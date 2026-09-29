Akademie Maria Stern in Augsburg startet

Aus jahrzehntelanger Erfahrung in der hauswirtschaftlichen Ausbildung entsteht ein neues Bildungsangebot. Die Akademie Maria Stern in Augsburg eröffnet im Oktober 2026 offiziell ihre Türen. Die Eröffnungsveranstaltung unter dem Titel „Küchenparty“ findet am Freitag, den 2. Oktober 2026 statt. Gemeinsam mit Bischof Bertram Meier und weiteren Gästen soll der Start der neuen Akademie gefeiert werden.

Die Akademie baut auf der langjährigen Erfahrung der Berufsfachschule Maria Stern auf. Seit 1924 wird dort Wissen und praktische Kompetenz im Bereich Hauswirtschaft vermittelt. Diese Erfahrungen bilden nun die Grundlage für ein Bildungsangebot, das sich auch über den klassischen schulischen Kontext hinaus an Interessierte richtet.

Die Idee für die Akademie entstand 2025. Ziel ist es, hauswirtschaftliches Wissen modern, professionell und zukunftsorientiert zu vermitteln und seine Bedeutung für Gesellschaft, Beruf und Alltag stärker sichtbar zu machen. Im Laufe des Jahres 2026 wurde dafür ein flexibles Bildungskonzept entwickelt.

Kern des Angebots ist ein Drei-Stufen-Konzept. Es reicht vom Einstieg in neue Themen über die Vertiefung bereits vorhandener Kenntnisse bis hin zum Professional Level. Damit soll die Akademie unterschiedliche Zielgruppen und Lernbedürfnisse ansprechen.

Mit der offiziellen Eröffnung am 2. Oktober 2026 beginnt damit ein neues Kapitel in der Geschichte von Maria Stern: Bewährtes Wissen aus der langjährigen hauswirtschaftlichen Ausbildung soll mit modernen und vielfältigen Bildungswegen verbunden werden.

Die Akademie Maria Stern befindet sich im Inneren Pfaffengäßchen 3 in Augsburg und ist eine Einrichtung des Schulwerks der Diözese Augsburg.

Foto: Akademie Maria Stern Augsburg

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