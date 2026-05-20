Hauswirtschafterin ist „Housekeeping Managerin“ des Jahres

Ein besonderer Erfolg für die professionelle Hauswirtschaft und Housekeeping: Mariana Santelli wurde zur „Housekeeping Managerin des Jahres 2026“ ausgezeichnet. Die Ehrung gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird seit zwölf Jahren von der Hotelkompetenzzentrum GmbH verliehen. Sie würdigt herausragende Leistungen im Housekeeping und macht deutlich, wie wichtig qualifizierte Fachkräfte für die Hotellerie sind.

Mariana Santelli ist ausgebildete Hauswirtschafterin sowie Hauswirtschaftstechnikerin. Bereits mit 17 Jahren kam sie aus Brasilien nach Deutschland und begann gemeinsam mit ihrer Schwester die Ausbildung zur Hauswirtschafterin.

Doch dabei blieb es nicht: Mit großem Engagement und Ehrgeiz absolvierte sie zusätzlich erfolgreich die Weiterbildung zur Hauswirtschaftstechnikerin am Grünen Zentrum in Technikerschule für Ernährungs- und Versorgungsmanagement (Fachrichtung Hauswirtschaft) Kaufbeuren – vergleichbar mit einer Meister- oder HBL-Ausbildung.

Seit neun Jahren arbeitet Mariana Santelli als Leitende Hausdame im renommierten 5 Sterne Spa-Hotel "Der Sonnenhof" in Bad Wörishofen mit 156 Zimmern und Suiten. Dort hat sie sich Schritt für Schritt zur Housekeeping-Managerin entwickelt und überzeugt durch Fachwissen, Führungsstärke und Leidenschaft für ihren Beruf. 2025 wurde das Hotel von einer Jury zu den 101 besten Hotels in Deutschland gewählt.

Die Preisverleihung zur "Housekeeping Managerin 2026" fand am 19. Mai 2026 im Hotelkompetenzzentrum in Oberschleißheim durch Geschäftsführer Christian Peter (Foto rechts) und Prokuristin Julia von Klitzing-Peter statt. Auch eine Managerin des Hotels (Foto links) war angereist, um Mariana Santelli persönlich zu gratulieren.

Dass die Auszeichnung in diesem Jahr an eine Fachkraft aus der Hauswirtschaft geht, freut auch uns als Fachmagazin rhw management ganz besonders. Dieser Erfolg zeigt eindrucksvoll, welche Karrierewege die Hauswirtschaft eröffnet und welche Bedeutung gut ausgebildete Fachkräfte für die Branche haben. Herzlichen Glückwunsch an Mariana Santelli zu dieser verdienten Auszeichnung!

Fotos: loris.tv

Das könnte Sie auch interessieren: Hauswirtschaft stärken – Gesellschaft sichern

Besuchen Sie Fachmedien direkt – Ihr Onlineshop für Weiterbildung und Fachliteratur

Fachbücher, Zeitschriften und Weiterbildungen für die Hauswirtschaft.

Jetzt entdecken auf fachmedien-direkt.de