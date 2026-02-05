Fachbücher
Frage des Monats: Desinfektion von Gummidichtungen

von | Feb. 5, 2026 | Neu

Welche Desinfektionsmittel sind materialverträglich für Gummidichtungen an Waschmaschinentüren?

Antwort von Svetlana Lemke, Hygienefachkraft, Münchenstift

Bei der Desinfektion von Gummidichtungen sollten Desinfektionsmittel ausgewählt werden, die eine entsprechende Materialverträglichkeit aufweisen. Einige Produkte mit niedrigem Alkoholgehalt sind auch mit Gummi sehr gut verträglich (bei uns sind das Bacillol 30 Sensitive Tissues von Hartmann und Descosept Sensitive Wipes von Schülke).

Von aldehydhaltigen Mitteln sollte grundsätzlich abgesehen werden, da sie als karzinogen gelten und nur maschinell eingesetzt werden sollen.

Leider lässt sich nicht pauschal sagen, welche Mittel zur Desinfektion von Gummidichtungen kompatibel sind. Viele Hersteller prüfen ihre Produkte jedoch auf unterschiedlichen Oberflächen und stellen entsprechende Informationen offen oder auf Anfrage zur Verfügung. Es lohnt sich daher, speziell bezüglich der Anwendung auf Gummi beim Hersteller nachzufragen.

Wird Ethanol bald verboten?

Passend zum Thema: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnt eindringlich vor den möglichen Folgen des laufenden Biozid-Verfahrens der Europäischen Union, das Ethanol als Wirkstoff in Hand- und Flächendesinfektionsmitteln faktisch verbieten könnte.

„Ein solches Verbot hätte verheerende Auswirkungen auf den Infektionsschutz in Deutschland und würde die Patientenversorgung massiv gefährden“, betont Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG. Ethanol gehört seit Jahrzehnten zu den wirksamsten und bestverträglichen Desinfektionsmitteln und ist insbesondere in Krankenhäusern unverzichtbar für eine sichere Hygiene.

Mehr lesen Sie hier über das mögliche Verbot von Ethanol in Desinfektionsmitteln

Foto: Pixabay

Verbot von Ethanol in Desinfektionsmitteln?

