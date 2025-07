CMS Berlin Purus Award: Fachjury präsentiert die Finalisten

Die Finalisten des Purus Innovation Awards 2025 der CMS Berlin stehen fest: Die Fachjury gab am 7. Juli 2025 die 18 Nominierten in den sechs Wettbewerbskategorien für die Endrunde auf der CMS Berlin bekannt. Die Verleihung der Awards ist am 23. September 2025 auf dem CMS Welcome Evening.

Der Award spiegelt die Innovationkraft der Reinigungsbranche wider, die sich vom 23. bis 26. September 2025 auf der Leitmesse für Reinigung und Hygiene trifft. Insgesamt 63 Wettbewerbsbeiträge prüften und bewerteten die Expertinnen und Experten in der ersten Runde des Auswahlverfahrens im Hinblick auf ihr herausragendes Innovationspotenzial beim Einsatz im Alltag und wie durchdacht das Gesamtkonzept ist. Viele Beiträge reichten die CMS-Aussteller in der neuen Kategorie Robotik/KI ein, was den wachsenden Einfluss smarter Technologien in der Reinigungsbranche unterstreicht.

CMS Berlin Purus Innovation Award – ein Highlight der Messe

„Die diesjährige Jurysitzung bot erneut die Gelegenheit, sich intensiv mit einer Vielzahl an Produkten und Technologien auseinanderzusetzen. Als Jurymitglied war es spannend zu sehen, welche Themen aktuell im Fokus stehen und wie unterschiedlich diese umgesetzt werden. Die Vielfalt der Einreichungen spiegelte die Bandbreite der Branche wider und machte deutlich, wie engagiert an praxisorientierten Lösungen gearbeitet wird. Der fachliche Austausch im Gremium war dabei ebenso wertvoll wie der gemeinsame Blick auf die eingereichten Beiträge“, freut sich die Jury-Vorsitzende Tanja Čujić, Mitglied im Vorstand Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks und Geschäftsführende Gesellschafterin bei Čujić Gebäudedienste GmbH.

Unmittelbar vor Messebeginn wird die achtköpfige Jury in einer zweiten Abstimmungsrunde die Preisträger ermitteln. Die Preisverleihung findet auf der CMS Berlin am 23. September 2025 im Rahmen des CMS Welcome Evenings statt. Die nominierten Finalisten haben zudem die Möglichkeit, ihre Innovationen auf der Fachmesse besonders zu präsentieren. Erstmals gibt es thematisch unterschiedliche Innovationsrundgängen, die den direkten Austausch mit Fachbesucher:innen ermöglichen.

Die 18 nominierten PIA-Finalisten bei CMS Berlin Purus Award

Für die Endausscheidung zum CMS Purus Innovation Award 2025 haben sich folgende Wettbewerbsbeiträge in sechs Kategorien qualifiziert:

Kategorie Reinigungsmaschinen

– Cleanfix Reinigungssysteme AG: Cleanfix Toro CAS

– MotorScrubber / Dryft: S-Motion Scrubber Dryer

– Wetrok AG: Spin Befree

Kategorie Robotik/KI

– Alfred Kärcher SE & Co. KG: KIRA B 200

– Primech AI Pte Ltd: Hytron bathroom cleaning robot

– Robovox Distributions GmbH: Robovox RV3

Kategorie Equipment

– Arcora International GmbH: Flex-on Klapphalter

– Emil Deiss KG GmbH + Co.: Abfallsack Re:Source Plus

– Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG: Wärmepumpentrockner – Trockensäule

Kategorie Waschraumhygiene

– Diversey Deutschland GmbH & Co OHG: Lesseau Manueller Handwaschspender

– Ophardt Hygiene GmbH: Praesidio Fuel Cell – Desinfektionsmittelspender

– Tork – Essity Professional Hygiene Germany GmbH: Tork Xpress Compressed Multifold Hand Towels

Kategorie Digitale Tools und Systeme

– Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG: Miele Move Connect

– PlanD: Paula – die KI-Assistenz für Gebäudereiniger

– ToolSense GmbH: ToolSense 2024 (Version 2)

Kategorie Reinigungsmittel

– DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA: MILIZID ONE

– Tana-Chemie GmbH: TAWIPneo

– Wetrok AG: Novaline – Novafloor, Novasurf, Novascristal, Novasan forte, Novabowl

Foto: Messe Berlin GmbH