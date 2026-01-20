Neue FOS Ernährung und Hauswirtschaft in Hessen

Ab dem 1. August 2026 bietet die Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule einen neuen Bildungsgang an: die FOS Ernährung und Hauswirtschaft mit Schwerpunkt Ernährung. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich für Gesundheit, Ernährung und Fitness interessieren, denn es eröffnet vielfältige Möglichkeiten für ihre berufliche Zukunft in diesem zukunftsorientierten Bereich.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das Kochen, sondern auch die Analyse von Ernährungssystemen, Lebensmittelqualität, Energie- und Stoffwechselprozessen, sowie deren Einfluss auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Zudem werden gesellschaftliche und globale Aspekte gesunder Ernährung intensiv thematisiert.

In der Jahrgangsstufe 12 werden sportliche Aktivitäten besonders gefördert. Neben einer sportbezogenen Klassenfahrt können die Schülerinnen und Schüler durch ein ergänzendes Projekt sogar eine sportliche Zusatzqualifikation erwerben, etwa den DLRG-Rettungsschwimmer oder den DAV-Kletterschein, wodurch Theorie und Praxis optimal verbunden werden.

Kerninhalte der neuen FOS Ernährung und Hauswirtschaft in Hessen

Die Kerninhalte des Bildungsgangs an der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule umfassen:

-Ernährung, Verdauung und Nährstoffe

-Energiestoffwechsel

-Nachhaltige Ernährung

-Vielfalt der Lebensmittel

-Spezielle Ernährungsformen für unterschiedliche Zielgruppen

Absolventinnen und Absolventen erhalten hervorragende berufliche Perspektiven in Bereichen wie Ökotrophologie, Diätassistenz, Lebensmitteltechnologie, Public Health, Physiotherapie, Osteopathie, Sportmanagement oder Hotel & Gastronomie.

Der Bildungsgang wird in zwei Organisationsformen angeboten: Form A (2 Jahre inkl. Praktikum) und Form B (1 Jahr ohne Praktikum). Voraussetzung ist der mittlere Schulabschluss oder die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe. Hinzu kommt eine Eignungsfeststellung und ein Nachweis des Praktikumsplatzes für Form A. Bewerbungen sind bis zum 31. März 2026 möglich.

Interessierte an der FOS Ernährung und Hauswirtschaft in Hessen können sich während der Info-Tage am 3. Februar (Standort Fritzlar) und 4. Februar (Standort Homberg) jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr informieren oder direkt Kontakt zur Schulleitung aufnehmen.

Kontakt: sekretariat9734@schule.dessen.de

| Telefon Fritzlar: 05622-915358 |

Foto: Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule

