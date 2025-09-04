Fachbücher
Messe CMS: rhw-Expertentalk und Housekeeping-Panel

von | Sep. 4, 2025 | Neu

Sie möchten aktuelle Trends, praxisnahes Wissen und spannende Diskussionen rund um Hauswirtschaft, Reinigung, Hygienemanagement und CMS vom 23. bis 26. September 2025 erleben? Dann sollten Sie die rhw-Expertentalks auf keinen Fall verpassen!

Treffen Sie in Berlin führende Köpfe der Branche, lassen Sie sich inspirieren und profitieren Sie vom direkten Austausch.

Programmübersicht rhw-Expertentalk

Dienstag, 23. September 2025
📍 Halle 2.2 Stand 144 (in Kooperation mit dem Berufsverband Hauswirtschaft e.V.)
🕐 13:00 Uhr
Mit Peter Strauch und Andrea Hauck

Mittwoch, 24. September 2025
📍 Halle 2.2 Stand 144 (in Kooperation mit dem Berufsverband Hauswirtschaft e.V.)
🕐 11:00 Uhr
Mit Mareike Reis und Gast Elisabeth Baumholzer

Donnerstag, 25. September 2025
📍 Halle 2.2 Stand 144 (in Kooperation mit dem Berufsverband Hauswirtschaft e.V.)
🕐 11:00 Uhr
Mit Sascha Kühnau und Gast Stefanie Veltkamp

Freitag, 26. September 2025
📍 Halle 6.2B ((in Kooperation mit CMS, Hotelkompetenzzentrum, Die Housekeeping Akademie, dgh)
🕐 10:45 – 11:45 Uhr
👉 Housekeeping Panel: „Aktuelle Hygienetrends in der Hotellerie – Ein kritischer Blick auf die Robotic“
Mit spannender Podiumsdiskussion:

  • Michael Di Figlia, Branchenexperte
  • Robert Baumann, rhw management (Moderation)
  • Mareike Reis, Housekeeping Akademie
  • Christian Peter, Hotelkompetenzzentrum GmbH
  • Martina Schäfer, Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft

📍 Im Anschluss:

  • 12:00 Uhr: Rundgang Housekeeping
  • 13:00 – 13:30 Uhr: Vortrag Stefanie Veltkamp – „Zusammenarbeit mit Dienstleistern in der Krankenhausreinigung“

Themen, die diskutiert werden

  • Zukunft der Reinigung in der Hauswirtschaft: soziale Dimension und therapeutische Wirkung
  • Intelligente Gebäudetechnik: Chancen & Risiken im praktischen Einsatz
  • Housekeeping Professional: Wertschätzung steigern und in Planungen einbeziehen
  • Führung und Interkulturalität im Housekeeping-Alltag

Warum Sie dabei sein sollten

Die CMS ist die Leitmesse für Reinigung und Hygiene – und mit den rhw-Expertentalks erleben Sie die perfekte Ergänzung: praxisnahe Vorträge, Expertenwissen und Networking. Lernen Sie, wie Innovation und Verantwortung in der Hauswirtschaft und Hotellerie zusammenfinden.

👉 Besuchen Sie die rhw-Veranstaltungen auf der CMS – vernetzen Sie sich, diskutieren Sie mit und gestalten Sie die Zukunft der Hauswirtschaft aktiv mit!

Mit rhw kostenlos am Freitag auf die Messe!

Unser Tipp: Die CMS Berlin 2025 verspricht ein besonderes Highlight Hauswirtschaftskalender zu werden. Der Messefreitag widmet sich in diesem Jahr ganz besonders dem Themenschwerpunkt Housekeeping.
Hier erwarten Sie neben informativen Vorträgen im CMS Praxisforum maßgeschneiderte Networking-Events und Rundgänge. Überzeugen Sie sich selbst davon und sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Ticket für Freitag, den 26. September 2025!
Für unsere rhw-Leser*innen mit dem Gutscheincode: CMS25_RHW

Das könnte Sie auch interessieren: CMS Berlin Purus Award: Das sind die Finalisten!

