Messe Clean Pro Expo mit Auftakt in Friedrichshafen

Mit rund 4.200 Fachbesucherinnen und -besuchern sowie 187 ausstellenden Unternehmen ist die Clean Pro Expo vom 15. bis 17. September 2026 erfolgreich gestartet. Die neue Fachmesse für Reinigungstechnologien und -lösungen brachte in Friedrichshafen Anbieter und Anwender aus der professionellen Reinigung zusammen. In zwei Messehallen und auf dem Freigelände standen neue Technologien, Live-Demonstrationen und der persönliche fachliche Austausch im Mittelpunkt.

Autonome Reinigungsmaschinen, Robotik und Drohnen für die Fassadenreinigung vermittelten einen praxisnahen Eindruck von aktuellen Entwicklungen der Branche. In einer Demo-Area konnten Besucher Maschinen und Lösungen unter realitätsnahen Bedingungen testen und direkt mit Herstellern ins Gespräch kommen. Ergänzend bot das Fachprogramm Vorträge zu Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit sowie Personal- und Fachkräftethemen.

Messe Clean Pro Expo mit guter Anbindung an Süddeutschland

„Die Premiere hat gezeigt, dass die Clean Pro Expo als Branchentreffpunkt und Austauschplattform funktioniert“, resümieren Messegeschäftsführer Klaus Wellmann und Projektleiter Holger Ewald. Auch die Aussteller bewerteten den Standort positiv. Für Simone Bäumer, Vorstandsvorsitzende der Highclean Group eG, ist Friedrichshafen aufgrund der starken Marktpräsenz des Unternehmens in Süddeutschland ein passender Standort. Uli Zoller, Geschäftsführer der Vogt GmbH, sieht insbesondere in der guten Erreichbarkeit für Kunden aus Süddeutschland einen Vorteil. Jeikner-Geschäftsführer Chadlin Wells verweist zudem auf Kontakte aus München sowie der Schweiz und Österreich.

Neben den Fachkontakten stieß auch das Networking-Konzept auf positive Resonanz. Hospitality- und Networking-Lounges boten Raum für vertiefende Gespräche. Besonders die Qualität der Kontakte und die Möglichkeit, Produkte unmittelbar vorzuführen und auszuprobieren, wurden von den Ausstellern hervorgehoben.

Auch für die weitere Entwicklung der Messe sehen die Veranstalter und teilnehmenden Unternehmen Potenzial. Mehrere Aussteller signalisierten bereits während der Premiere ihre Bereitschaft zur erneuten Teilnahme.

Die nächste Clean Pro Expo findet vom 12. bis 14. September 2028 in Friedrichshafen statt, also im Jahr nach der CMS 2027 in Berlin.

Foto: Messe Friedrichshafen, Vortrag: Strategische Beschaffung in Reinigung & Hygiene - Fadime Sarikaya, Gesellschafterin Sarikohn, Prof. Dr. Benjamin Eilts, Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Frage des Monats: Umgang mit Dosierpumpen

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