NRW-Meisterbriefübergabe 2026 in der Hauswirtschaft

Bei strahlendem Frühlingssonnenschein wurden Anfang März 2026 in der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 16 Meisterinnen und ein Meister der Hauswirtschaft feierlich geehrt.

Die Übergabe der Meisterbriefe würdigte nicht nur die herausragenden Leistungen der Absolventinnen und Absolventen. Sie würdigte ebenso auch die wachsende Bedeutung der Hauswirtschaft als modernen, zukunftsorientierten Berufsbereich. Denn Hauswirtschaft gestaltet Lebensqualität, fördert Nachhaltigkeit, unterstützt Gesundheitsvorsorge. Und darüber hinaus trägt sie maßgeblich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Das alles sind Themen, die in der heutigen Zeit zunehmend an Relevanz gewinnen.

Wertschätzung aus Fachverbänden und Bundesgremien

Im Rahmen der Feierstunde betonten zahlreiche Ehrengäste, die eigens aus ganz Deutschland angereist waren, die Bedeutung des Berufsfeldes und sprachen ihren Dank sowie ihre Anerkennung aus. Unter dem Motto der aktuellen Aktionswoche des Deutschen Hauswirtschaftsrates „💚 Hauswirtschaft für (d)eine bessere Zukunft“ wurde die zentrale Rolle der Hauswirtschaft für ein modernes, nachhaltiges und gesundheitsbewusstes Leben besonders hervorgehoben.

Grußworte hielten:

Feierliche Übergabe der Meisterbriefe

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die persönliche Übergabe der Meisterbriefe durch Doris Schulte-Veltrup, Referentin für Berufsbildung in der Hauswirtschaft der Landwirtschaftskammer NRW. Die feierliche Atmosphäre spiegelte die hohe Wertschätzung wider, die den neuen Meisterinnen und Meistern entgegengebracht wurde und unterstrich die Bedeutung ihrer zukünftigen Rolle als Führungskräfte im Berufsfeld Hauswirtschaft.

Besondere Auszeichnung für die Jahrgangsbeste

Besondere Aufmerksamkeit erhielt Helga Secker vom Elly-Heuss-Knapp-Berufskolleg Düsseldorf, die als Jahrgangsbeste mit einer beeindruckenden Prüfungsnote glänzte. Ihre herausragende Leistung wurde als Symbol für Exzellenz und Engagement in der hauswirtschaftlichen Bildung gewürdigt und setzte ein inspirierendes Zeichen für alle Absolventinnen und Absolventen.

rhw mangement gratuliert herzlich und hat allen Absolventen und Absolventinnen in NRW kleine Präsente bereitgestellt.

Foto: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

——————————————————————————————————————————-

Besuchen Sie Fachmedien direkt – Ihr Onlineshop für Weiterbildung und Fachliteratur

Fachbücher, Zeitschriften und Weiterbildungen für die Hauswirtschaft.

Jetzt entdecken auf fachmedien-direkt.de

Das könnte Sie auch interessieren: