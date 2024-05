Ausstellung „Hauswirtschaft und Demenz“ in Regensburg mit rhw-Autorinnen

„Nähen mit und für Menschen mit Demenz“ ist der Titel eines rhw-Fachbuches und dazu gibt es im Herbst 2024 eine passende, eintägige Ausstellung zu „Hauswirtschaft und Demenz“ in Regensburg.

„Kostbarkeiten und Kostproben“ lautet das Motto der rhw-Autorinnen Susanne Binder aus Regensburg und Sigrid Ratz. Beide laden im Rahmen der 5. Bayerischen Demenzwoche am 25. September 2024 in die schöne Donaustadt ein.

Dort präsentieren die beiden Fachkräfte der Hauswirtschaft entsprechend im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten spannende Einblicke in die Welt der Demenz aus Sicht ihrer Profession. Das Ganze wird dann noch abgerundet mit zahlreichen Fühlobjekten zum Anfassen und einer Verkostung geeigneter Speisen und Getränke zum Probieren. Der Eintritt ist an dem Tag kostenlos.

Ausstellung „Hauswirtschaft und Demenz“ – das ist geplant

Programm am 25. September 2024

1. Ausstellung aller im Buch „Nähen mit und für Menschen mit Demenz“ abgebildeten bzw. beschriebenen

– Fühlobjekte

– Vliese und Einlagen

– Füllmaterialien.

Beispiele weiterführender Projekte (Speisekarte mit Bildern, Weißbuch, Duftkissen, Sonnenbilder).

2. Verkostung geeigneter Speisen und Getränke für

– Menschen mit Demenz

– mit Kau- und/oder Schluckstörungen

– mit Süßpräferenz

– bei qualitativer und/oder quantitativer Mangelernährung.

Fachbuch-Talk mit den beiden Autorinnen

Für beide Ausstellungs-Bereiche stehen Susanne Binder (Geschäftsführerin Tante Erna GmbH, Regensburg) und Sigrid Ratz (Autorin des Buches „Nähen mit und für Menschen mit Demenz“) den Besuchern von 10.00 bis 17.00 Uhr als Gesprächspartner während der ganzen Zeit zur Verfügung.

Gegen 14.00 Uhr ist ein Fachbuch-Talk mit Umtrunk geplant mit rhw-Chefredakteur Robert Baumann und Buch-Manager Ulrich Bartel, beide vom Verlag Neuer Merkur GmbH. Anlass ist der 60. Geburtstag der Zeitschrift rhw management, dem Fachmagazin für die professionelle Hauswirtschaft.

Desweitern werden seit Mai 2024 schon kostenlose „Mitnehmsel“ von Susanne Binder und Sigrid Ratz vorbereitet. Mit dabei sind wie beispielsweise Duftproben in großen Teebeuteln (genau nach Rezepten aus dem Buch und in Mischungen wie anregend, beruhigend, etc.). Hinzu kommen kleine Stoffpakete (vorwiegend Möbelstoffe mit unterschiedlicher Haptik) als Startmaterial bzw. als Ergänzung für die Gestaltung eigener Fühlobjekte.

Datum: Mittwoch, 25. September 2024

Zeit: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Eintritt: kostenlos (auch Schulklassen sind willkommen, hier bitte mit Voranmeldung und ungefährer Ankunftszeit unter robert.baumann@vnmonline.de)

Ort: Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Raum: Lehrsaal / 1. Stock

Lechstraße 50

93057 Regensburg

Eine Ausstellung im Rahmen der 5. Bayerischen Demenzwoche 2024.

Hier können Sie das Buch „Nähen mit und für Menschen mit Demenz“ (nur 21,90 Euro) bestellen!

Foto: Pixabay