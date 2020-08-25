Alle Neuigkeiten
PNOG: Kürzungen gefährden tausende Arbeitsplätze in der Hauswirtschaft
Die Pflegereform PNOG** sorgt für Diskussionen: Während die Bundesregierung die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren will, fürchten Betroffene und Anbieter haushaltsnaher Dienstleistungen tiefe Einschnitte bei wichtigen Unterstützungsleistungen. Eine 13-köpfige...
10 Jahre Deutscher Hauswirtschaftsrat
Der Deutsche Hauswirtschaftsrat (DHWiR) feierte Ende Oktober 2026 in Frankfurt am Main sein zehnjähriges Bestehen. Seit seiner Gründung 2016 setzt er sich für die Interessen der Hauswirtschaft ein und stärkt ihre Stimme in Politik und Gesellschaft. Am 26. Oktober 2026...
Barrierefreies Arbeiten in der Wäscherei dank digitaler Unterstützung
Die InA.Coach App ist eine digitale Aufgaben-Assistenz für den Arbeitsalltag – besonders Menschen mit Behinderungen kann sie gut unterstützen. In der Inklusionswäscherei Textil Service Kork gGmbH in Kehl in Baden-Württemberg wird sie bereits für barrierefreies...
Farbverlust bei blauer Wäsche im Heim: Was steckt dahinter?
Blaue Unterwäsche, T-Shirts und Jogginghosen verlieren bereits nach wenigen Waschgängen ihre Farbe und werden grau oder braun. Woran liegt dieser Farbverlust bei Wäsche im Heim? Antwort von Sascha Kühnau Ich bin den möglichen Ursachen für den Farbverlust bei...
24. rhw-Hygieneforum stärkt Fachwissen und Austausch
Aktuelle Empfehlungen zur Desinfektion, sichere Arbeitsabläufe und neue Lernkonzepte: Beim 24. rhw-Hygieneforum diskutierten sieben Referent:innen mit mehr als 60 Teilnehmenden über zentrale Herausforderungen der Hygiene in der Hauswirtschaft. Ein kostenloser Vortrag...
DJHW 2026: Wer wird beste Hauswirtschafterin?
Das letzte Bundesland hat ihre Kandidatinnen für die DJHW 2026 ins Rennen geschickt. Am 10. Oktober 2026 wurde an der Caritas-Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung Theresa Gerhardinger in München die beste Hauswirtschafterin Bayerns gekürt – beim 59....
Die aktuelle Ausgabe
Und das lesen Sie in der Ausgabe 11-2026:
- Mit 360° in die Hauswirtschaft: Ein Beruf wird erlebbar
Der Film „Dein erster Tag in der Hauswirtschaft“ mit VR-Brille eröffnet neue Wege in der Berufsorientierung. Damit der Film auch weiterhin Schülerinnen und Schüler erreicht, wird Unterstützung für das Schulvermarktungsprogramm benötigt.
- Hilfe, es schimmelt – was ist zu tun?
Die Hauswirtschaft erkennt Feuchte und Schimmelbefall in einer Einrichtung häufig als Erste. Wichtig ist, dass durch Reinigungs- und Sanierungsarbeiten keine Sporen in andere Bereiche verschleppt werden.
- Barrierefreies Arbeiten in der Wäscherei dank digitaler Unterstützung
Die InA.Coach App ist eine digitale Aufgaben-Assistenz für den Arbeitsalltag – besonders Menschen mit Behinderungen kann sie gut unterstützen. In der Inklusionswäscherei Textil Service Kork gGmbH in Kehl in Baden-Württemberg wird sie bereits erfolgreich einsetzt.
u.v.m
Unser Buchtipp für Sie:
Ein mit hauswirtschaftlicher Expertise erarbeiteter Leitfaden
Hersteller: Diakonisches Werk der evangelischen Kirche Württemberg e. V.
1. Auflage 2025
66 Seiten, Broschur, A4
Bauen in, für und mit sozialen Einrichtungen
Alltagsnutzen vor architektonischen Extras ist die Devise der Hauswirtschaft für Neu- und Umbauten. Ein Praxisleitfaden.
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Weitere Neuigkeiten
Akademie Maria Stern in Augsburg startet
Aus jahrzehntelanger Erfahrung in der hauswirtschaftlichen Ausbildung entsteht ein neues Bildungsangebot. Die Akademie Maria Stern in Augsburg eröffnet im Oktober 2026 offiziell ihre Türen. Die Eröffnungsveranstaltung unter dem Titel „Küchenparty“ findet am Freitag,...
Nachwuchspreis 2026 der dgh verliehen
Die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh) und die Helga-Brenn-Stiftung haben herausragende wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet. Und erstmals in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e.V., eine herausragende...
Messe Clean Pro Expo mit Auftakt in Friedrichshafen
Mit rund 4.200 Fachbesucherinnen und -besuchern sowie 187 ausstellenden Unternehmen ist die Clean Pro Expo vom 15. bis 17. September 2026 erfolgreich gestartet. Die neue Fachmesse für Reinigungstechnologien und -lösungen brachte in Friedrichshafen Anbieter und...
Beste Hotels der Welt 2026 gekürt – Platz 5 für Haus in Europa
Das Rosewood Hong Kong steht erneut an der Spitze der internationalen Luxushotellerie. Bei der vierten Ausgabe der „The World’s 50 Best Hotels“ (kurz: The 50) wurde das Haus in Hongkong zum zweiten Mal in Folge auf Platz eins gewählt. Bereits 2024 hatte das Hotel Rang...
Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft
Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft gehört inzwischen zu den zentralen Zukunftsthemen sozialer Einrichtungen. Viele wirksame Maßnahmen benötigen keine großen Investitionen. Vielmehr sind es die alltäglichen Routinen, in denen sich entscheidet, ob Ressourcen effizient...
Frage des Monats: Umgang mit Dosierpumpen
Mich würde der richtige Umgang mit Kunststoff-Dosierpumpen auf Händedesinfektionsflaschen interessieren. Die Aufbereitung von Edelstahlpumpen in fest montierten Spendern ist klar, aber wie handhaben wir das mit den Kunststoffpumpen bei losen Flaschen? Antwort von Dr....
Neue Kooperation in der Hauswirtschaft
Der Berufsverband Hauswirtschaft und Erfa FoodService vereinbaren eine Kooperation in der Hauswirtschaft für gemeinsame Mitgliedschaft, fachlichen Austausch und mehr Sichtbarkeit für die professionelle Hauswirtschaft und Gemeinschaftsverpflegung. Der Berufsverband...
Einstieg in die Soziale Landwirtschaft
Soziale Landwirtschaft bietet neuen Chancen: Ein zwölftägiges Seminar zeigt ab November 2026, wie Höfe Angebote für Menschen mjt besonderen Bedürfnissen aufbauen können. Menschen mit besonderen Bedürfnissen auf landwirtschaftlichen Betrieben fördern, betreuen oder...
Ventilatoren im Krankenhaus: Kühlen nur mit klaren Hygieneregeln
Hohe Außentemperaturen stellen Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen regelmäßig vor Herausforderungen. Während Patienten unter der Hitze körperlich leiden können, erschweren hohe Raumtemperaturen auch die Arbeit des medizinischen Personals. Das...
Mopp-Spezialist Pfennig wird Teil der Schülke-Gruppe
Seit dem 13. Juli 2026 ist die Pfennig-Gruppe Teil der Life-Science-Sparte der Schülke & Mayr GmbH. Mit der Übernahme bündeln zwei Unternehmen ihre langjährige Expertise in den Bereichen Reinigung, Hygiene und Infektionsprävention. Gemeinsam schaffen sie ein...
Interview mit Housekeeping Managerin des Jahres 2026
Mariana Santelli – leitende Hausdame im 5-Sterne-Superior-Hotel „Der Sonnenhof“ – wurde vom Hotelkompetenzzentrum zur „Housekeeping Managerin“ des Jahres 2026 gekürt. Im Gespräch mit der IST-Hochschule für Management erläutert Mariana Santelli, vor welchen neuen...
Diakonie: Ursula Schukraft verabschiedet
Mit einer bewegenden Feier im Stuttgarter Geno-Haus wurde Ursula Schukraft am 16. Juni 2026 nach mehr als 24 Jahren bei der Diakonie Württemberg verabschiedet. Rund 70 Gäste würdigten ihr außergewöhnliches Engagement für die Professionalisierung und gesellschaftliche...
Verbände kritisieren PNOG
Die geplanten Regelungen des Pflege-Neuausrichtungs- und Organisationsgesetzes (PNOG) stoßen bei Fachverbänden auf deutliche Kritik. Verbände kritisieren das PNOG. Sowohl der Deutsche Verband der Leitungskräfte der Alten- und Behindertenhilfe (DVLAB), die dgh als auch...
Demenz-WG und Hauswirtschaft
Die Nachfrage nach Demenz-Wohngemeinschaften ist in den letzten Jahren stark gestiegen. rhw praxis befragte Dr. Christian Weiß, Geschäftsführer der Sozialteam-Gruppe aus Regensburg, wie die Wohngemeinschaften des Trägers funktionieren und auch, wie die Hauswirtschaft...
Filmkritik: „Ich verstehe Ihren Unmut“
Mit "Ich verstehe Ihren Unmut" legt der junge Münchner Regisseur Kilian Armando Friedrich ein bemerkenswertes Spielfilmdebüt vor, das den Arbeitsalltag von Reinigungskräften und Objektleitungen in den Mittelpunkt rückt. Entstanden aus persönlichen Erfahrungen und...
Muss der Hautschutzplan freigegeben werden?
Uns beschäftigt das Thema Hautschutzplan – darf ich diesen selbst erstellen für den Bereich Hauswirtschaft und Wäscherei? Oder muss das eine externe Hygienefachkraft freigeben? Antwort von Dr. Dieter Bödeker, Referent beim 24. rhw-Hygieneforum am 21. Oktober 2026 Sie...
Jetzt anmelden: 24. rhw-Hygieneforum am 21. Oktober 2026
Das 24. rhw-Hygieneforum bringt auch 2026 wieder Fachwissen, Praxiserfahrung und aktuelle Entwicklungen rund um Hygiene, Hauswirtschaft und nachhaltige Prozesse zusammen. Freuen Sie sich auf einen intensiven Fachtag mit renommierten Expertinnen und Experten,...
Hauswirtschafterin ist „Housekeeping Managerin“ des Jahres
Ein besonderer Erfolg für die professionelle Hauswirtschaft und Housekeeping: Mariana Santelli wurde zur „Housekeeping Managerin des Jahres 2026“ ausgezeichnet. Die Ehrung gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird seit zwölf Jahren von der...