Jetzt anmelden: 24. rhw-Hygieneforum am 21. Oktober 2026

Das 24. rhw-Hygieneforum bringt auch 2026 wieder Fachwissen, Praxiserfahrung und aktuelle Entwicklungen rund um Hygiene, Hauswirtschaft und nachhaltige Prozesse zusammen. Freuen Sie sich auf einen intensiven Fachtag mit renommierten Expertinnen und Experten, praxisnahen Impulsen und viel Raum für Austausch.

Jetzt Frühbucherrabatt bis 31.08.2026 sichern!

Den Auftakt gestaltet Moderator Robert Baumann von rhw management mit einem Überblick über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen aus der Branche. Dabei stehen insbesondere die Herausforderungen und Chancen für Hygienebeauftragte und hauswirtschaftliche Führungskräfte im Mittelpunkt.

Refresher für Hygienbeauftragte

Dr. Dieter Bödeker, Veterinärmediziner und Hygieneberater aus Wedemark, gibt in seinem Refresher einen fundierten Überblick darüber, was Hygienebeauftragte im Jahr 2027 wissen sollten. Im Fokus stehen aktuelle Anforderungen wie die KRINKO-Leitlinie sowie die neue TRBA 250 (2025) und deren Auswirkungen auf die Praxis.

Sascha Kühnau, Oecotrophologe, Berater und Koch aus Berlin, widmet sich der Frage, wie zuverlässig Spülqualität und Abklatschproben bei Profigeräten tatsächlich sind. Er beleuchtet verbreitete Annahmen kritisch und zeigt anhand praktischer Beispiele, worauf es in der täglichen Umsetzung wirklich ankommt.

Desinfektion der behandschuhten Hand

Dr. Petra Friedrich, Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin aus Augsburg, spricht über die Desinfektion der behandschuhten Hand und diskutiert deren Potenzial für mehr Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag. Dabei werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse ebenso berücksichtigt wie praktische Anforderungen im Gesundheits- und Care-Bereich.

Martina Feulner von „H wie Hauswirtschaft“ zeigt, wie sich die Hauswirtschaft aktiv an Normen und Leitlinien beteiligen kann. Als Mitwirkende an DIN-Normen gibt sie Einblicke in die Entstehung von Standards und erklärt, warum fachliche Mitgestaltung heute wichtiger denn je ist.

Im gemeinsamen Troubleshooting-Format stehen konkrete Herausforderungen aus dem Berufsalltag im Mittelpunkt. Teilnehmende können eigene Fragestellungen und Praxisfälle einbringen und gemeinsam mit den Expertinnen und Experten Lösungsansätze entwickeln.

Josef Wax, Gründer und Inhaber der Hauswirtschaft-Onlineakademie, zeigt moderne Wege der Wissensvermittlung. Sein Vortrag macht deutlich, wie Hygienewissen heute digital, verständlich und nachhaltig vermittelt werden kann.

Hygienebeauftragte in Ostafrika

Claudia Jansen berichtet abschließend eindrucksvoll aus ihrer praktischen Arbeit in Ostafrika. Ihre Erfahrungen zwischen München und Mwanza in Tansania verdeutlichen, welche Bedeutung Hygiene unter ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen hat und welche Lehren sich daraus auch für den deutschsprachigen Raum ziehen lassen. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie bei St. Clare Hospital Mwanza.

Nutzen Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch, zu neuen Impulsen und praxisnahen Lösungen – und sichern Sie sich noch bis zum 31. August 2026 den Frühbucherrabatt für das 24. rhw-Hygieneforum am 21. Oktober 2026.

Foto: Claudia Jansen berichtet von ihrer praktischen Hygiene-Arbeit in Ostafrika. Hier in einer Vorab-Besprechung im Mai 2026 in München mit dem Moderator des 24. rhw-Hygieneforums 2026, Robert Baumann.