Frage des Monats 8/24: Fachwirtin wie HBL?

Wie kann man die Fortbildung zu Fachwirtin für hauswirtschaftliches Management in Senioreneinrichtungen qualitativ einordnen?Kann man die Fachwirtin mit einer HBL vergleichen? Erlangt man in dieser Fortbildung die Befähigung die „Gesamthauswirtschaftsleitung“ in einer stationären Pflegeeinrichtung zu übernehmen? Also inklusive Weiterentwicklung von Konzepten bei Eigenreinigung, Wäscheversorgung, hauswirtschaftliche Versorgung auf den Wohnbereichen, Mitarbeiterführung etc.?

Antwort von Carola Reiner

Danke für Ihre Frage. Ja, die Qualifizierung zur Fachwirtin für die Hauswirtschaft in Senioreneinrichtungen entspricht im Leistungsniveau der Ausbildung zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleitung (DQR 5). Der Titel „Fachwirtin“ ist geschützt. Daher musste das Lehrgangskonzept zu einer umfangreichen Überprüfung durch die Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) vorgelegt und durch sie zugelassen werden. Das inhaltliche Niveau und das didaktische Konzept werden laufend aktualisiert und angepasst. Diese Aktualisierungen werden ebenfalls durch die ZFU überprüft.

Fachwirtin wie HBL einzuordnen mit 18 Monaten Fernlehrgang

Der Fernlehrgang dauert 18 Monate. Er umfasst 15 Lehrhefte zu hauswirtschaftlich-fachlichen Themen (Verpflegung, Reinigung, Wäscheversorgung). Hinzu kommen senioren-spezifischen Themen (Grundlagen der Gerontologie, Wohnen und hauswirtschaftliche Betreuung). Außerdem Hygiene (Grundlagen und Gesetze rund um die Hygiene) und Organisation des hauswirtschaftlichen Fachbereichs (Qualitätsmanagement, SGB XI und Heimgesetze, Arbeitsschutz, Arbeitsrecht und Verbraucherschutzgesetze). Dazu gehören auch betriebswirtschaftliche Themen (Kostenmanagement, Hauswirtschaftsbudget, Beschaffung und Investitionen). Schlussendlich folgen noch Leitungsthemen (Mitarbeiterführung, Moderation und Mitarbeiterschulung), sowie Projektmanagement.

Ein wesentlicher Bestandteil des Fernlehrgangs (auch prüfungsrelevant) ist ein sechswöchiges Projekt, das die Teilnehmerinnen in ihrer Einrichtung durchführen. So wird die Theorie aus den Lehrheften in die Praxis transferiert. Die Teilnehmerinnen sind als Projektleitung verantwortlich für die Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation und Beurteilung ihres Projekts. Und das Ganze mit einer Projektgruppe, die sie selbst dafür auswählen. Am letzten Fernlehrgangs-Tag wird das Projekt vor den Prüferinnen und den anderen Teilnehmerinnen präsentiert.

Zur Praxis

Die meisten unserer Teilnehmerinnen bei diesem Fernlehrgang sind Quereinsteigerinnen. Sie wollen oftmals in eine leitende Position in der Hauswirtschaft in Senioreneinrichtungen aufsteigen. Oder sie bereits ohne fachliche Qualifikation diese Stelle inne. Einige sind aber auch bereits Hauswirtschaftliche Betriebsleitung, haben einige Jahre Familienpause gemacht und steigen jetzt wieder ein. Ihr Bestreben geht vor allem in die Richtung, sich fachlich auf den neuesten Stand zu bringen und mehr über die Zielgruppe der Bewohnerinnen und Bewohner zu erfahren.

