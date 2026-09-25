Nachwuchspreis 2026 der dgh verliehen

Die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh) und die Helga-Brenn-Stiftung haben herausragende wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet. Und erstmals in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e.V., eine herausragende Meisterarbeit mit dem „dgh-Nachwuchspreis 2026“ ausgezeichnet. Prämiert worden sind zwei Dissertationen, eine Masterarbeit und eine Meisterarbeit. Die Preisverleihung fand im Rahmen der dgh-Jahrestagung 2026 „Hauswirtschaft: Eine Welt - Eine Wissenschaft“ in Helmstedt statt.

„Mit dem dgh-Nachwuchspreis würdigen wir exzellente, zukunftsweisende Arbeiten junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dieses Jahr prämieren wir außerdem zum ersten Mal die Arbeit einer Meisterin – so werden wir unserem Motto „Wissenschaft trifft Praxis – Praxis trifft Wissenschaft“ noch besser gerecht“, so Prof.in i. R. Dr. Angelika Sennlaub, Vorsitzende der dgh.

Prof.in Dr. Christine Küster, Koordinatorin des Nachwuchspreises, ergänzt. „Auch in diesem Jahr überzeugen die Arbeiten der Preisträgerinnen mit einer außerordentlich hohen Relevanz für Praxis, Wissenschaft und Gesellschaft, für Nachhaltigkeit und Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie zeigen neue Perspektiven auf, liefern innovative Denkansätze und bieten zugleich konkrete Ansatzpunkte für die Praxis, weitere Forschung und Handlungsbedarfe“.

Ausgezeichnet wurden folgende Arbeiten:

Kategorie Dissertation

Heike Müller für ihre Dissertation an der Technischen Universität (TU) Berlin, Fakultät Geistes- und Bildungswissenschaften, Berufliche Bildung und Arbeitslehre, Fachdidaktik – Arbeitslehre. Titel: „Verbraucherinnen- und Verbraucherbildung in Deutschland. Studien zur Charakterisierung ihrer Situation an Schulen am Beispiel einer Publikations-analyse“

Silvia Niersbach, Pädagogische Hochschule (PH) Heidelberg, Fach Alltagskultur und Gesundheit. Titel: „Wahlfreiheit und Bedürfnisbefriedigung zwischen Care- und Erwerbsarbeit: Eine qualitative Studie über die Begründungszusammenhänge der Verortung von Ingenieurinnen mit Sorgeverantwortung im öffentlichen Dienst und ihre Folgen“

Kategorie Masterarbeit

Doreen Möser für ihre Dissertation an der Technische Universität (TU) Berlin, Fakultät Geistes- und Bildungswissenschaften. Titel: „Vorstellungen und Vorwissen zu Obst und Gemüse von Lernenden im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“

Kategorie Meisterarbeit

Wera Fleisch für ihre Arbeit auf Meister- und Betriebsleiterebene der Hauswirtschaft im Seniorendomizil im Meerbachbogen. Geprüft von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen beschäftigte sie sich mit Senioren. Der Titel: „Entwicklung und Implementierung eines mobilen Verpflegungsangebotes mit hochkalorischen Snacks im Seniorendomizil im Meerbachbogen“

Nachwuchspreis 2026 der dgh: Erstmals auch mit ausgezeichneter Meisterarbeit

Seit acht Jahren wird der „dgh-Nachwuchspreis“ für herausragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten an Hochschulen und Universitäten vergeben. Die eingereichten Arbeiten müssen aus den Studien- und Forschungsbereichen der Ökotrophologie, Haushaltswissenschaften oder verwandter Disziplinen stammen. Sie werden mit entsprechender Begründung von den betreuenden Hochschulprofessorinnen und -professoren vorgeschlagen. Die Begutachtung der Arbeiten erfolgt durch jeweils zwei Gutachterinnen oder Gutachter von anderen Hochschulen oder Universitäten sowie durch den dgh-Vorstand.

Der „dgh-Nachwuchspreis“ für die Arbeit zur Qualifikation auf Meister- und Betriebsleiterebene wurde in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Bewerbungen zum Arbeitsprojekt im Rahmen der Arbeit auf Meister- und Betriebsleiterebene der Hauswirtschaft werden von den Kandidatinnen und Kandidaten selbst eingereicht. Die eingereichten Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e.V. begutachtet.

Neben einer Urkunde sowie einer einjährigen, kostenfreien Mitgliedschaft in der dgh, werden die Arbeiten (Abstracts) der Preisträgerinnen zudem in Kürze im Online-Journal „HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT“ veröffentlicht.

Weitere Informationen rund um den „dgh-Nachwuchspreis 2026“ finden Sie unter:

www.dghev.de/nachwuchspreis

Foto: dgh

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