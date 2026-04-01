Wo die Zukunft der professionellen Reinigung zum Leben erwacht

Mit 900 und erneut über 30.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern baut die weltweit führende Fachmesse für professionelle Reinigung und Hygiene ihre Position als globaler Treffpunkt für Innovation, Wissensaustausch und Branchenfortschritt weiter aus.

Vom 14. bis 17. April 2026 kehrt die Interclean Amsterdam, der bisher größten Veranstaltung, ins Messezentrum RAI Amsterdam zurück

Highlights auf der Hauptbühne: Wissensaustausch in großem Maßstab

Das Programm auf der Hauptbühne beginnt mit einer inspirierenden Eröffnungsrede von Marc Lammers, gefolgt von einer Reihe von Sitzungen, die in Zusammenarbeit mit unseren Partnern ISSA, Clean Hospitals, BICSc, ECJ, Cinet, African Cleaning Review, FDS, Italian National Association of Pest Control Companies, Afidamp, Zero Waste Foundation und WFBSC entwickelt wurden.

An vier Tagen erwarten die Besucher strategische Keynote-Sitzungen, zukunftsweisende Podiumsdiskussionen und praktische Fallstudien zu Themen wie:

Infektionsprävention und Widerstandsfähigkeit im Gesundheitswesen

KI und Robotik im täglichen Betrieb

Nachhaltige Innovation und regulatorische Entwicklungen

Arbeitskräftemangel und die künftige Rolle der Reinigungskraft

Digitalisierung, Datenintegration und Leistungsmessung

Professionelle Textilpflege: Intelligentere Dienstleistungen

Die Hauptbühne bringt führende Persönlichkeiten aus der gesamten Wertschöpfungskette zusammen und bietet dem Publikum sowohl eine strategische Ausrichtung als auch umsetzbare Erkenntnisse, was sie zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle für Entscheidungsträger macht, die dem Wandel in der Branche voraus sein wollen.

Hier finden Sie das vollständige Programm

Ein neu gestaltetes Erlebnis, das auf die Besucherinnen und Besucher ausgerichtet ist

Die Interclean 2026 präsentiert sich mit einer intuitiveren und vollständigeren Besucherführung. Mit der Einbeziehung von Halle 8 ermöglicht die Messe nun einem Rundgang, der es einfacher macht, sich in den Sektoren zurechtzufinden, Innovationen zu entdecken und auf logische Weise zwischen Live-Demonstrationen, Erlebnisbereichen und Networking-Zonen zu wechseln.

Die Interclean 2026 erweitert ihren Schwerpunkt zudem auf Spezialsektoren wie Wäscherei & Textilpflege und Schädlingsbekämpfung, was die zunehmende Diversifizierung der Branche und die Nachfrage nach vertieftem Fachwissen in Nischenmärkten widerspiegelt.

Aber die wirkliche Entwicklung liegt darin, wie Besucherinnen und Besucher die Ausstellung erleben.

Werfen Sie einen Blick auf den Messeplan

Ein wahrhaft internationaler Treffpunkt

Trotz der weltweiten geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheit bleibt die Interclean eine stabile und bewährte internationale Plattform. Auch im Jahr 2026 heißt die Messe erneut Aussteller und Besucher aus ganz Europa, Nordamerika, Asien, Südamerika und Afrika willkommen, wobei die Beteiligung aus den Schwellenländern deutlich zugenommen hat.

Diese Märkte sind aktiv auf der Suche nach Innovationen, um die Hygienestandards anzuheben, die Effizienz zu steigern und die berufliche Ausbildung in ihren Heimatländern zu verbessern. Für Hersteller und Händler bietet dies eine einmalige Gelegenheit, im Rahmen einer einzigen Veranstaltung neue Absatzmärkte zu erschließen.

Die Messefläche ist in Segmente unterteilt, in denen globale Hersteller, lokale und regionale Händler sowie Einkäufer aus der gesamten Wertschöpfungskette zusammenkommen. Spezielle Initiativen, darunter eine spezielle Networking-Veranstaltung für den afrikanischen Markt, fördern internationale Vertriebspartnerschaften zusätzlich.

Warum persönliche Treffen nach wie vor wichtig sind

In einer digitalen Welt unterstreicht die Interclean 2026 den Wert der persönlichen Interaktion. Nirgendwo sonst können Besucherinnen und Besucher:

Testgeräte und -technologien hautnah aus nächster Nähe erleben

Konkurrierende Lösungen im direkten Vergleich beurteilen

Direkt mit Ingenieuren, Entwicklern und Entscheidungsträgern sprechen

Innovationen aus der ganzen Welt an einem Ort entdecken

Innerhalb weniger Tage internationale Partnerschaften aufbauen

Für viele Unternehmen ist die Interclean die kostengünstigste internationale Geschäftsreise des Jahres, da sie bei einem einzigen Besuch Zugang zur gesamten Lieferkette bietet.

Über die Interclean Amsterdam

Im April 2026 trifft sich die weltweite Reinigungsbranche erneut in Amsterdam, um Ideen auszutauschen, Innovationen zu testen und die Zukunft zu gestalten.

Auf der Interclean Amsterdam nimmt die Zukunft der professionellen Reinigung Gestalt an.

Anmeldungen sind ab heute möglich. Merken Sie sich den Termin für die weltweit wichtigste Reinigungs- und Hygienemesse vor und seien Sie beim größten Branchentreffen im Jahr 2026 mit dabei.

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