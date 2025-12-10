Fachbücher
Header-rhw-management
Logo des Fachmagazins rhw management
Menü
M

Verbot von Ethanol in Desinfektionsmitteln?

von | Dez. 10, 2025 | Neu

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnt eindringlich vor den möglichen Folgen des laufenden Biozid-Verfahrens der Europäischen Union, das Ethanol als Wirkstoff in Hand- und Flächendesinfektionsmitteln faktisch verbieten könnte.

„Ein solches Verbot hätte verheerende Auswirkungen auf den Infektionsschutz in Deutschland und würde die Patientenversorgung massiv gefährden“, betont Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG. Ethanol gehört seit Jahrzehnten zu den wirksamsten und bestverträglichen Desinfektionsmitteln und ist insbesondere in Krankenhäusern unverzichtbar für eine sichere Hygiene.

Besonders kritisch sei die Situation im Falle hochinfektiöser Viruserkrankungen wie Polio oder anderer gefährlicher Erreger. Der Wegfall von Ethanol-basierten Desinfektionsmitteln könnte die Bekämpfung solcher Krankheiten erheblich erschweren. Auch während der Corona-Pandemie hätte ein fehlender Zugang zu Ethanol die Infektionsschutzmaßnahmen stark beeinträchtigt.

Studien zu oraler Aufnahme und Praxis

Kritik übt die DKG insbesondere an der geplanten Einstufung von Ethanol als CMR-Substanz (krebserregend, erbgutverändernd oder reproduktionstoxisch). Diese Bewertung basiere ausschließlich auf Studien zur oralen Aufnahme. In der praktischen Anwendung als Desinfektionsmittel sei eine orale Aufnahme jedoch ausgeschlossen, da der Alkohol vergällt und somit ungenießbar ist.

Bereits seit 2024 haben sich die DKG und zahlreiche Gesundheitsverbände an die zuständigen EU-Institutionen sowie an die Bundesregierung gewandt, um auf die drohende Gefahr hinzuweisen.

Und es scheint sich etwas zu bewegen: Der wissenschaftliche Ausschuss der EU für Biozidprodukte (BPC) hat die Entscheidung zur Ethanol-Einstufung vertagt. Der Ausschuss beabsichtigt, seine Stellungnahme im Laufe des Jahres und nicht vor Mai 2026 zu verabschieden.

Foto: Pixabay

——————————————————————————————————————————-

Besuchen Sie Fachmedien direkt – Ihr Onlineshop für Weiterbildung und Fachliteratur
Fachbücher, Zeitschriften und Weiterbildungen für die Hauswirtschaft.

Jetzt entdecken auf fachmedien-direkt.de

fachbuecher-hauswirtschaft-shop

Weitere Beiträge

23. rhw-Hygieneforum 2025 – Jetzt anmelden!

23. rhw-Hygieneforum 2025 – Jetzt anmelden!

Am 22. Oktober 2025 findet das mittlerweile 23. rhw-Hygieneforum erneut als Online-Veranstaltung statt. Moderiert wird es von Robert Baumann, Chefredakteur von rhw management. Die Teilnehmenden erwartet ein spannender Tag voller...

mehr lesen
Neu: Der „rhw-Werkzeugkoffer“

Neu: Der „rhw-Werkzeugkoffer“

Immer wieder wünschen Sie sich, liebe rhw-Leserinnen, Erweiterungen oder die Originaltabellen aus den rhw-Artikeln. Diesem Wunsch kommen wir nun nach mit unserem "rhw-Werkzeugkoffer". Im rhw-Werkzeugkoffer befinden sich...

mehr lesen
Die neue rhw praxis 4/2025 ist da!

Die neue rhw praxis 4/2025 ist da!

Im aktuellen Schwerpunkt dreht sich alles um Hygiene und Lagerwirtschaft. Praxisnah und kompakt zeigt die neue rhw praxis, wie Einrichtungen in der Hauswirtschaft nachhaltiger, effizienter und kostensparender arbeiten können....

mehr lesen
Aktionswoche Hauswirtschaft im März 2026

Aktionswoche Hauswirtschaft im März 2026

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat lädt zum dritten Mal zur bundesweiten Aktionswoche Hauswirtschaft ein! Unter dem Motto „Hauswirtschaft für (d)eine bessere Zukunft!“ richtet sich der Blick vom 16. bis 21. März 2026 auf die...

mehr lesen
Gerät Nachhaltigkeit ins Hintertreffen?

Gerät Nachhaltigkeit ins Hintertreffen?

In den aktuellen Zeiten der Krise (n) hat das Thema Nachhaltigkeit bei uns in der Einrichtung immer wieder das Nachsehen, vor allem wenn es Geld kostet. Die Leute sind oft mir ihren eigenen Problemen beschäftigt. Wie kann man es...

mehr lesen
Meisterinnen der Hauswirtschaft aus Niedersachen

Meisterinnen der Hauswirtschaft aus Niedersachen

Zwei bis drei Jahre lang haben sie gearbeitet, gelernt, organisiert, analysiert – und dabei Beruf, Familie und Fortbildung miteinander in Einklang gebracht. Jetzt halten sie den verdienten Lohn in den Händen. 20 Meisterinnen und...

mehr lesen
Messe Pro Care in Hannover 2026

Messe Pro Care in Hannover 2026

Wenn sich am 10. und 11. Februar 2026 auf dem Messegelände in Hannover wieder alles um die Zukunft der Pflege dreht, steht fest: Die Messe Pro Care ist gekommen, um zu bleiben. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr...

mehr lesen
Jobcrafting in der Hauswirtschaft

Jobcrafting in der Hauswirtschaft

In der Hauswirtschaft in sozialen Einrichtungen läuft der Betrieb wie ein Uhrwerk: Essen muss pünktlich serviert, Wäsche hygienisch versorgt und Räume gepflegt sein. Routinen sind fest etabliert. Die Arbeit kann sich monoton...

mehr lesen