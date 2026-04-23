Übernahme: Nilfisk gehört jetzt zu Freudenberg (Vileda/Vermop)

Das öffentliche Übernahmeangebot für Nilfisk ist abgeschlossen. Seit dem 15. April 2026 gehört das Unternehmen zu Freudenberg Home and Cleaning Solutions. Rund 94 Prozent der Aktionäre haben das Angebot angenommen.

Mit dem Eigentümerwechsel ändert sich die strategische Einbindung von Nilfisk. Ziel ist es, das Geschäft international weiter auszubauen und Synergien mit dem bestehenden Portfolio von Freudenberg zu nutzen. Nilfisk bringt vor allem Reinigungsmaschinen ein, Freudenberg ergänzt dies durch manuelle Reinigungssysteme.

„Wir haben mit Freudenberg einen finanzstarken und langfristig orientierten Eigentümer gewonnen“, sagt Jon Sintorn, CEO von Nilfisk.

Auch Freudenberg sieht in der Übernahme eine Erweiterung des eigenen Angebots: „Wir stärken unsere Position bei Reinigungsmaschinen und manuellen Systemen und bauen ein breiteres Lösungsportfolio auf“, so Karin Overbeck, CEO von Freudenberg Home and Cleaning Solutions.

Delisting geplant

Freudenberg beabsichtigt, die restlichen Anteile im Rahmen eines Squeeze-outs zu übernehmen und Nilfisk von der Börse zu nehmen. Künftig soll Nilfisk als eigenständige Marke innerhalb von Freudenberg Home and Cleaning Solutions weitergeführt werden.

Unternehmensdaten Nilfisk

Nilfisk wurde 1906 gegründet und ist auf professionelle Reinigungstechnik spezialisiert. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv, betreibt 56 Produktionsstandorte und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeitende. 2025 lag der Umsatz bei 996,3 Mio. Euro. Wichtigste Märkte sind die USA, Deutschland und Frankreich.

Unternehmensdaten Freudenberg Home and Cleaning Solutions

Freudenberg Home and Cleaning Solutions ist ein internationaler Anbieter von Reinigungssystemen und Haushaltsprodukten. Das Unternehmen erzielte 2025 einen Umsatz von über 1,3 Mrd. Euro und beschäftigt mehr als 3.800 Mitarbeitende. Produkte werden in über 35 Ländern vertrieben. Zum Portfolio zählen Marken wie Vileda®, Vileda Professional®, O-Cedar®, Oates®, Gimi®, Gala®, Wettex®, Vermop® und Marigold®.

Weitere Informationen

Details zur Transaktion: https://investor.nilfisk.com

Foto: Nilfisk

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