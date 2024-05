Bei der Jahrestagung des Berufsverbandes Hauswirtschaft Ende April 2024 haben sich zwei der prägenden Personen verabschiedet und einen Neuanfang eingeleitet.

Das Thema der Jahrestagung war Transformation, also wie sich die Hauswirtschaft den stetig wechselnden Umständen anpassen kann. Unter anderem gab es Vorträge zu den Themen PeBm, Schlagfertigkeit, Rentenvorsorge und auch Workshops zum Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter halten und auch Offboarding, also Mitarbeiterwissen zu schützen, wenn diese in Ruhestand gehen. Thematisch dazu passen zwei emotionale Abschiede beim Berufsverband Hauswirtschaft.

Abschiede beim Berufsverband Hauswirtschaft: M. Christine Klöber (oben links)

Am 29. April 2024 hat sich in Bad Boll M. Christine Klöber vom Berufsverband Hauswirtschaft verabschiedet. Die Autorin und Beraterin aus Kassel war 25 Jahre lang unter anderem als zweite Vorsitzende des Berufsverbandes ehrenamtlich tätig und zusätzlich 27 Jahre lang als deren Seminar-Referentin. Zwei Tage lang moderierte sie zum persönlichen Finale noch mal die diesjährige Jahrestagung des Berufsverbandes am 28. und 29. April 2024. Es kamen über 130 Teilnehmerinnen und über ein Dutzend Aussteller nach Bad Boll wie Tana, Eipro, Clinotest, Dr. Schnell oder Wetrok. Stattgefunden hat Jahrestagung in der Evangelischen Akademie.

Verabschiedung von Beate Imhof-Gildein

Offiziell Abschied nimmt sie erst im Juni 2024, doch festlich wurde sie bereits am Abend verabschiedet: Nach 28 Jahren als Geschäftsführerin des Berufsverbandes sagte Beate Imhof-Gildein auf Wiedersehen. Sie wird ihren Nachfolger René Rettig einarbeiten, damit er dann ab Juli neuer alleiniger Geschäftsführer sein kann. Damit ist zum ersten Mal ein Mann Geschäftsführer in der Geschichte des Berufsverbandes. René Rettig hat unter anderem die Ausbildung zum Hauswirtschafter und zum hauswirtschaftlichen Betriebsleiter und Hygienebeauftragten. Er arbeitet zuvor in der ambulanten Seniorenhilfe, für eine Flüchtlingsunterkunft mit 1.000 Personen und hat sich 2020 mit seinem Fortbildungsunternehmen Fokus Hauswirtschaft selbstständig gemacht. Hier betreut er mit Ulrike Weniger schon über 100 Auszubildende der Hauswirtschaft in seinem Onlinekurs.

Zur Verabschiedung am Abend von Beate Imhof-Gildein (oben rechts) kamen unter anderem Weggefährten wie Karin Beuting-Lampe (sie promoviert gerade zum Thema „Soziologie und Demenz“), Martina Feulner, Ursula Schukraft, Christa Fischer, Christine Klöber, Prof. Margarete Sobotka, Dorothea Simpfendörfer, Carola Reiner und gleich sieben der vergangenen Präsidenten des Berufsverbandes Hauswirtschaft. In ihren 28 Jahren Karriere hat Beate Imhof-Gilden als Geschäftsführerin insgesamt sogar neun Vorsitzende/Präsidenten und Präsidentinnen begleitet.

Der Saal dankte das Publikum der Kultur- und Tennis- Liebhaberin mit langem, stehendem Applaus, einer Motivtorte (von der Nichte von M. Christine Klöber), einem Tennisball, mit dem Roger Federer 2012 auf Rasen gespielt, einer Fotoshow sowie zahlreichen weiteren Geschenken und fünf Laudationen.

2025 trifft sich die Branche und damit auch der Berufsverband beim 3. Deutschen Hauswirtschaftskongress am 3. und 4. Juni 2025 im Maternushaus in Köln. Auch die Deutsche Sektion des Weltverbandes IFHE wird dann mit von der Partie sein.

Text und Fotos: Robert Baumann

