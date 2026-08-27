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Neura kauft Reinigungs-Roboter-Firma Adlatus

von rbaumann | Aug. 27, 2026 | Wissen-Reinigung

Das deutsche Robotik-Unternehmen NEURA Robotics übernimmt die Firma ADLATUS Robotics aus Ulm. ADLATUS baut Roboter, die selbstständig Böden reinigen können. NEURA übernimmt alle Anteile an dem Unternehmen. Der Kauf wurde am 24. August 2026 bekannt gegeben.

Roboter sollen mehr verstehen

ADLATUS hat bereits viele Reinigungsroboter im Einsatz. Die Roboter können sich selbstständig bewegen und reinigen. Sie werden zum Beispiel in Fabriken, Krankenhäusern, Lagern und öffentlichen Gebäuden eingesetzt. Der Name „Adlatus“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Gehilfe“.

NEURA will diese Roboter nun mit besserer Technik ausstatten. Dazu gehören zusätzliche Sensoren und künstliche Intelligenz, kurz KI. Die Roboter sollen ihre Umgebung besser verstehen können. Sie könnten erkennen, welche Oberfläche sie reinigen und wie stark sie verschmutzt ist.

KI hilft bei der Reinigung

Bisher folgen Reinigungsroboter meist festgelegten Wegen. In Zukunft sollen sie selbst entscheiden können, was zu tun ist. Sie könnten zum Beispiel eine passende Reinigungsart auswählen und aus ihren Erfahrungen lernen. Deshalb kaufte Neura die Reinigungs-Roboter-Firma Adlatus.

Dafür möchte NEURA die Roboter mit dem sogenannten Neuraverse verbinden. Dort sollen verschiedene KI-Modelle, Sensoren und Fähigkeiten zusammenarbeiten. So könnte aus einem einfachen Reinigungsroboter ein deutlich schlauerer Helfer werden.

Beide Firmen haben Erfahrung

ADLATUS bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit. Das Unternehmen entwickelt und verkauft autonome Serviceroboter. Außerdem kennt das Team die täglichen Aufgaben und Probleme bei der Reinigung sehr genau.

NEURA will dagegen seine Technik, Produktion und weltweiten Vertriebswege einbringen. Auch die vielen bereits eingesetzten ADLATUS-Roboter sind wichtig. An ihnen kann neue Technik unter echten Bedingungen getestet werden.

Ein Schritt für Europas Robotik

NEURA sieht den Kauf auch als Teil einer größeren Idee. Europäische Unternehmen haben viel Erfahrung mit Maschinenbau, Sensoren und Automatisierung. Dieses Wissen soll mit moderner KI verbunden werden.

Die beiden Firmen arbeiten bereits seit September 2025 zusammen. Mit der Übernahme soll diese Zusammenarbeit nun weiter ausgebaut werden. Ziel sind Roboter, die Menschen bei anstrengender, eintöniger oder schwieriger Arbeit unterstützen. Sie heißen ab sofort "Adlatus powerd by Neura".

Foto: Neura

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