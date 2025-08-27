Tropfauffangschalen Vorschrift? Frage des Monats 9/2025

Das Gesundheitsamt war vor einigen Wochen bei uns im Haus. Es wurde bemängelt, dass an unseren Desinfektions- und Seifenspendern keine Tropfauffangschalen angebracht sind. Sind diese Pflicht?

Antwort von Sascha Kühnau

Die Tropfauffangschale ist keine gesetzliche Vorschrift und auch in keiner mir bekannten DIN- Norm vorgeschrieben. Eine hygienische Gefährdung in das Fehlen der Auffangschale ist schwer hinein zu interpretieren. Die Schalen sind eher verbreitet, um Tropfenmuster, Rutschgefahr und Verfärbungen von Linoleum oder anderen Bodenmaterialien zu vermeiden.

Falls die Anforderung im Begehungs-Protokoll stand, ist es eine behördliche Auflage. Hier kann man mit einer Fachanfrage beim Gesundheitsamt nach der entsprechenden Rechtsquelle nachgreifen. (Ich bitte dann unbedingt um Weiterleitung dieser Antwort.)

Theoretisch kann dagegen auch der Rechtsweg beschritten werden, wenn die Auflage ohne Rechtsgrundlage erfolgt. Das empfehle ich jedoch gründlich zu überdenken, angesichts der weiteren Zusammenarbeit mit der Behörde.

Schnelle unkonventionelle Hilfe neben den Auffangschalen kleine Schmutzfangmatten unter den Spendern. Dies ist zudem wirkungsvoller, da diese aufnahmefähiger sind. In der Praxis werden die Auffangschalen sonst immer mal wieder durch Hängenbleiben bei Ausweichmanövern abgerissen oder mit einem Transportwagen abgefahren.

