Die ALTENPFLEGE, ein zentraler Branchentreffpunkt der Pflege, soll sich strategisch neu ausrichten und ab Mai 2026 unter dem neuen Namen care:xpo auftreten. Mit dieser Neuausrichtung würde ein sektorenübergreifendes Messe- und Wissensformat entstehen, das verschiedene Bereiche der Pflege zusammenführen soll.

Die Transformation zur care:xpo könne als Reaktion auf strukturelle, fachliche und gesellschaftliche Veränderungen in der Pflegebranche verstanden werden. Entwicklungen wie der demografische Wandel, steigender Versorgungsbedarf und neue Anforderungen an die Pflegepraxis würden eine stärkere Vernetzung der unterschiedlichen Versorgungsbereiche erforderlich machen.

Nursing Journey soll Versorgung transparenter darstellen

Neuer Name für Messe "Altenpflege": Im Zentrum des neuen Konzepts stehe die sogenannte Nursing Journey. Diese solle damit verdeutlichen, wie Pflegeprozesse über verschiedene Versorgungsformen hinweg ineinandergreifen. Die care:xpo wolle also eine Plattform bieten, auf der Zusammenhänge zwischen stationärer, ambulanter, häuslicher und rehabilitativer Pflege sichtbar gemacht werden.

Premiere der neuen Marke in Essen geplant

Die öffentliche Einführung der Marke care:xpo sei im Rahmen der ALTENPFLEGE 2026 in Essen vorgesehen. Dort solle erstmals das neue Corporate Design präsentiert werden. Passende Informationen zum Veranstaltungsort sind unter https://www.messe-essen.de abrufbar.

Auch unter dem neuen Namen solle die Messe ein wichtiger Treffpunkt für Fach- und Führungskräfte bleiben. Gleichzeitig sei damit vorgesehen, das Themenspektrum zu erweitern und Aspekte wie Digitalisierung, Innovation und sektorenübergreifende Versorgung stärker zu berücksichtigen.

Der etablierte Messekongress, organisiert von Vincentz Network, solle weiterhin Bestandteil der Veranstaltung bleiben und in seiner Bedeutung gestärkt werden. Der Fokus liege dabei weiterhin auf Wissenstransfer und fachlichem Austausch. Weitere Informationen bietet https://www.vincentz.net

Die care:xpo würde sich zudem an verschiedene Akteure der Pflegebranche richten. Dazu gehören Pflegefachpersonen, Leitungskräfte, Trägerorganisationen sowie politische Institutionen. Aber auch Unternehmen, Start-ups und Bildungseinrichtungen könnten von den geplanten Vernetzungs- und Austauschformaten profitieren.

Plattform für zukünftige Entwicklungen in der Pflege

Mit der geplanten Neuausrichtung und dem neuen Namen für die Messe "Altenpflege" solle die care:xpo eine Plattform bieten, die aktuelle Entwicklungen in der Pflegebranche aufgreift und zukünftige Perspektiven sichtbar macht. Ziel sei es, unterschiedliche Akteure zusammenzubringen und den Dialog über Versorgungsgrenzen hinweg zu fördern.

care:xpo könnte damit langfristig als Weiterentwicklung der bisherigen ALTENPFLEGE positioniert werden.

Weitere Informationen zur bisherigen Veranstaltung finden sich unter https://www.altenpflege-messe.de

Bildquellen:

Logo von care:xpo ©NürnbergMesse

Buttons beschriftet mit dem Motto "who CAREs? me!" © NürnbergMesse / Heiko Stahl

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