rhw-Buchpremiere in Regensburg: „Hauswirtschaft – kreativ im Alltag“

Am 25. September 2024 fand in Regensburg die große rhw-Buchpremiere von „Hauswirtschaft – kreativ im Alltag“ statt. Mit dabei waren über 70 Gäste aus Deutschland und Österreich. Das Thema Betreuung ist wichtig. Allein in Bayern gibt es 500.000 Pflegbedürftige. Und oft beginnt zu Hause der Kompetenzverlust zunächst in der Hauswirtschaft.

Gleich drei rhw-Buchautorinnen waren vereint im Lehrsaal der Staatlichen Landwirtschaftsschule Abteilung Hauswirtschaft. Die Schule hatte den Saal für diesen Tag im Rahmen der „Bayerischen Demenzwoche“ zur Verfügung gestellt.

Die Regensburger Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein sagte zur Eröffnung, dass wohl jeder von uns einen Menschen mit Demenz kenne. Die Hauswirtschaft mit ihrer Kreativität könne hier eine wichtige Arbeit leisten. Dr. Astrid Freudenstein blieb sogar fast 50 Minuten bei dem von rhw-Chefredakteur Robert Baumann moderierten Fachbuch-Talk.

Fühlobjekte für Menschen mit Demenz

Natürlich waren auch Lehrkräfte und rund 15 angehende Führungskräfte der Hauswirtschaft zu Besuch. Die zukünftigen „Betriebswirtinnen für Ernährungs- und Versorgungsmanagement“ aus Regensburg sowie eine Schülergruppe aus Passau. Sie interessierten sich vor allem für die ausgestellten Fühlobjekte aus Stoff und Vlies. Diese hatte rhw-Buchautorin Sigrid Ratz (Foto links) aus Wittenberg („Nähen für und mit Menschen mit Demenz“) in einer großzügigen Ausstellung näher vorgestellt und präsentiert.

Sigrid Ratz schilderte Situationen aus der Praxis, wo über die Fühlobjekte die Bewohnerinnen wieder in Kontakt kamen mit den Betreuern und viele biografische Hinweise auch auf diesem Weg erkundet werden können. „Das funktioniert oftmals besser als mit einem klassischen Biografiebogen“, verrät Ratz. Sie hat fürs Publikum als Mitbringsel Duftsäckchen mit getrockneten Blumen aus dem Garten und Stoffproben vorbereitet.

Die Begründerin der Fachhauswirtschaft

Anna Streller-Holzner (Foto Mitte) gilt als Begründerin der Ausbildung zur Fachhauswirtschafterin im Jahre 1992. Ihren Angaben zufolge waren es über 350 Frauen und Männer, die unter ihrer Leitung zur Fachhauswirtschafterin ausgebildet wurden, beispielsweise Sigrid Ratz. Anna Streller-Holzner war auch zu Gast in Regensburg und ist ebenfalls rhw-Buchautorin („Hauswirtschaft rund um den Jahreskreis“).

Eine weitere Fachhauswirtschafterin ist Susanne Binder (Foto rechts). Sie leitet heute als Geschäftsführerin das Dienstleistungsunternehmen „Tante Erna GmbH“ mit einem Dutzend Mitarbeiterinnen in Regensburg und seit kurzem auch in Passau. Binder sagt: „Die meisten Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt und diese Pflege beinhaltet auch Betreuung und Hauswirtschaft, oftmals vor der Pflege im klassischen Sinne.“

rhw-Buchpremiere in Regensburg: Ideen für die Betreuung

Im Laufe ihrer Arbeit hat Susanne Binder so viele Beispiele für die hauswirtschaftliche Betreuung dokumentiert, dass es Zeit wurde, die 50 besten Ideen in Buchform herauszubringen. Das Buch „Hauswirtschaft – kreativ im Alltag“ aus dem Verlag Neuer Merkur erschien passend zur Premiere am 25. September 2024 und kann als E-Book unter www.fachmedien-direkt.de für 18,90 Euro bestellt werden.

Susanne Binder empfiehlt beispielsweise, zunächst mit einfachen Materialen wie Stoff und Papier zu beginnen, wenn es um die hauswirtschaftliche Begleitung im Alltag geht. „Auch die Natur in ihrem Jahreskreis bietet Materialien in Hülle und Fülle.“

Gemüse wird im Süßen eingebaut

Das Essen sollte ebenfalls nicht zu kurz kommen, denn Mahlzeiten helfen dabei, dem Tag Struktur zu geben, wenn die Zeitliche Orientierung verloren geht. Dabei nimmt der Energiebedarf im Alter ab, und das bei gleichem Bedarf an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen.

Und so präsentierte Binder in Regensburg einige Kostproben, in denen natürliche Süße enthalten ist. Denn süße Speisen haben im Alter eine hohe Akzeptanz. Jedoch enthalten Binders Speisen und Rezepte eben auch eine Menge gesunder Power-Zutaten.

Wie beispielsweise

Energiekugeln auf Dattelbasis

Haferflocken-Muffins mit Banane

Rote Bete-Brownies oder

gebackene Waffeln mit einem Teig aus Hokkaido-Kürbis und Kartoffeln.

Mit Winzersekt und Orangensaft wurde mit den über 70 Gästen abgestoßen. Die Hauswirtschaft konnte in Regensburg ganz deutlich zeigen, was in ihr steckt.

Robert Baumann

Foto oben: Gleich drei rhw-Buchautorinnen auf einem Bild, von links: Sigrid Ratz, Anna Streller-Holzner, Susanne Binder

Foto: Robert Baumann