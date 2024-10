Neues E-Book: „Hauswirtschaft – kreativ im Alltag“

Dieses neue E-Book Hauswirtschaft kreativ im Alltag bietet Ihnen kreative, praktische Lösungen für die hauswirtschaftliche Begleitung von Senioren im Alltag. Die erfahrene Fachhauswirtschafterin Susanne Binder aus Regensburg zeigt mit zahlreichen Fotos, wie das mit einfachen Mitteln sofort umgesetzt werden kann.



Sämtliche Ideen wurde von der Autorin erprobt und erst dann für die Veröffentlichung in „Hauswirtschaft – kreativ im Alltag“ freigegeben. So soll die eigene Fantasie und Kreativität der Leserinnen angeregt werden. Auf umständliche Beschreibungen und Anleitungen wurde deshalb verzichtet. Lassen Sie sich inspirieren von den zahlreichen Ideen für Ihren beruflichen Arbeitsalltag!

Die in Regensburg lebende Fachhauswirtschafterin Susanne Binder (Foto) stammt aus Passau. Nach vielen Berufsjahren in der

stationären Altenpflege war für sie 2008 die Zeit reif, in den Bereich der sozialen Betreuung zu wechseln. Hier fand Susanne Binder ihre wahre Berufung, konnte die Kreativität und die Arbeit mit Senioren verbinden.

Dazu absolvierte Binder einige Fort- und Weiterbildungen. So ist die Autorin unter anderem geprüfte Kneipp-Gesundheitstrainerin der Sebastian-Kneipp-Akademie (SKA), Biografiearbeiterin nach Hubert Klingenberger, ausgebildet in der Mehrkomponententherapie MAKS und auch LeA-Kursleiterin (Lebensqualität fürs Alter).

E-Book „Hauswirtschaft kreativ im Alltag“ – gesammelte Ideen der Autorin

Um sich mit der Betreuung von Senioren selbständig machen zu können, legte die passionierte Hobby-Köchin noch die Prüfung zur Hauswirtschafterin ab und besuchte die Fortbildung zur Fachhauswirtschafterin, die sie 2023 mit der Verleihung des Bayerischen Meisterpreises abgeschlossen hat.

Seit 2020 hat sich ihre „Tante Erna GmbH“ zur ambulanten Betreuung sowohl in Regensburg als auch in Passau etabliert

und das Unternehmen wächst weiter. Parallel dazu ist Susanne Binder eine gefragte Autorin für die Hauswirtschafts-Fachzeitschrift rhw management und war Referentin auf der Messe Altenpflege in Nürnberg und für die VNM-Akademie der Verlags Neuer Merkur GmbH. Ehrenamtlich ist Susanne Binder in der ARGE Fachhauswirtschaft bei der Regierung von Mittelfranken engagiert und unterstützt als ehrenamtliche Prüferin die IHK Niederbayern.

Unterstützung für Menschen mit Demenz

Wenn es die Zeit erlaubt, bietet sie zudem Fortbildungen für Betreuungskräfte an. Besonders am Herzen liegt ihr die Unterstützung der Menschen, die so lange wie möglich im Alter daheimbleiben möchten, sowie die Entlastung ihrer Angehörigen. „Vor allem Menschen mit Demenz brauchen zunehmend unsere ganze Aufmerksamkeit und den Mut, neue Wege zu gehen, um die individuelle Versorgung sicherstellen zu können“, sagt Susanne Binder.

Das E-Buch können Sie ab sofort für nur 18,90 Euro hier bestellen.