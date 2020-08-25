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Die aktuellen Hefte

Fachzeitschriften für die professionelle Hauswirtschaft

rhw-management-Titel-8/2025
rhw-praxis-4/2025-titel

Alle Neuigkeiten

10 Jahre Deutscher Hauswirtschaftsrat

10 Jahre Deutscher Hauswirtschaftsrat

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat (DHWiR) feierte Ende Oktober 2026 in Frankfurt am Main sein zehnjähriges Bestehen. Seit seiner Gründung 2016 setzt er sich für die Interessen der Hauswirtschaft ein und stärkt ihre Stimme in Politik und Gesellschaft. Am 26. Oktober 2026...

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24. rhw-Hygieneforum stärkt Fachwissen und Austausch

24. rhw-Hygieneforum stärkt Fachwissen und Austausch

Aktuelle Empfehlungen zur Desinfektion, sichere Arbeitsabläufe und neue Lernkonzepte: Beim 24. rhw-Hygieneforum diskutierten sieben Referent:innen mit mehr als 60 Teilnehmenden über zentrale Herausforderungen der Hygiene in der Hauswirtschaft. Ein kostenloser Vortrag...

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DJHW 2026: Wer wird beste Hauswirtschafterin?

DJHW 2026: Wer wird beste Hauswirtschafterin?

Das letzte Bundesland hat ihre Kandidatinnen für die DJHW 2026 ins Rennen geschickt. Am 10. Oktober 2026 wurde an der Caritas-Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung Theresa Gerhardinger in München die beste Hauswirtschafterin Bayerns gekürt – beim 59....

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Die aktuelle Ausgabe

rhw-management-Titel/4-2026

Und das lesen Sie in der Ausgabe 11-2026: 

  • Mit 360° in die Hauswirtschaft: Ein Beruf wird erlebbar
    Der Film „Dein erster Tag in der Hauswirtschaft“ mit VR-Brille eröffnet neue Wege in der Berufsorientierung. Damit der Film auch weiterhin Schülerinnen und Schüler erreicht, wird Unterstützung für das Schulvermarktungsprogramm benötigt.

 

  • Hilfe, es schimmelt – was ist zu tun?
    Die Hauswirtschaft erkennt Feuchte und Schimmelbefall in einer Einrichtung häufig als Erste. Wichtig ist, dass durch Reinigungs- und Sanierungsarbeiten keine Sporen in andere Bereiche verschleppt werden.

 

  • Barrierefreies Arbeiten in der Wäscherei dank digitaler Unterstützung
    Die InA.Coach App ist eine digitale Aufgaben-Assistenz für den Arbeitsalltag – besonders Menschen mit Behinderungen kann sie gut unterstützen. In der Inklusionswäscherei Textil Service Kork gGmbH in Kehl in Baden-Württemberg wird sie bereits erfolgreich einsetzt.

 u.v.m

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      Unser Buchtipp für Sie:

      Buchtipp-bauen-soziale-einrichtungen

      Ein mit hauswirtschaftlicher Expertise erarbeiteter Leitfaden
      Hersteller: Diakonisches Werk der evangelischen Kirche Württemberg e. V.
      1. Auflage 2025
      66 Seiten, Broschur, A4

      Bauen in, für und mit sozialen Einrichtungen

      Alltagsnutzen vor architektonischen Extras ist die Devise der Hauswirtschaft für Neu- und Umbauten. Ein Praxisleitfaden.
      Preis: 19,95 Euro zzgl. Versandkosten.
      (Die Versandkosten für ein Buch betragen 2,00 Euro, für zwei Bücher sind es 3,10 Euro.)
      Jetzt hier bestellen, wir leiten Ihre Bestellung weiter. Buch und Rechnung erhalten Sie vom Diakonischen Werk Württemberg.

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      Weitere Neuigkeiten

      Akademie Maria Stern in Augsburg startet

      Akademie Maria Stern in Augsburg startet

      Aus jahrzehntelanger Erfahrung in der hauswirtschaftlichen Ausbildung entsteht ein neues Bildungsangebot. Die Akademie Maria Stern in Augsburg eröffnet im Oktober 2026 offiziell ihre Türen. Die Eröffnungsveranstaltung unter dem Titel „Küchenparty“ findet am Freitag,...

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      Nachwuchspreis 2026 der dgh verliehen

      Nachwuchspreis 2026 der dgh verliehen

      Die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh) und die Helga-Brenn-Stiftung haben herausragende wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet. Und erstmals in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e.V., eine herausragende...

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      Messe Clean Pro Expo mit Auftakt in Friedrichshafen

      Messe Clean Pro Expo mit Auftakt in Friedrichshafen

      Mit rund 4.200 Fachbesucherinnen und -besuchern sowie 187 ausstellenden Unternehmen ist die Clean Pro Expo vom 15. bis 17. September 2026 erfolgreich gestartet. Die neue Fachmesse für Reinigungstechnologien und -lösungen brachte in Friedrichshafen Anbieter und...

