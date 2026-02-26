Messe Interclean: Europas Treff der Reinigung

Die Interclean Amsterdam 2026, die weltweite Leitmesse für professionelle Reinigung und Hygiene, findet vom 14. bis 17. April 2026 im RAI Amsterdam statt. Dieser Branchentreff gehört zu den wichtigsten Terminen im Kalender der Reinigungs- und Hauswirtschaftsbranche. Er lockt jährlich über 30.000 Fachbesucher*innen und rund 900 Aussteller aus aller Welt an.

In vier Tagen bietet die Interclean ein abwechslungsreiches und praxisorientiertes Programm. Hierzu gehören Innovationen, Produkte und Dienstleistungen für professionelle Reinigung, Hygiene und Facility Management. Aussteller präsentieren Lösungen für Bereiche wie digitale Technologien, Desinfektion, Maschinen- und Gerätesysteme, Fenster- und Fassadenreinigung sowie spezialisierte Hygienesysteme.

Live-Erlebnisse und Demonstrationen

Ein besonderer Fokus liegt 2026 auf Live-Erlebnissen und Demonstrationen. In den Experience-Zonen erleben Besucher z. B. autonome Reinigungsroboter, praktische Anwendungen im Gesundheits- und Hospitality-Bereich oder Outdoor-Reinigungslösungen in Aktion. Diese interaktiven Bereiche vermitteln konkrete Einblicke in neue Arbeitsweisen und Technologien. Diese können den Arbeitsalltag in der Hauswirtschaft erleichtern. In der Robot Experience in Halle 5, Stand 05.535, können Sie Live-Demonstrationen sehen. Mit dabei sind autonome Reinigungsroboter führender Hersteller wie Sparkoz, Adlatus, LionsBot, Gausium, Shenzhen Yunjie Technology, Allybot, Cleanfix und Ecovacs erleben.

Auch das Programm an Wissenstransfer und Vorträgen ist umfangreich. Auf mehreren Bühnen – darunter der Data & Tech Stage, der Sustainability Stage, der Health & Hygiene Stage und dem Main Stage – erwarten Sie Fachvorträge. Hinzu kommen Best-Practice-Sessions und Diskussionen zu aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, KI-Unterstützung in Reinigungsprozessen, Gesundheitsschutz und innovativen Geschäftsmodellen. Sessions der ISSA und ECHA ergänzen das Programm mit internationalen Best-Practice-Beispielen.

European Cleaning & Hygiene Awards

Am letzten Messetag stehen Networking-Formate und regionale Programme wie „Feel Good Friday“ im Mittelpunkt – ideale Gelegenheiten, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und neue Impulse für den eigenen Berufsalltag mitzunehmen.

Für die Hauswirtschaft bietet die Interclean Amsterdam 2026 damit nicht nur einen Überblick über die neusten technischen Entwicklungen, sondern auch praxisnahe Impulse, fachlichen Austausch und wertvolle Ideen für effiziente, nachhaltige und zukunftsorientierte Arbeitsweisen. Europäische Auszeichnungen für beste Praktiken in der Reinigungs- und Hygienebranche – Innovation und Nachhaltigkeit – gibt es bei den European Cleaning & Hygiene Awards.

Foto: Interclean Amsterdam (RAI)

Das könnte Sie auch interessieren: Verbot von Ethanol in Desinfektionsmitteln?

Besuchen Sie Fachmedien direkt – Ihr Onlineshop für Weiterbildung und Fachliteratur

Fachbücher, Zeitschriften und Weiterbildungen für die Hauswirtschaft.

Jetzt entdecken auf fachmedien-direkt.de



