Programm zur dgh-Jahrestagung 2024 steht

Der Beirat „Lebenslanges Lernen Hauswirtschaft“ der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh) hat jetzt das Programm zur dgh-Jahrestagung vom 25. bis 27. September 2024 veröffentlicht.

Das Tagungsmotto lautet „Lebenslanges Lernen Hauswirtschaft – Schlüsselkompetenzen zukunftsfähig!“. In diesem Jahr findet die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V. (dgh) in einer Kooperation statt. Und zwar mit dem Kompetenzzentrum PQHD/ELVe an der Hochschule Fulda.

Genauer gesagt: Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum „Professionalisierung und Qualitätssicherung Haushaltsnaher Dienstleistungen (PQHD)“ am „Zentrum für Ernährung, Lebensmittel und nachhaltige Versorgungssysteme (ELVe)“ an der Hochschule Fulda statt.

„Mit dabei sind rund 20 Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft und Wirtschaft, Es gibt vier fachbezogene Exkursionen und mehr als 16 interaktiven Angebote. Dazu gehöre Vorträgen Workshops, Fortbildungen und Nachwuchs-Pitches. Die dgh fokussiert sich mit ihrer Jahrestagung 2024 auf aktuelle Themen und Zukunftstrends rund um das Tagungsthema“, so Prof.in Dr. Birgit Peuker, Stellvertretendes dgh-Vorstandsmitglied.

Programm zur dgh-Jahrestagung 2024 als Flyer

„Der Programmflyer, der jetzt zum Download zur Verfügung steht, beinhaltet alle wichtigen Informationen zur dgh-Jahrestagung 2024. Dazu gehören detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Programmpunkten. Hinzu kommen Modalitäten der Anmeldung, bis hin zu Wegbeschreibungen und Übernachtungsmöglichkeiten“, ergänzt Lena Heinze, Leitung dgh-Beirat Lebenslanges Lernen Hauswirtschaft.

Highlights der dgh-Jahrestagung 2024 sind:

Exkursionen zum AWO Mehrgenerationenhaus oder zu Antonius: gemeinsam Mensch sowie 100 Jahre Meisterinnenrecht: Grümel – der BILDUNGSPARTNER.

Keynote zur Eröffnung: Isabell Kempf, Direktorin des UNESCO Institute for Life Long Learning, sie gibt tiefgreifende Einblicke in die Zukunft der Bildung.

Markt der Möglichkeiten: Ausstellende präsentieren hier ihre neuesten Veröffentlichungen, Produkte und Dienstleistungen – ein dynamisches Format, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich mit Teilnehmenden zu vernetzen.

Zukunftswerkstatt: Interaktives Workshop-Format, in dem die Teilnehmenden innovative Lösungen für die Herausforderungen von morgen erarbeiten.

Praxisgewinn: Spezielle Fortbildungssessions, die darauf abzielen, praxisrelevante Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln und Wissen zu vertiefen.

An hauswirtschaftlichen Bildungsthemen und didaktischen Highlights Interessierte können sich ab sofort über die Homepage der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh) zur Jahrestagung 2024 in Fulda anmelden. Die Anmeldung ist noch bis zum 31. August 2024 hier möglich.

