Einstieg in die Soziale Landwirtschaft

Soziale Landwirtschaft bietet neuen Chancen: Ein zwölftägiges Seminar zeigt ab November 2026, wie Höfe Angebote für Menschen mjt besonderen Bedürfnissen aufbauen können.

Menschen mit besonderen Bedürfnissen auf landwirtschaftlichen Betrieben fördern, betreuen oder beschäftigen und damit einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl leisten – viele Höfe bringen dafür bereits ideale Voraussetzungen mit. Doch wie gelingt der Einstieg in diesen Betriebszweig?

Antworten liefert ein zwölftägiges Seminar, das die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Passau und Bamberg gemeinsam anbieten. Das Seminar „Betriebszweigentwicklung Soziale Landwirtschaft“ ab November 2026. Es richtet sich an landwirtschaftliche Betriebe aller Art, die ein Angebot in der Sozialen Landwirtschaft aufbauen oder bestehende Aktivitäten weiterentwickeln möchten. Angesprochen sind ebenfalls Forst- und Gartenbaubetriebe, denn auch der Gartenlandschaftsbau zählt dazu.

Die Soziale Landwirtschaft umfasst vielfältige Einsatzfelder: von Bauernhofkindergärten über Arbeits- und Förderangebote für Menschen mit Behinderung bis hin zu tiergestützten Aktivitäten oder Formen des Seniorenwohnens auf dem Hof. Der Bedarf an solchen Angeboten wächst stetig und eröffnet landwirtschaftlichen Betrieben neue Einkommensmöglichkeiten sowie Chancen zur Gewinnung zusätzlicher Arbeitskräfte.

Interessierte können sich online informieren und anmelden unter:

www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/erwerbskombination/soziale-landwirtschaft-seminar-zur

Auch das eigene AELF erteilt Auskunft, ebenso Kerstin Rose vom AELF Passau, 0851 9593-30 und Katharina Zapf vom AELF Bamberg, 0951 8687-0.

Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 28. September 2026.

Foto: © PantherMedia /DenysKuvaiev

Unternehmensentwicklungsseminar für hauswirtschaftliche Dienstleistungen

In diesem Herbst bieten darüber hinaus die ÄELFs Krumbach-Mindelheim, Ebersberg-Erding und Regensburg-Schwandorf wieder ein bayernweites Unternehmensentwicklungsseminar für hauswirtschaftliche Dienstleistungen an.

Das bayernweite Seminar startet am 22. Oktober und vermittelt praxisnahes Wissen rund um betriebswirtschaftliche Grundlagen, Kundenorientierung, Unternehmensführung, Betriebskonzept, Unternehmerpersönlichkeit – speziell zugeschnitten auf die Anforderungen hauswirtschaftlicher Dienstleistungen. In 5 Modulen zu je zwei Tagen erhalten die Teilnehmenden die notwendigen Werkzeuge und Kenntnisse für eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Im April 2027 endet das Seminar mit der Vorstellung der Unternehmenskonzepte.

Der Bedarf an hauswirtschaftlichen Fachkräften wächst stetig und ermöglicht den Selbständigen vielfältige Wege zur Unternehmensentwicklung. Mögliche Einsatzfelder sind etwa die Unterstützung von Seniorenhaushalten, Kinderbetreuung oder Hilfe im Alltag.

Die Teilnahmegebühr beträgt 300€ (gefördert). Anmeldschluss ist der 15.10.2026.

Anmeldung unter:

https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste&jumpto=51101#sem_51101

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