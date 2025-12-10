Aktionswoche Hauswirtschaft im März 2026

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat lädt zum dritten Mal zur bundesweiten Aktionswoche Hauswirtschaft ein! Unter dem Motto „Hauswirtschaft für (d)eine bessere Zukunft!“ richtet sich der Blick vom 16. bis 21. März 2026 auf die Menschen und das Fachwissen, die hinter diesem unverzichtbaren Berufsfeld stehen.

Das Herz der Versorgung

Hauswirtschaft ist weit mehr als Reinigung und Wäschepflege. Und das bedeutet sie schafft Wohlfühlklima, trägt zu Gesundheit und Nachhaltigkeit bei und sorgt dafür, dass Menschen sich „zu Hause“ fühlen. Und das alles geschieht es in Einrichtungen, Schulen, Krankenhäusern oder Unternehmen. Mit ihrem Engagement und Fachwissen gestalten Mitarbeitende in der Hauswirtschaft damit ein sauberes, wertschätzendes und gesundes Umfeld.

Nachhaltig. Effizient. Zukunftsorientiert.

Die Aktionswoche zeigt, wie innovativ und verantwortungsbewusst Hauswirtschaft heute ist. Wie lassen sich Arbeitsprozesse effizienter gestalten? Auf welche Weise kann Nachhaltigkeit im Speiseplan umgesetzt werden? Wie verbindet man Qualität mit Umweltbewusstsein? Diese Fragen und viele weitere stehen im Mittelpunkt der Aktionen und Veranstaltungen während der Woche.

Online-Infoveranstaltung am 14. Januar 2026

Alle Interessierten sind eingeladen, am 14. Januar 2026 von 17:00 bis 18:15 Uhr an der Online-Infoveranstaltung teilzunehmen. Dort werden Ablauf und Anmeldung der Aktionswoche vorgestellt. In Gruppenarbeiten können Teilnehmende zudem erste Ideen und Impulse für ihre eigene Aktionswoche entwickeln.

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat ruft alle Fachkräfte dazu auf: Macht sichtbar, was Hauswirtschaft heute leistet – für ein sauberes, gesundes und nachhaltiges Morgen!

Weitere Informationen sowie Rückblicke auf vergangene Aktionswochen finden Sie auf der Webseite des Deutschen Hauswirtschaftsrats.

Grafik: Deutscher Hauswirtschaftsrat e. V.

Das könnte sie auch interessieren: Meisterinnen der Hauswirtschaft aus Niedersachen

——————————————————————————————————————————-

Besuchen Sie Fachmedien direkt – Ihr Onlineshop für Weiterbildung und Fachliteratur

Fachbücher, Zeitschriften und Weiterbildungen für die Hauswirtschaft.

Jetzt entdecken auf fachmedien-direkt.de