Hauswirtschaft auf der Messe Altenpflege

Die ALTENPFLEGE ist seit 35 Jahren die führende Veranstaltung der Pflegebranche – vom 21. bis 23. April 2026 findet sie dieses Jahr in Essen unter dem Motto „Who CAREs? me!“ statt.

Seit 2008 mit dabei: Die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh). Sie präsentiert sich auf der Leitmesse der Pflegebranche mit einem eigenen Messestand in Halle 5 (Stand: 5-525, direkt am Forum).

„Die Altenpflegemesse ist seit vielen Jahren fest in unserem Messekalender verankert. Als Marktplatz für Ausstellende, Fachbesucherinnen und -besucher und Interessierte. So bietet sie vielfältige Möglichkeiten zum interdisziplinären Austausch zwischen Expertinnen und Experten der Hauswirtschaft, der Pflege und Betreuung. Hinzu kommen Verbände, Branchenorganisationen und Vertreter*innen staatlicher sowie politischer Institutionen“, so Prof.in i. R. Dr. Angelika Sennlaub. Sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh).

„Wir freuen uns auf lebendige Diskussionen, neue Kontakte und jede Menge Inspirationen im Forum ‚Verpflegung, Hauswirtschaft und Wohnen‘“, so Martina Schäfer, dgh-Vorstandsmitglied und Themenpatin der „Altenpflegemesse 2026“.

Programms des Forums „Verpflegung, Hauswirtschaft & Wohnen“

Die dgh verantwortet zudem an allen drei Messetagen einen großen Teil des Programms des Forums „Verpflegung, Hauswirtschaft & Wohnen“. Dieses stellt die Lebensqualität im Alltag in den Mittelpunkt stellt. Mit insgesamt 13 Vorträgen bietet sich ein aktuelles, spannendes Programm. Ort: Forum, Halle 5, Stand 5-524.

Die Themen reichen von

• Hauswirtschaftliche Konzepte im ambulanten Dienst

Stefanie Veltkamp, Di., 21. April 2026, 10:10 bis 10:30 Uhr

• In Zusammenarbeit liegt die Zukunft – Bewältigungsstrategien in den Transformationsprozessen der Altenpflege

Martina Feulner & Karla Kämmer, Di., 21. April 2026, 13:00 bis 13:20 Uhr

über

• Reinigungsroboter im Praxistest

Thomas Kornblum, Mi., 22. April 2026, 9:50 bis 10:10 Uhr

• Inhouseschulung für die perfekte Mahlzeit

Celine Düzdag, Mi., 22. April 2026, 10:10 bis 10:30 Uhr

bis hin zu

• KI in der Verpflegung – die Chance auf Wirtschaftlichkeit und Entlastung

Julian Obermeier, Do., 23. April 2026, 9:50 bis 10:10 Uhr

• Vergabe von Reinigungsdienstleistungen

Stefanie Veltkamp, Do., 23. April 2026, 10:10 bis 10:30 Uhr

Zusätzlich gibt es täglich die beliebten Kochshows mit Rudolf Paulson (Di. und Mi.), Karsten Bessai und Veronika Schaper (Do.), jeweils 11:30 bis 12:20 Uhr im Forum, Halle 5, Stand 5-424. Das gesamte Programm finden Sie auf

https://www.altenpflege-messe.de/de-de/programm/foren/forum-hauswirtschaft-verpflegung-wohnen

Podiumsdiskussion zur Mangelernährung

Zu den Messehighlights zählt die von Prof. Dr. Sascha Skorupka, Hochschule Fulda und Vorstandsmitglied der LAG Hauswirtschaft Niedersachsen, moderierte Podiumsdiskussion zum Thema: „Mangelernährung vermeiden! Was brauchen Sie für ein gutes Verpflegungsmanagement?“. Die Veranstaltung findet am zweiten Messetag statt und wird von der dgh durchgeführt (22. April 2026, 13:00 bis 14:00 Uhr, Halle 5, Forum). Es diskutieren:

• Prof.in i. R. Ulrike Arens-Azevêdo, ehemalige Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)

• Thomas Kornblum, Head of Purchasing, Catering and Service, WH Care Holding GmbH

• Prof.in i. R. Dr. Angelika Sennlaub, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. (dgh)

• Silvia Tappe, Leiterin des Referats Frauen, Familie, Beruf im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Geführte Messerundgänge

Weiteres Messehighlight: Martina Schäfer, dgh-Vorstandsmitglied, bietet jeweils zwei geführte Messerundgänge zu den Themen „Der Wäschekreislauf – Textilien und Wäsche“ und „Reinigung“ an. Verpflegungsfachfrau und dgh-Mitglied Veronika Schaper bietet jeweils zwei Rundgänge zum Thema „Speisenversorgung“ an.

Als Expertinnen begleiten sie Besucherinnen und Besucher der Messe zu den Ständen ausgewählter Firmen, zeigen effiziente und ressourcenschonende Lösungen, aktuelle Trends und Neuerungen im jeweiligen Bereich auf. Anmeldungen unter

https://www.altenpflege-messe.de/de-de/besuchen/messerundgang

Interaktives Format: Messerundgang, Thema „Reinigung“

• Dienstag, 21. April 2026, von 13:30 bis 14:30 Uhr

• Donnerstag, 23. April 2026, von 13:30 bis 14:30 Uhr

• Treffpunkt: dgh-Stand, Halle 5, Stand 5-525

Interaktives Format: Messerundgang, Thema „Der Wäschekreislauf – Textilien und Wäsche“

• Dienstag, 21. April 2026, von 13:30 bis 14:30 Uhr

• Donnerstag, 23. April 2026, von 13:30 bis 14:30 Uhr

• Treffpunkt: dgh-Stand, Halle 5, Stand 5-525



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