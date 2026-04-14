Pflege-Gehaltsreport 2026: So viel verdienen Pflegekräfte in Deutschland

Der Pflege-Gehaltsreport 2026 von Pflegia zeigt: Pflegekräfte verdienen im Median 4.300 Euro brutto. Doch es gibt große Unterschiede nach Region, Berufserfahrung und Position.

Pflegekräfte in Deutschland verdienen im Median rund 4.300 Euro brutto pro Monat. Das zeigt der aktuelle Pflege-Gehaltsreport 2026 von Pflegia (www.pflegia.de). Für die Analyse wurden 12.458 Stellenanzeigen aus dem Zeitraum August 2024 bis August 2025 ausgewertet.

Der Report liefert einen umfassenden Überblick über das Pflege-Gehalt in Deutschland und zeigt deutliche Unterschiede nach Region, Berufserfahrung, Position und Gehaltserwartungen von Pflegekräften.

Pflege Gehalt nach Bundesland: Stadtstaaten zahlen am meisten

Die Gehaltsanalyse zeigt deutliche regionale Unterschiede beim Pflegegehalt in Deutschland.

Die höchsten Durchschnittsgehälter finden sich in den Stadtstaaten:

Berlin: 4.273 Euro

4.273 Euro Hamburg: 4.255 Euro

4.255 Euro Bremen: 4.215 Euro

Am unteren Ende liegen vor allem ostdeutsche Bundesländer:

Sachsen-Anhalt: 4.063 Euro

4.063 Euro Sachsen: 4.064 Euro

4.064 Euro Thüringen: 4.080 Euro

Das Ost-West-Gefälle ist insgesamt moderat:

Pflegekräfte in westdeutschen Bundesländern verdienen im Schnitt 4.185 Euro, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) rund 4.089 Euro brutto monatlich.

Pflege Gehalt nach Städten: Dortmund und Essen auf Platz 1

Auch im Städtevergleich zeigen sich deutliche Unterschiede beim Pflege-Gehalt in deutschen Großstädten.

Die Top-Städte sind:

Dortmund: 4.387 Euro

4.387 Euro Essen: 4.279 Euro

4.279 Euro Berlin: 4.273 Euro

4.273 Euro Stuttgart: 4.257 Euro

Am unteren Ende:

Dresden: 4.012 Euro

4.012 Euro Duisburg: 4.141 Euro

4.141 Euro München: 4.029 Euro

Auffällig ist, dass München trotz hoher Lebenshaltungskosten vergleichsweise niedrige Pflegegehälter bietet.

Pflege Gehalt nach Berufserfahrung: bis zu 5.000 Euro möglich

Das Pflegegehalt steigt deutlich mit Erfahrung und Verantwortung.

Einstieg und Fachkräfte

Pflegehilfskräfte: 2.871 Euro

Kinderkrankenpfleger:innen: 3.364 Euro

Pflegefachkräfte: 3.600 Euro

Spezialisierte und leitende Positionen

Hygienefachkräfte: 3.800 Euro

Stationsleitungen: 3.839 Euro

Wohnbereichsleitungen: 4.070 Euro

Pflegedienstleitungen: 4.400 Euro

Einrichtungsleitungen: 5.050 Euro

➡️ Damit liegt die Gehaltsspanne in der Pflege bei über 2.200 Euro Unterschied zwischen Einstiegs- und Führungspositionen.

Pflegekräfte unterschätzen ihr Gehalt deutlich

Ein zentrales Ergebnis des Reports: Pflegekräfte erwarten häufig ein geringeres Gehalt als tatsächlich möglich.

Erwartetes Gehalt (Median): 3.700 Euro

Tatsächliches Marktgehalt: 4.300 Euro

➡️ Differenz: rund 600 Euro pro Monat

Viele Pflegekräfte unterschätzen damit ihre realistischen Gehaltsaussichten in der Pflegebranche deutlich.

Mehr Transparenz bei Pflegegehältern notwendig

„Mit den Anpassungen im TVöD Pflege ab Mai 2026 verbessert sich die Vergütung für viele Pflegekräfte im öffentlichen Dienst. Gleichzeitig unterschätzen viele Pflegekräfte ihre Gehaltsaussichten um etwa 600 Euro monatlich. Mehr Transparenz über Gehälter in der Pflege ist deshalb wichtig“, sagt Felix Westphal, Geschäftsführer von Pflegia.

Pflegia plant deshalb die Einführung eines Gehaltsrechners für Pflegekräfte, um realistische Gehaltserwartungen besser einschätzen zu können.

Über die Studie: So wurde der Pflege-Gehaltsreport erstellt

Der Pflegia Gehaltsreport 2026 basiert auf:

12.458 Stellenanzeigen (Aug 2024 – Aug 2025)

ausschließlich Vollzeitstellen (mind. 38 Stunden/Woche)

nur Jobs mit konkreter Gehaltsangabe

Median als zentrale Kennzahl für typische Gehälter

zusätzliche Analyse von 101.482 Pflegekräften zu Gehaltserwartungen

Über Pflegia

Pflegia ist eines der führenden Jobportale für Pflegekräfte in Deutschland. Das Unternehmen wurde 2019 in Berlin gegründet und verfolgt das Ziel, mehr Transparenz und Fairness im Pflegearbeitsmarkt zu schaffen.

Kern des Modells ist ein umgekehrter Bewerbungsprozess: Arbeitgeber bewerben sich bei Pflegekräften. Ergänzt wird die Plattform durch Gehaltsinformationen, Arbeitszeitdaten und weitere Transparenzfunktionen.

Aktuell nutzen über 800.000 Pflegekräfte und rund 10.000 Arbeitgeber Pflegia. Monatlich werden etwa 1.000 Pflegekräfte vermittelt.

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