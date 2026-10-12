DJHW 2026: Wer wird beste Hauswirtschafterin?

Das letzte Bundesland hat ihre Kandidatinnen für die DJHW 2026 ins Rennen geschickt. Am 10. Oktober 2026 wurde an der Caritas-Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung Theresa Gerhardinger in München die beste Hauswirtschafterin Bayerns gekürt – beim 59. Bayerischen Landesleistungswettbewerb (LLW).

Die lokalen Siegerinnen stehen fest: Julia Eichstetter aus Landshut holte den ersten Platz (rechts), gefolgt von Theresa März aus Miesbach auf Rang 2 (Mitte) und Pia Bentenrieder aus Augsburg auf Platz 3 (links).

Insgesamt haben sich 21 Teilnehmerinnen in München dem Wettbewerb gestellt zum Thema Versorgung von Grundschüler:innen in der Ganztagesbetreuung.

Für die Erst- und Zweitplatzierte geht es am 7. November 2026 weiter zur Deutschen Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft (DJHW) nach Heidelberg. Dort vertreten sie ihr Bundesland.

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber übermittelte ihre Glückwünsche per Videobotschaft und hofft, dass Bayern 2026 den Pokal "zurückholt". Ministerialdirigentin Andrea Seidl überreichte die Urkunden.

2025 ging der Titel bei der DJHW an eine Teilnehmerin aus Baden-Württemberg, die ihre Ausbildung allerdings in Bayern absolviert hatte. Der Pokal war also schon damals nicht allzu weit weg. 2027 findet der 60. Bayerische Landesleistungswettbewerb in Gunzenhausen statt.

Foto: Robert Baumann

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