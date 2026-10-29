PNOG: Kürzungen gefährden tausende Arbeitsplätze in der Hauswirtschaft

Die Pflegereform PNOG** sorgt für Diskussionen: Während die Bundesregierung die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren will, fürchten Betroffene und Anbieter haushaltsnaher Dienstleistungen tiefe Einschnitte bei wichtigen Unterstützungsleistungen. Eine 13-köpfige Pflegestrukturkommission erarbeitet derzeit Reformvorschläge, die bis Ende Januar 2027 vorliegen sollen. Gleichzeitig soll das Gesetz jedoch schon am 18. Dezember 2026 verabschiedet werden.

** Regierungsentwurf eines Pflegeneuordnungsgesetzes (PNOG) Bundesratsdrucksache 587/26 (neu) vom 9. Oktober 2026 ·

Entscheidend ist, ob die häusliche Pflege gestärkt wird oder die Entlastung im Alltag unter Druck gerät. So soll das "Sozialraumbudget" Pflegebedürftigen laut des Entwurfs zehntausende Kunden mit Pflegestufe 1 ausschließen und erst ab Pflegestufe 2 zur Verfügung stehen und ausschließlich für Angebote zur Unterstützung im Alltag genutzt werden können.

Das Problem laut einem Bericht der "Mainpost": Wie der bpa in einer Pressemitteilung erklärt, sollen 16.000 Pflegedienste die Leistungen des geplanten Sozialraumbudgets nicht erbringen dürfen. Hauswirtschaftskräfte eines Pflegedienstes müssten hingegen über das Sachleistungsbudget abgerechnet werden, sagte Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), der Bild. Aber dieser Topf dürfte häufig bereits für die eigentliche Pflege ausgeschöpft werden, sodass für eine Haushaltshilfe kein Budget mehr zur Verfügung stehen wird.

PNOG: So ist die Sicht der Anbieter

Eine rhw-Leserin diskutierte auf Facebook mit uns, was wir in Auszügen wiedergeben möchten:



"Als Anbieterin in der Alltagsbegleitung sehe ich die geplanten Kürzungen des PNOG mit großer Sorge. Wenn Leistungen reduziert oder Budgets gekürzt werden, bedeutet das in der Praxis nicht einfach nur „ein paar Stunden weniger“.

Für viele Pflegebedürftige bedeutet es weniger Unterstützung im Haushalt, weniger Begleitung zu Arztterminen und beim Einkaufen, weniger soziale Kontakte und vor allem weniger verlässliche Entlastung im Alltag. Gerade die regelmäßige Unterstützung ermöglicht es vielen Menschen, möglichst lange selbstständig in den eigenen vier Wänden zu leben. Fallen Betreuungsstunden weg, müssen Angehörige noch mehr auffangen – zusätzlich zu Beruf, eigener Familie und Pflege. Die Überlastung wird dadurch nicht kleiner, sondern größer.

Auch für kleine Anbieter haben solche Kürzungen massive Folgen. Touren und Arbeitszeiten lassen sich schlechter planen, Mitarbeitende können möglicherweise nicht mehr ausreichend beschäftigt werden und wirtschaftlich sinnvolle Einsätze werden insbesondere im ländlichen Raum immer schwieriger. Im schlimmsten Fall müssen kleine Dienste aufgeben. Damit gehen dringend benötigte Versorgungskapazitäten verloren. Gleichzeitig drohen Arbeitsplätze wegzufallen, wodurch weitere soziale und wirtschaftliche Kosten entstehen.

Wer an präventiver Unterstützung spart, riskiert zudem höhere Folgekosten. Einsamkeit, Überlastung der Angehörigen und der Verlust einer funktionierenden häuslichen Versorgung können dazu führen, dass Menschen früher auf umfangreichere Pflegeleistungen angewiesen sind."

Wer an präventiver Unterstützung spart, riskiert höhere Folgekosten

Susanne Binder vom Anbieter Tante Erna aus Regensburg mit elf Angestellten ergänzt:

"Wir „kleinen“ Dienstleister bangen und sind verunsichert. Kunden und Angehörige wissen nicht, was sie davon halten sollen und haben Angst, nicht mehr wie gewohnt versorgt zu werden. Persönlich könnte ich weinen, wenn ich sehe, wie mein Unternehmen, mit Herzblut aufgebaut, „geopfert“ wird, ohne dass wir gehört und gesehen werden. Aber noch kämpfe ich."

Anmerkung der Redaktion: Susanne Binder wurde inzwischen zu telefonischen und direkten Gesprächen mit drei Bundestagsabgeordneten der CSU und SPD eingeladen und hat ihre Sicht darstellen können, außerdem wurde sie angehört in einem Arbeitskreis mit Einladung als Praktikerin der Hauswirtschaft im Bayerischen Landtag in München.

Im Gespräch mit rhw management bei einem Besuch im Verlag in Planegg erläutert Susanne Binder die brenzlige Situation - einige Anbieter haben schon jetzt vorsorglich aufgegeben, weil sie nicht wüssten, was diese nach dem möglichen Gesetzgebungsverfahren dann ab dem 18. Dezember 2026 (mitten in der Weihnachtszeit) für 2027 erwartet.

