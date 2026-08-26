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Frage des Monats: Umgang mit Dosierpumpen

von rbaumann | Aug. 26, 2026 | aktuelle_artikel, Expertenrat

Mich würde der richtige Umgang mit Kunststoff-Dosierpumpen auf Händedesinfektionsflaschen interessieren. Die Aufbereitung von Edelstahlpumpen in fest montierten Spendern ist klar, aber wie handhaben wir das mit den Kunststoffpumpen bei losen Flaschen?

Antwort von Dr. Dieter Bödeker

Im Gegensatz zu Edelstahlpumpen sind Kunststoffpumpen in der Regel nicht für eine Wiederaufbereitung ausgelegt. Sie können nicht von einer leeren auf eine neue Flasche umgesetzt werden, unter anderem weil sich ein eventuell gebildeter Biofilm nicht vollständig entfernen lässt und somit das Risiko einer Keimverschleppung besteht. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Bauarten der Kunststoffpumpen ist ein Aufarbeitungsverfahren nicht validierbar und somit unsicher. Empfehlenswert ist die Verwendung von Einmalpumpen bei jedem Gebindewechsel oder der Einsatz von Gebinden, die fest mit einer Pumpe verbunden sind.

Umgang mit Dosierpumpen bei selten genutzten Gebinden

Insbesondere bei selten benutzten Gebinden sollte auf einen rechtzeitigen Austausch geachtet werden. In der RKI-Empfehlung „Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens (2016)” wird zu dieser Thematik Folgendes empfohlen: „Aufgrund der einfacheren Handhabung empfiehlt sich sowohl für Händedesinfektionsmittel als auch für Handwaschpräparate die Verwendung von Einmalgebinden.”

Mehr zum Thema lesen Sie in der aktuellen rhw management-Ausgabe 9/2026.

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