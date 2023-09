Weniger Lebensmittel wegwerfen – aber wie konkret? Darauf soll die Aktionswoche vom 29. September bis 6. Oktober 2023 auf dem BZfE-Facebook-Kanal Antworten liefern.

Die Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel! von Zu gut für die Tonne! steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kochen und Essen nach Maß“. Denn in den Privathaushalten Deutschlands werden häufig zu große Portionen gekocht, die anschließend im Müll landen. Was die Mitarbeitenden des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE), in dem Zu gut für die Tonne! angesiedelt ist, ganz persönlich gegen Lebensmittelverschwendung tun, zeigen sie während der Aktionswoche vom 29. September bis 6. Oktober 2023 auf dem BZfE-Facebook-Kanal.



Zu den alltagstauglichen Tipps der Kolleg:innen gehören beispielsweise die Wochenplanung und der gezielte Einkauf per App-Unterstützung. Auch die bewusste Entscheidung für überreifes Obst und Gemüse oder für Waren mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum verhindern Lebensmittelabfall. Weitere Ideen sind das Teilen von Ernteüberschüssen oder das Haltbarmachen. Für mehr Tipps gegen Lebensmittelverschwendung lohnt sich der Besuch der BZfE-Facebook-Seite – nicht nur während der Aktionswoche.

Mitmachen kann man unter www.deutschland-rettet-lebensmittel.de

Foto: Robert Baumann