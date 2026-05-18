Hauswirtschaft stärken – Gesellschaft sichern

Der Berufsverband Hauswirtschaft fordert 2026 mehr politische Anerkennung, bessere Finanzierung und verbindliche Standards für eine starke, nachhaltige und zukunftssichere Versorgung für diesen systemrelevanten Beruf Hauswirtschaft.

1. Ausgangslage – Hauswirtschaft ist systemrelevant und politisch unterschätzt

Deutschland diskutiert über Pflege, Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit und soziale Sicherheit.

Was dabei konsequent übersehen wird: Hauswirtschaft ist die Grundlage all dieser Systeme.

Hauswirtschaft organisiert Versorgung, sichert Hygiene, gestaltet Lebensqualität und ermöglicht Teilhabe – jeden Tag, in allen Lebensbereichen.

Und trotzdem gilt, sie ist:

unterfinanziert.

unterbewertet.

politisch unterrepräsentiert.

Das ist nicht nur ein strukturelles Problem – das ist ein wachsendes Risiko für die Versorgungssicherheit in Deutschland.

Die Jahrestagung 2026 hat deutlich gemacht:

Hauswirtschaft ist ein systemrelevanter Sektor mit Zukunftsverantwortung.

Sie ist ein zentrales Handlungsfeld für Nachhaltigkeit, Gesundheit und Ressourcenschonung.

Gleichzeitig fehlt es an Sichtbarkeit, Wertschätzung, Fachkräften, verbindlichen Standards und politischer Anerkennung.

2. Politische Bewertung – Vom „Nice-to-have“ zur Systemfrage

Das Berufsbild wird häufig als einfache Unterstützungstätigkeit betrachtet. Das verkennt ihre tatsächliche Funktion. Dabei ist Hauswirtschaft eine interdisziplinäre Profession. Sie verbindet Planung, Technik, Digitalisierung, Naturwissenschaften, Nachhaltigkeit, Versorgung, Ernährung, Reinigung, Textilpflege und Management.

Denn Hauswirtschaft entscheidet über:

Hygiene und Infektionsschutz

Ernährung und Gesundheit

Energie- und Ressourceneinsatz

Struktur und Stabilität im Alltag

Das ist keine Nebenleistung. Das ist Daseinsvorsorge und Grundlage funktionierender Versorgungssysteme. Ohne Hauswirtschaft gibt es keine Versorgungssicherheit.

Bereits heute zeigt sich:

Einrichtungen finden keine hauswirtschaftlichen Fachkräfte.

Aufgaben werden verschoben oder fachfremd erledigt.

Qualität sinkt – oft unbemerkt, aber mit langfristigen Folgen.

Besonders betroffen sind Altenpflege, ambulante Versorgung, Eingliederungshilfe und Gemeinschaftsverpflegung.

Wenn Hauswirtschaft weiter strukturell geschwächt wird, wird Versorgung in Deutschland nicht mehr verlässlich aufrechterhalten werden können.

Vernetzung für eine funktionierende Versorgung

Wenn Hauswirtschaft gesellschaftlich wirksam sein will, muss sie sich stärker als gemeinwohlorientierte Profession positionieren. Dazu braucht es strategische Partnerschaften mit Politik, Trägern, Verbänden, Wissenschaft sowie den Bereichen Pflege, Betreuung, Ernährung, Reinigung, Bildung und Gesundheitswesen.

Versorgung funktioniert nur im Zusammenspiel von:

Pflege

Betreuung

Hauswirtschaft

Doch genau hier fehlt es an klaren Strukturen, Rollen und Anerkennung.

Hauswirtschaft muss als gleichwertige Profession anerkannt und strukturell eingebunden werden.

3. Politische Kernforderungen

3.1 Berufsordnung schaffen – Profession stärken

Hauswirtschaft braucht endlich das, was andere Professionen längst haben.

Unsere Forderungen:

ein bundesweit abgestimmtes Berufsrecht

ein klares Professionsprofil

verbindliche Standards und Verantwortlichkeiten

Ziel: rechtliche Anerkennung und Gleichstellung

3.2 Hauswirtschaft in der Daseinsvorsorge verankern

Hauswirtschaft ist ein zentraler Bestandteil funktionierender Versorgungssysteme.

Unsere Forderungen:

Verankerung in der Sozialgesetzgebung

verpflichtende Einbindung in Pflege- und Betreuungskonzepte

eine verlässliche Finanzierung hauswirtschaftlicher Leistungen

Ziel: Versorgungssicherheit dauerhaft gewährleisten

3.3 Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) aktiv gestalten

Künstliche Intelligenz ersetzt keine Hauswirtschaft, aber sie verändert, wie hauswirtschaftliche Arbeit organisiert, geplant und weiterentwickelt wird.

Entscheidend ist deshalb nicht, ob Künstliche Intelligenz kommt, sondern ob die Hauswirtschaft diese Entwicklung aktiv mitgestaltet. Es braucht Kompetenz im Umgang mit digitalen Technologien, damit Effizienzgewinne mit einer Aufwertung der Profession einhergehen.

Unsere Forderungen:

Förderprogramme für digitale Transformation einrichten und erweitern

Entwicklung praxisnaher KI-Anwendungen für hauswirtschaftliche Kernbereiche fördern

Ziel: Effizienz steigern, Qualität sichern und Fachkräfte entlasten

4. Strukturelle Unterbewertung beenden

Die Hauswirtschaft ist überwiegend weiblich geprägt und wird strukturell unterbewertet.

Das hat Konsequenzen:

geringe Bezahlung

begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten

erhöhtes Risiko von Altersarmut

Es gilt: Gleichstellung durch Aufwertung sichern.

Die Forderungen des Berufsverbandes Hauswirtschaft sind deshalb:

gleichwertige Bezahlung für gleichwertige Arbeit

bessere Karriereperspektiven

stärkere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

eine klare gesellschaftliche Anerkennung der Profession

Ziel: Geschlechtergerechtigkeit und Fachkräftesicherung

Hauswirtschaft ist:

Teil der kritischen Infrastruktur des Alltags

ein zentraler Faktor für Resilienz und Nachhaltigkeit

unverzichtbar für Pflege, Gesundheit und soziale Stabilität

Und trotzdem fehlt ihr die politische Priorität. "Das können wir uns nicht länger leisten", heißt es aus dem Präsidium des Berufsverbandes Hauswirtschaft.

Appell: Jetzt handeln, bevor Versorgungslücken entstehen!

Es gehe dabei nicht um Einzelmaßnahmen, sondern um einen strukturellen Paradigmenwechsel:

Weg von der unsichtbaren Dienstleistung – hin zur anerkannten Schlüsselprofession.

Foto: Meisterbriefverleihung in Bayern 2024 (Foto: StmELF Bayern)

Hier lesen Sie mehr zur Jahrestagung des Berufsverbandes Hauswirtschaft

https://rhwonline.de/vernetzt-in-die-zukunft-hauswirtschaft-im-aufbruch/

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