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      Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft

      Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft

      Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft gehört inzwischen zu den zentralen Zukunftsthemen sozialer Einrichtungen. Viele wirksame Maßnahmen benötigen keine großen Investitionen. Vielmehr sind es die alltäglichen Routinen, in denen sich entscheidet, ob Ressourcen effizient...

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      Frage des Monats: Umgang mit Dosierpumpen

      Frage des Monats: Umgang mit Dosierpumpen

      Mich würde der richtige Umgang mit Kunststoff-Dosierpumpen auf Händedesinfektionsflaschen interessieren. Die Aufbereitung von Edelstahlpumpen in fest montierten Spendern ist klar, aber wie handhaben wir das mit den Kunststoffpumpen bei losen Flaschen? Antwort von Dr....

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      Neue Kooperation in der Hauswirtschaft

      Neue Kooperation in der Hauswirtschaft

      Der Berufsverband Hauswirtschaft und Erfa FoodService vereinbaren eine Kooperation in der Hauswirtschaft für gemeinsame Mitgliedschaft, fachlichen Austausch und mehr Sichtbarkeit für die professionelle Hauswirtschaft und Gemeinschaftsverpflegung. Der Berufsverband...

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      Einstieg in die Soziale Landwirtschaft

      Einstieg in die Soziale Landwirtschaft

      Soziale Landwirtschaft bietet neuen Chancen: Ein zwölftägiges Seminar zeigt ab November 2026, wie Höfe Angebote für Menschen mjt besonderen Bedürfnissen aufbauen können. Menschen mit besonderen Bedürfnissen auf landwirtschaftlichen Betrieben fördern, betreuen oder...

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      Mopp-Spezialist Pfennig wird Teil der Schülke-Gruppe

      Mopp-Spezialist Pfennig wird Teil der Schülke-Gruppe

      Seit dem 13. Juli 2026 ist die Pfennig-Gruppe Teil der Life-Science-Sparte der Schülke & Mayr GmbH. Mit der Übernahme bündeln zwei Unternehmen ihre langjährige Expertise in den Bereichen Reinigung, Hygiene und Infektionsprävention. Gemeinsam schaffen sie ein...

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      Interview mit Housekeeping Managerin des Jahres 2026

      Interview mit Housekeeping Managerin des Jahres 2026

      Mariana Santelli – leitende Hausdame im 5-Sterne-Superior-Hotel „Der Sonnenhof“ – wurde vom Hotelkompetenzzentrum zur „Housekeeping Managerin“ des Jahres 2026 gekürt. Im Gespräch mit der IST-Hochschule für Management erläutert Mariana Santelli, vor welchen neuen...

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      Diakonie: Ursula Schukraft verabschiedet

      Diakonie: Ursula Schukraft verabschiedet

      Mit einer bewegenden Feier im Stuttgarter Geno-Haus wurde Ursula Schukraft am 16. Juni 2026 nach mehr als 24 Jahren bei der Diakonie Württemberg verabschiedet. Rund 70 Gäste würdigten ihr außergewöhnliches Engagement für die Professionalisierung und gesellschaftliche...

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      Verbände kritisieren PNOG

      Verbände kritisieren PNOG

      Die geplanten Regelungen des Pflege-Neuausrichtungs- und Organisationsgesetzes (PNOG) stoßen bei Fachverbänden auf deutliche Kritik. Verbände kritisieren das PNOG. Sowohl der Deutsche Verband der Leitungskräfte der Alten- und Behindertenhilfe (DVLAB), die dgh als auch...

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      Demenz-WG und Hauswirtschaft

      Demenz-WG und Hauswirtschaft

      Die Nachfrage nach Demenz-Wohngemeinschaften ist in den letzten Jahren stark gestiegen. rhw praxis befragte Dr. Christian Weiß, Geschäftsführer der Sozialteam-Gruppe aus Regensburg, wie die Wohngemeinschaften des Trägers funktionieren und auch, wie die Hauswirtschaft...

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      Filmkritik: „Ich verstehe Ihren Unmut“

      Filmkritik: „Ich verstehe Ihren Unmut“

      Mit "Ich verstehe Ihren Unmut" legt der junge Münchner Regisseur Kilian Armando Friedrich ein bemerkenswertes Spielfilmdebüt vor, das den Arbeitsalltag von Reinigungskräften und Objektleitungen in den Mittelpunkt rückt. Entstanden aus persönlichen Erfahrungen und...

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      Muss der Hautschutzplan freigegeben werden?

      Muss der Hautschutzplan freigegeben werden?

      Uns beschäftigt das Thema Hautschutzplan – darf ich diesen selbst erstellen für den Bereich Hauswirtschaft und Wäscherei? Oder muss das eine externe Hygienefachkraft freigeben? Antwort von Dr. Dieter Bödeker, Referent beim 24. rhw-Hygieneforum am 21. Oktober 2026 Sie...

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