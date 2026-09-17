Beste Hotels der Welt 2026 gekürt – Platz 5 für Haus in Europa

Das Rosewood Hong Kong steht erneut an der Spitze der internationalen Luxushotellerie. Bei der vierten Ausgabe der „The World’s 50 Best Hotels“ (kurz: The 50) wurde das Haus in Hongkong zum zweiten Mal in Folge auf Platz eins gewählt. Bereits 2024 hatte das Hotel Rang drei erreicht. Mit der erneuten Spitzenposition sichert sich Rosewood Hong Kong zugleich den Titel als bestes Hotel Asiens.

Die Preisverleihung fand am 15. September 2026 erstmals außerhalb Londons statt: Im Pariser Les Salles du Carrousel trafen sich Vertreter der internationalen Reise- und Hotelbranche, um die diesjährigen Gewinner zu feiern. Insgesamt umfasst die Rangliste Hotels aus 22 Territorien und sechs Kontinenten. Europa ist mit 21 Häusern am stärksten vertreten, gefolgt von Asien mit 18 Hotels. Nordamerika kommt auf sechs Platzierungen, Südamerika auf zwei, Afrika ebenfalls auf zwei und Ozeanien auf eine.



Beste Hotels der Welt 2026: Rosewood Hong Kong auf Platz 1



Rosewood Hong Kong ragt mit 65 Etagen über dem Victoria Harbour auf und wurde 2019 eröffnet. Das von dem taiwanischen Designer Tony Chi konzipierte Hotel verfügt über 413 Zimmer und Suiten sowie elf Restaurants und Bars. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Wellness: Das hauseigene Asaya erstreckt sich über mehrere Etagen und bietet neun Behandlungsräume, ein umfangreiches Angebot an Anwendungen und einen Infinity-Pool mit Blick auf den Hafen. Zwei separate Asaya Lodges ergänzen das Angebot um private Rückzugsorte.

Auf den zweiten Platz kommt das Capella Bangkok am Chao Phraya. Das Hotel verbessert sich damit gegenüber Rang drei im Vorjahr; 2024 hatte es sogar Platz eins belegt. Rang drei geht an das Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. Bangkok ist damit gleich mehrfach in den Top Ten vertreten: Das Mandarin Oriental Bangkok folgt auf Platz zehn.

Bestes Hotel Europas in Italien

Das höchstplatzierte europäische Hotel ist Passalacqua am Comer See auf Rang fünf. Das Haus erhält zudem zum dritten Mal in Folge den „Best Boutique Hotel Award“. In Italien finden sich insgesamt sechs Hotels in der Rangliste, darunter das Four Seasons Firenze auf Platz zwölf und das neu aufgenommene Casa Maria Luigia in Modena auf Rang 18. Frankreich ist ebenfalls mit sechs Häusern vertreten. Das Hôtel de Crillon in Paris kletterte neun Plätze auf Rang 14. Das beste Hotel im deutschsprachigen Raum ist das Hotel Sacher in Wien auf Platz 42. In die Top 100 hat es kein Haus aus Deutschland geschafft. Das berühmte Burj al Arab in Dubai ist nicht in der Wertung, weil es seit April 2026 für 1,5 Jahre renoviert wird.

Die Rangliste der Besten Hotels der Welt 2026 basiert auf einer Academy mit mehr als 800 Wählerinnen und Wählern aus 13 Regionen. Zu den Mitgliedern gehören unter anderem Hoteliers, Reisejournalisten, Hotelausbilder, Geschäftsreisende und erfahrene Reisende. Jedes Mitglied stimmt über sieben Hotels ab, in denen es innerhalb des dreijährigen Bewertungszeitraums selbst übernachtet hat. Die Abstimmung erfolgt vertraulich; Deloitte fungiert als unabhängiger Prüfer des Verfahrens.

Die Top 20 der „The World’s 50 Best Hotels 2026“ Beste Hotels der Welt 2026

Rosewood Hong Kong – Hongkong Capella Bangkok – Bangkok Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River – Bangkok Atlantis The Royal – Dubai Passalacqua – Comer See, Italien Rosewood São Paulo – São Paulo Mandarin Oriental Qianmen – Peking The Upper House Hong Kong – Hongkong Chablé Yucatán – Chocholá, Mexiko Mandarin Oriental Bangkok – Bangkok Aman Tokyo – Tokio Four Seasons Firenze – Florenz Claridge’s – London Hôtel de Crillon – Paris Jumeirah Marsa Al Arab – Dubai Capella Sydney – Sydney Raffles Singapore – Singapur Casa Maria Luigia – Modena, Italien Le Bristol Paris – Paris Cheval Blanc Paris – Paris

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Foto: Pixabay

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