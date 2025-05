Housekeeping Manager 2025 kommt aus Aying

Das Hotelkompetenzzentrum hat eine achtköpfige Jury berufen, um auch 2025 wieder den „Housekeeping Manager“ auszuzeichnen. Am 15. Mai 2025 war es so weit: Christine Worf, Leitende Hausdame beim Brauereigasthof Hotel Aying (Franz Inselkammer KG) hat den Preis gewonnen. Der Award, eine gerahmte Urkunde sowie ein Blumenstrauß vom angereisten Hoteldirektor Christian Hollweck wurden der aus Berlin stammenden Christine Worf überreicht.

Hoteldirektor Christian Hollweck sagte zu rhw management: „Unsere Hausdame Christine Worf ist eine Persönlichkeit, die sich dermaßen identifiziert in ihrem Job mit einer Akribie und Energie, dass sie ihre zehn Kolleginnen motivieren und anstecken kann. Und das in einem über 650 Jahre alten Gebäude der 4 Sterne plus Kategorie, in dem jedes der 48 Zimmer individuell gestaltet ist, teils mit Holzböden, Kamin, Betten mit vier Holzsäulen oder Kachelöfen. Jedem Winkel im Brauereigasthof Hotel Aying haben wir uns mit Hingabe gewidmet, um für die Gäste eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.“

Seit 2012 zuständig fürs Housekeeping

Christine Worf ist Housekeeping Manager 2025 und arbeitet seit 2002 im im Brauereigasthof Hotel Ayingl, zunächst an der Rezeption, später beim Bankett. Seit 2012 leitet die gelernte Hotelfachfrau aus Berlin das Housekeeping im Brauereigasthof Hotel Aying.

Ihr liegt besonders die Bild- und Stoffgestaltung in dem Hotel am Herzen, um aus der seit 1385 bestehenden Gasthof-Tradition für die Gäste heute ein behagliches zu Hause zu machen. Seit 1810 ist das Hotel in siebter Generation in der Hand der Familie Inselkammer. Ausdrücklich bedankt sich Christine Worf im Gespräch mit rhw management bei ihrer Familie, die ihre Arbeitszeiten, die ja oft antizyklisch sind (arbeiten, wenn andere frei haben oder feiern), mittragen und sie dabei unterstützen.

Gefeiert wurde auf der diesjährigen „Housekeeping Professional“ am 13. Mai 2025, einer Tagung für Hausdamen aus Hotels und Kreuzfahrtschiffen im Hotelkompetenzzentrum. Das Hotelkompetenzzentrum ist eine unabhängige und vollfunktionsfähige Informationsplattform für alle, die sich mit der Entwicklung von Hotelimmobilien beschäftigen.

Die nächste Tagung „Housekeeping Professional“ findet am 16. Mai 2026 statt.

Bildunterschrift von links:

Christian Hollweck (Direktor Brauereigasthof Hotel Aying), Christine Worf (Preisträgerin und Ltd. Hausdame), Magdalena Westermeyr (Direktionsassistentin), Christian Peter (Geschäftsführer des Hotelkompetenzzentrums)

Foto: Robert Baumann