Susanne Binder hat in Vorbereitung auf den Austausch folgende Fakten für die Politik und die Gespräche in der Öffentlichkeit nur für das Bundesland Bayern exemplarisch zusammengestellt:

Zahlen, Daten und Fakten zu Dienstleistern, die AUA (Angebote zur Unterstützung im Alltag) bieten

1. Nicht nur Pflegedienste leisten AUA, in der Mehrzahl sind hierfür Betreuungsdienste (anerkannt durch das LfP) tätig. Für Bayern gibt es rund 3.860 Anbieter nach § 45a SGB XI, dazu rund 2.070 ambulante Pflege- und Betreuungsdienste in Kombination nach § 71 SGB XI.

Für die rund 3.860 anerkannten Anbieter nach § 45a SGB XI liegen leider keine Zahlen vor, wie viele Beschäftigte hier tätig sind. Bei den rund 2.070 ambulanten Diensten nach § 71 SGB XI beläuft sich die Zahl der Mitarbeiter auf etwa 56.000.

2. Allein durch Alltags- und Betreuungsdienste (§ 45a SGB XI) werden in Bayern ca. 87.500 Personen in ihrer Häuslichkeit besucht. In Kombination mit Pflegediensten werden so insgesamt 213.900 Menschen mit Hilfebedarf unterstützt. (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik)

3. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob und wie die rund 3.860 Anbieter der AUA (§ 45a SGB XI) ab Januar 2027 weiter tätig sein können. Diese Unternehmen haben investiert, stellen Arbeitsplätze und bezahlen Steuern. Eine weitere (geplante) Zulassung ist nicht zu stemmen (z. B. 460 Stunden Unterricht, Anerkennungsverfahren, PDL anstellen usw.). Bereits jetzt entlassen Anbieter Mitarbeiter und kündigen ihre Geschäftsräume, da nicht klar ist, wie ab Januar 2027 die laufenden Kosten gedeckt werden sollen.

PNOG: Kürzungen bedeuten Entlassungen bei Alltagsbegleitung

4. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) warnt vor massiven Folgen für Pflegedienste und Pflegebedürftige. Es ist damit zu rechnen, dass bundesweit mehr als 50.000 Mitarbeiter aus Hauswirtschaft und Betreuung ihre Arbeit verlieren werden. Dazu kommen weitere Tausende Beschäftigte, die bei reinen Anbietern von Betreuungsdiensten tätig sind und ihren Job verlieren werden, wenn die Angebote nicht mehr refinanziert werden. (Quelle: dts Nachrichtenagentur)

5. Die Folgen werden katastrophal sein, wenn pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen allein gelassen werden und der Zugang zu Unterstützungsangeboten derart erschwert bzw. eingeschränkt wird.

6. Wir Alltagsbegleiter sind oft schon da, bevor die Pflege ins Spiel kommt.

In einem Gespräch mit der Bild-Zeitung warnte Bernd Meurer vom bpa nochmals, dass die Reform 50.000 Arbeitsplätze in der ambulanten Pflege gefährde, und das ganz klar und vor allem in der Hauswirtschaft.

PNOG und Alltagsbegleitung: Forderungen und Korrekturen im Sinne der Hauswirtschaft

Auch der Berufsverband Hauswirtschaft schreibt in einer Pressemittelung vom 18. Oktober 2026, dass folgende sechs Punkte beachtet werden sollen:

1. Pflegegrad 1 dauerhaft absichern

Frühe Unterstützung muss früh beginnen. Menschen mit Pflegegrad 1 brauchen weiterhin einen finanzierbaren Anspruch auf hauswirtschaftliche Unterstützung. Beratung allein ersetzt keine praktische Haushaltshilfe.

2. Ein Hauswirtschaftsbudget statt eines Sozialraumbudgets eröffnen

§ 45b SGB XI-E muss einen klaren Anspruch auf qualitätsgesicherte hauswirtschaftliche Leistungen gewährleisten. Niedrigschwellige Angebote und ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe sollen weiterhin ergänzend möglich sein, dürfen professionelle Leistungen aber nicht ersetzen.

3. Einen Bundesrahmen für professionelle Hauswirtschaft schaffen

Statt unterschiedlicher landesrechtlicher Anerkennungs- und Verfahrenswege braucht es bundesweit einheitliche Anforderungen an Qualifikation, Fachverantwortung, Qualität, Leistungsdefinition und Abrechnung. Die Abrechnung mit den Pflegekassen muss direkt, digital und einfach möglich sein.

4. Hauswirtschaftlichen Bedarf verbindlich erfassen

Hauswirtschaftliche Risiken und Ressourcen müssen in der Beratung und Versorgungsplanung systematisch erhoben werden. Hauswirtschaftliche Fachkräfte sind bei Bedarf einzubeziehen.

5. Wirkung und Einsparpotenzial empirisch untersuchen

Der Gesetzgeber muss untersuchen lassen, welchen Beitrag professionelle Hauswirtschaft zum Verbleib in der eigenen Häuslichkeit, zur Entlastung pflegender Angehöriger und zur Entwicklung der Pflege- und Sozialhilfekosten leisten kann.

6. Die Beteiligung der Profession verbindlich sichern

Hauswirtschaftliche Berufs- und Fachverbände müssen gesetzlich verbindliche Anhörungs- und Mitwirkungsrechte erhalten. Leistungserbringer und Fachkräfte aus der Praxis sind bei Qualitätsvorgaben, Anerkennungsverfahren und Evaluationen systematisch zu beteiligen. Auch die institutionelle Vertretung in den zuständigen Gremien muss abgesichert werden.

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Foto: Pixabay

Robert Baumann

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