Frage des Monats Mai 2024: Reinigungsturnus bei Homeoffice

Ich wende mich an Sie mit der Frage nach Ihren Erfahrungen bzw. Organisation der Reinigungsintervalle bei Büros mit wechselnden bzw. nur zweitweisen Belegungen durch Homeoffice-Tage. Welche Änderungen im Reinigungsintervall bzw. Umstrukturierungen in den Abläufen der Hausreinigung können sich beim Reinigungsturnus bei Homeoffice im Objekt ergeben? Wir möchten in unserem Verwaltungsgebäude der unregelmäßigen Belegung durch Homeoffice Rechnung tragen und suchen im Moment nach einer guten Lösung.

Antwort von Andreas Carl

Vielen Dank für Ihre spannende Frage zum Reinigungsturnus bei Homeoffice. Die Pandemie hat die Arbeitswelt im Bereich der Verwaltungen und Büros tatsächlich verändert. In einigen Bereichen hat sich zwar bei der Aufteilung der Büros nicht so viel geändert, wegen dem Homeoffice bleiben die Plätze jedoch des Öfteren leer.

In solchen Fällen wird der Reinigungsturnus häufig auf einmal wöchentlich reduziert. Das ist in Bereichen ohne Publikumsverkehr sehr oft auch ausreichend. Dabei kann es jedoch zu nicht geleerten Abfallbehältern kommen, was bei verderblichen Lebensmittelresten zu unangenehmen Gerüchen führen kann. In der Regel wird das so gelöst, dass in den Büros nur noch Papier gesammelt werden darf. Andere Abfälle sind in den Teeküchen oder zentralen Ablagestellen zu entsorgen. In seltenen Fällen ist das nicht gewünscht und das erfordert dann ein zusätzliches Einsammeln der Abfälle in den Büros. Das kann dann auch eine Teilreinigung mit dem Leeren von Abfallbehältern und Entfernen von sichtbaren Verschmutzungen leisten.

Reinigungsturnus bei Homeoffice: Mit Open Space Büros sieht das alles ganz anders aus

Bei den sogenannten Open Space Büros sieht das alles ganz anders aus. Bei dieser Art von Büro haben die Mitarbeitenden keinen festen Arbeitsplatz, es wird jeder freie Platz zu jeder Zeit genutzt. So stehen erheblich weniger feste Arbeitsplätze zur Verfügung. Das spart Bürofläche. In solchen Fällen ist der Reinigungsturnus, je nach Frequenz, sogar höher. Gegebenenfalls ist dann sogar im Bürobereich eine desinfizierende Reinigung angezeigt. Es können auch Desinfektionstücher (Wipes), wie beispielsweise in einem Fitnessstudio, verwendet werden.

Falls Sie für Ihre Verwaltung eine andere Lösung gefunden haben, wäre es für die rhw-Leserinnen sicherlich spannend, davon zu erfahren.

