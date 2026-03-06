Welthauswirtschaftstag 2026: Gesund essen, nachhaltig leben

Anlässlich des Welthauswirtschaftstags 2026 am 21. März unterstützt der Arbeitskreis Versorgung im BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE) das Positionspapier von dgh, IFHE und DGE. Das Papier betont die zentrale Bedeutung von hauswirtschaftlichen und haushaltswissenschaftlichen Kompetenzen für eine gesunde Ernährung und eine nachhaltige Entwicklung. Die Mitglieder des Arbeitskreises Versorgung begrüßen dieses Anliegen ausdrücklich und unterstreichen die Notwendigkeit qualifizierter Fachkräfte in diesem Bereich.

Das Positionspapier gibt wichtige Impulse für die berufspolitische Arbeit und zeigt auf, wie hauswirtschaftliche Fachkompetenzen zu mehr Lebensqualität in allen Lebensphasen beitragen können. Diese Kompetenzen sind notwendig, um bedarfs- und bedürfnisgerechte Verpflegung und Versorgung in privaten Haushalten, Wohngruppen oder Betrieben sicherzustellen.

Zum Positionspapier

Hauswirtschaftliche Expertise als Schlüssel für Gesundheit und Nachhaltigkeit

Hauswirtschaftliche Kompetenzen stehen im Zentrum der Ausbildung und beruflichen Praxis von Fach- und Führungskräften. Sie verbinden praktisch-hauswirtschaftliche Fähigkeiten mit planerisch-organisatorischem Know-how. Nur so kann eine ausgewogene, schmackhafte und nachhaltige Ernährung gewährleistet werden.

Oecotrophologinnen und Oecotrophologen, insbesondere mit haushaltswissenschaftlichem Schwerpunkt, ergänzen diese Arbeit durch wissenschaftliche Qualifikationen. Sie vermitteln in Bildungs- und Beratungseinrichtungen Alltagskompetenzen, die Gesundheit und Nachhaltigkeit fördern, und wirken an berufsbildenden Schulen an der Ausbildung künftiger Fachkräfte mit.

Vielfältige Berufsperspektiven in Ernährung und Versorgung

Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften steigt besonders in der Gemeinschaftsgastronomie, in Kitas, Schulen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Unabhängig vom Setting ist es entscheidend, die Qualität der Verpflegung kontinuierlich zu sichern, um individuelle Bedürfnisse und vielfältige Wünsche der Essensteilnehmerinnen und -teilnehmer zu erfüllen.

Inter- und transdisziplinäre Lehre und Forschung an Hochschulen bilden die Basis für die nachhaltige Entwicklung dieser Berufsfelder. Nur so kann gewährleistet werden, dass auch zukünftig Expertinnen und Experten auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, die gemeinsam mit hauswirtschaftlichen Fach- und Führungskräften gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit fördern.

Der Arbeitskreis Versorgung im VDOE appelliert, die Wertschätzung für hauswirtschaftliche und oecotrophologische Fachkräfte zu steigern, Fachkräftemangel aktiv zu begegnen und Ressourcen für eine gesunde, nachhaltige Esswelt bereitzustellen.

