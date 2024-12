Hauswirtschaftskongress 2025: rhw ist offizieller Medienpartner

Das Fachmagazin rhw management ist offizieller Medienpartner beim 3. Hauswirtschaftskongress 2025 am 2. und 3. Juni im kommenden Jahr in Köln.

Die meisten der hauswirtschaftlichen Verbände verzichten 2025 bewusst auf ihre eigenen Jahrestagungen. Denn beim Dritten Deutschen Hauswirtschaftskongress am 2. und 3. Juni 2025 im Maternushaus in Köln werden sich alle vereint treffen.

Genau hier sollen zwei inspirierende Tage mit einem interessanten Programm die Grenzen des Bekannten überschreiten und neue Horizonte eröffnen. „Nutzen Sie diese Chance, Ihre Strategien zu erweitern, um die Zukunft aktiv mitzugestalten. Seien Sie dabei, wenn wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren neu definieren!“. Das sagte Ursula Schukraft, Präsidentin des Deutschen Hauswirtschaftsrats e. V. Zu dem Kongress 2025 werden über 250 Teilnehmer*innen am Rhein erwartet.

Mit dabei als Rednerinnen sind diesmal Dr. Amanda McCloat, Präsidentin der International Federation for Home Economics (IFHE) aus Irland, Yvonne Zwick, Vorsitzende, BAUM e.V. und Maria Noichl, Hauswirtschaftslehrerin aus Bayern und seit vielen Jahren SPD-Abgeordnete im Europäischen Parlament.

Hauswirtschaftskongress 2025: mit sieben Foren, um den Austausch zu vertiefen

In den sieben Foren werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des dritten Deutschen Hauswirtschaftskongresses aufgerufen, gemeinsam die Antworten auf die Zukunftsfragen der Hauswirtschaft zu entwickeln.

„Der Deutsche Hauswirtschaftsrat spricht mit einer Stimme für unsere Branche. Deshalb wird er in Köln sicherlich für das Tagungs-Highlight des Jahres sorgen. Die rhw management ist wiederum das führende verbandsunabhängige Monatsmagazin für die professionelle Hauswirtschaft in Deutschland. Beides passt bestens zusammen. Unsere Verankerung in der Branche haben wir gerade im Sommer mit unserem 60-jährigen Jubiläum der Zeitschrift unterstreichen können“, sagte Robert Baumann.

Bei einem Treffen in Stuttgart haben deshalb im Oktober 2024 Ursula Schukraft, DHWiR-Präsidentin; Beate Imhof-Gildein, Geschäftsstelle DHWiR, und Robert Baumann, rhw-Chefredakteur, die Eckpunkte für ihre Medienpartnerschaft festgelegt.

Treffen in Stuttgart im Oktober 2024 mit Ursula Schukraft, DHWiR-Präsidentin (Mitte); Beate Imhof-Gildein, Geschäftsstelle DHWiR (rechts), und Robert Baumann, rhw-Chefredakteur