Neue DZG-Studie zur Kita- & Schulverpflegung

Die Denkfabrik Zukunft der Gastwelt (DZG) arbeitet derzeit intensiv an einer neuen bundesweiten Studie zur Kita- & Schulverpflegung. Im Rahmen der Untersuchung mit dem Titel „Zukunft gibt’s nicht zum Nulltarif – Schul- und Kitaverpflegung in Deutschland zwischen Anspruch und Wirtschaftlichkeit“ werden erstmals auch aktuelle und belastbare Marktdaten erhoben.

Im Fokus steht unter anderem die Frage, wie viele professionelle Anbieter in diesem Segment tätig sind und mit welchen strukturellen sowie wirtschaftlichen Herausforderungen sie aktuell konfrontiert sind. Dazu startet die DZG in dieser Woche bundesweit eine breit angelegte Befragung, an der sich möglichst alle Cateringunternehmen mit diesem Schwerpunkt beteiligen sollen.

„Um unserem wichtigen Thema die notwendige politische Aufmerksamkeit zu verschaffen, sind aktuelle Daten unverzichtbar“, so DZG-Vorstandsmitglied Markus Grube (CFO VielfaltMenü). Zusammen mit Denkfabrik-Beirat Stefan Lehmann (CEO Lehmanns Gastronomie) hat er die Studie initiiert. „Für die Gespräche mit der Politik brauchen wir jetzt endlich belastbare Zahlen – und das auf allen Ebenen“, ergänzt Lehmann.

Die Studie wird im Auftrag der DZG vom Institut für Sozialinnovation (ISInova) in Berlin durchgeführt. Dabei kommen sowohl qualitative als auch quantitative Methoden zum Einsatz, um der Untersuchung eine hohe Aussagekraft zu verleihen. Ziel ist es, die strukturelle und ökonomische Situation der Schul- und Kitacaterer in ganz Deutschland zu erfassen. „Je mehr Caterer sich an unserer Umfrage beteiligen, desto besser. Auch wenn die Zeit knapp ist, sind die wenigen Minuten zur Beantwortung der Fragen gut investierte Zeit“, betonen Grube und Lehmann. Die Veröffentlichung der DZG-Studie ist für Spätsommer 2026 geplant. Kern-Zielgruppe sind politische Entscheidungsträger in Bund, Ländern und Kommunen.

Die Umfrage startete am 5. März 2026 und läuft bis Ende des Monats. Der Link zur Befragung lautet:

https://survey.isisystem.org/index.php/811523?lang=de

——————————————————————————————————————————-

Besuchen Sie Fachmedien direkt – Ihr Onlineshop für Weiterbildung und Fachliteratur

Fachbücher, Zeitschriften und Weiterbildungen für die Hauswirtschaft.

Jetzt entdecken auf fachmedien-direkt.de

Das könnte Sie auch interessieren: