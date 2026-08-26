Neue Kooperation in der Hauswirtschaft

Der Berufsverband Hauswirtschaft und Erfa FoodService vereinbaren eine Kooperation in der Hauswirtschaft für gemeinsame Mitgliedschaft, fachlichen Austausch und mehr Sichtbarkeit für die professionelle Hauswirtschaft und Gemeinschaftsverpflegung.



Der Berufsverband Hauswirtschaft e. V. und Erfa FoodService arbeiten künftig zusammen. Ziel der Kooperation, die am 26. August 2026 bekanntgegeben wurde, ist es, die Kompetenzen und Netzwerke beider Organisationen zu verbinden, den fachlichen Austausch zu stärken und gemeinsame Themen aus Hauswirtschaft und Gemeinschaftsverpflegung weiterzuentwickeln.



„Viele Themen der Gemeinschaftsverpflegung und der professionellen Hauswirtschaft lassen sich nicht getrennt voneinander betrachten. Durch die Kooperation bringen wir unterschiedliche Perspektiven zusammen, lernen voneinander und können gemeinsam praxisnahe Impulse für die Weiterentwicklung der Branche setzen“, erklärt René Rettig,

geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Berufsverbandes Hauswirtschaft e. V.



Hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte übernehmen insbesondere in Senioreneinrichtungen, Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Bildungseinrichtungen und der Eingliederungshilfe eine zentrale Rolle. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Organisation von Verpflegungsleistungen, Hygiene und Qualitätssicherung, nachhaltiges

Wirtschaften sowie die Gestaltung betrieblicher Prozesse.

Branchenübergreifendes Netzwerk

Erfa FoodService bringt ein branchenübergreifendes Netzwerk aus Gemeinschaftsverpflegung, Gastronomie, Industrie und Dienstleistung in die Zusammenarbeit ein. Der Berufsverband Hauswirtschaft ergänzt diese Perspektive durch

sein Netzwerk aus hauswirtschaftlicher Praxis, Bildung, Führung und berufspolitischer Interessenvertretung.

„ErfaFoodService steht für den offenen Austausch, praxisnahes Wissen und die Vernetzung der Akteure im Foodservice. Mit der Kooperation mit dem Berufsverband Hauswirtschaft verbinden wir zwei starke Netzwerke und schaffen neue Möglichkeiten, voneinander zu lernen, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam Impulse für die Zukunft von Hauswirtschaft

und Gemeinschaftsverpflegung zu setzen“, so Michael Möhring, Gründer und Inhaber der ErfaFoodService.



Beide Partner verstehen die Kooperation als langfristige Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt stehen der offene Wissenstransfer, die Vernetzung von Fach- und Führungskräften und die gemeinsame Bearbeitung aktueller Herausforderungen in Hauswirtschaft und Foodservice.

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Foto oben: Berufsverband Hauswirtschaft e. V.

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