Fachbücher
Header-rhw-management
Logo des Fachmagazins rhw management
Menü
M

Neue FOS Ernährung und Hauswirtschaft in Hessen

von | Jan. 20, 2026 | Neu

Ab dem 1. August 2026 bietet die Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule einen neuen Bildungsgang an: die FOS Ernährung und Hauswirtschaft mit Schwerpunkt Ernährung. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich für Gesundheit, Ernährung und Fitness interessieren, denn es eröffnet vielfältige Möglichkeiten für ihre berufliche Zukunft in diesem zukunftsorientierten Bereich.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das Kochen, sondern auch die Analyse von Ernährungssystemen, Lebensmittelqualität, Energie- und Stoffwechselprozessen, sowie deren Einfluss auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Zudem werden gesellschaftliche und globale Aspekte gesunder Ernährung intensiv thematisiert.

In der Jahrgangsstufe 12 werden sportliche Aktivitäten besonders gefördert. Neben einer sportbezogenen Klassenfahrt können die Schülerinnen und Schüler durch ein ergänzendes Projekt sogar eine sportliche Zusatzqualifikation erwerben, etwa den DLRG-Rettungsschwimmer oder den DAV-Kletterschein, wodurch Theorie und Praxis optimal verbunden werden.

Kerninhalte der neuen FOS Ernährung und Hauswirtschaft in Hessen

Die Kerninhalte des Bildungsgangs an der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule umfassen:

-Ernährung, Verdauung und Nährstoffe

-Energiestoffwechsel

-Nachhaltige Ernährung

-Vielfalt der Lebensmittel

-Spezielle Ernährungsformen für unterschiedliche Zielgruppen

Absolventinnen und Absolventen erhalten hervorragende berufliche Perspektiven in Bereichen wie Ökotrophologie, Diätassistenz, Lebensmitteltechnologie, Public Health, Physiotherapie, Osteopathie, Sportmanagement oder Hotel & Gastronomie.

Der Bildungsgang wird in zwei Organisationsformen angeboten: Form A (2 Jahre inkl. Praktikum) und Form B (1 Jahr ohne Praktikum). Voraussetzung ist der mittlere Schulabschluss oder die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe. Hinzu kommt eine Eignungsfeststellung und ein Nachweis des Praktikumsplatzes für Form A. Bewerbungen sind bis zum 31. März 2026 möglich.

Interessierte an der FOS Ernährung und Hauswirtschaft in Hessen können sich während der Info-Tage am 3. Februar (Standort Fritzlar) und 4. Februar (Standort Homberg) jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr informieren oder direkt Kontakt zur Schulleitung aufnehmen.

Kontakt: sekretariat9734@schule.dessen.de
| Telefon Fritzlar: 05622-915358 |

Foto: Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule

Das könnte Sie auch interessieren: Verbot von Ethanol in Desinfektionsmitteln?

——————————————————————————————————————————-

Besuchen Sie Fachmedien direkt – Ihr Onlineshop für Weiterbildung und Fachliteratur
Fachbücher, Zeitschriften und Weiterbildungen für die Hauswirtschaft.

Jetzt entdecken auf fachmedien-direkt.de

fachbuecher-hauswirtschaft-shop

Weitere Beiträge

23. rhw-Hygieneforum 2025 – Jetzt anmelden!

23. rhw-Hygieneforum 2025 – Jetzt anmelden!

Am 22. Oktober 2025 findet das mittlerweile 23. rhw-Hygieneforum erneut als Online-Veranstaltung statt. Moderiert wird es von Robert Baumann, Chefredakteur von rhw management. Die Teilnehmenden erwartet ein spannender Tag voller...

mehr lesen
Neu: Der „rhw-Werkzeugkoffer“

Neu: Der „rhw-Werkzeugkoffer“

Immer wieder wünschen Sie sich, liebe rhw-Leserinnen, Erweiterungen oder die Originaltabellen aus den rhw-Artikeln. Diesem Wunsch kommen wir nun nach mit unserem "rhw-Werkzeugkoffer". Im rhw-Werkzeugkoffer befinden sich...

mehr lesen
Neue US-Ernährungsempfehlungen

Neue US-Ernährungsempfehlungen

Am 7. Januar 2026 haben die Gesundheitsbehörden der USA, nämlich das U.S. Department of Health & Human Services und das U.S. Department of Agriculture, ihre neuen US-Ernährungsempfehlungen veröffentlicht. Da die Empfehlungen...

mehr lesen
Bakterien und Viren: BfR-Kinderbuch in Englisch

Bakterien und Viren: BfR-Kinderbuch in Englisch

Lebensmittelsicherheit kinderleicht erklärt: Das BfR-Kinderbuch „Luis‘ und Mayas Abenteuer im Schrumpflabor: Auf Spurensuche in der Küche“ ist nun auch in englischer Sprache erhältlich. Nachdem die deutsche Version bereits...

mehr lesen
Steuerentlastung für Gastronomie

Steuerentlastung für Gastronomie

Vielerorts leidet die Gastronomie unter Umsatzeinbußen. Hohe Kosten für Energie, Miete und Lebensmittel führen zu steigenden Preisen, was viele Gäste abschreckt. Nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes setzten...

mehr lesen
Die neue rhw praxis 4/2025 ist da!

Die neue rhw praxis 4/2025 ist da!

Im aktuellen Schwerpunkt dreht sich alles um Hygiene und Lagerwirtschaft. Praxisnah und kompakt zeigt die neue rhw praxis, wie Einrichtungen in der Hauswirtschaft nachhaltiger, effizienter und kostensparender arbeiten können....

mehr lesen
Aktionswoche Hauswirtschaft im März 2026

Aktionswoche Hauswirtschaft im März 2026

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat lädt zum dritten Mal zur bundesweiten Aktionswoche Hauswirtschaft ein! Unter dem Motto „Hauswirtschaft für (d)eine bessere Zukunft!“ richtet sich der Blick vom 16. bis 21. März 2026 auf die...

mehr lesen
Verbot von Ethanol in Desinfektionsmitteln?

Verbot von Ethanol in Desinfektionsmitteln?

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnt eindringlich vor den möglichen Folgen des laufenden Biozid-Verfahrens der Europäischen Union, das Ethanol als Wirkstoff in Hand- und Flächendesinfektionsmitteln faktisch verbieten...

mehr lesen