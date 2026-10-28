Barrierefreies Arbeiten in der Wäscherei dank digitaler Unterstützung

Die InA.Coach App ist eine digitale Aufgaben-Assistenz für den Arbeitsalltag – besonders Menschen mit Behinderungen kann sie gut unterstützen. In der Inklusionswäscherei Textil Service Kork gGmbH in Kehl in Baden-Württemberg wird sie bereits für barrierefreies Arbeiten in der Wäscherei erfolgreich einsetzt.

„Wie geht das noch mal?“ Wer kennt sie nicht, diese Frage von Mitarbeitenden, besonders wenn sie neu im Betrieb sind oder Einschränkungen haben. Digitale Hilfe bei dieser Frage können sich Mitarbeitende mit der InA.Coach App über das Smartphone, den PC oder das Tablet holen. Die App zerlegt komplexe, für den Beruf typische Aufgaben in kleine, überschaubare Einheiten. So kann nichts vergessen werden und erinnert an wichtige Arbeitsschritte.

„InA“ steht für Integrations- und Inklusions-Amt, „Coach“ für die Trainer- und Assistenz-Idee, die hinter der App steckt. Entwickelt wurde die Anwendung vom IT-Unternehmen BOS Connect GmbH in Schwäbisch Gmünd. Das gesamte InA.Coach-Angebot wird von Inklusion- und Integrationsämtern in Deutschland gefördert. Es kann derzeit kostenfrei in den App-Stores angeboten werden.

Laut den Entwicklern ist InA.Coach für alle Menschen geeignet, die sich bei der Erledigung ihrer Aufgaben Struktur und Stabilität wünschen. Die App ist so inklusiv gestaltet, dass sie auch Menschen mit Behinderung in ihrem Arbeitsalltag unterstützen kann. Anleiter*innen, Ausbilder*innen und Jobcoaches bekommen mit der App ein flexibles Hilfsmittel an die Hand. Mit diesem können sie Aufgaben von Azubis oder Mitarbeitenden einfach und ansprechend gestalten und exakt auf ihre Bedürfnisse anpassen können.

2,5 Tonnen Wäsche pro Tag in der Inklusionswäscherei

In der Inklusionswäscherei Textil Service Kork gGmbH ist die App seit 2024 im Einsatz. In der Wäscherei werden rund 2,5 Tonnen Wäsche pro Tag bearbeitet. Das umfasst nicht nur Bewohnerwäsche für zirka 1200 Menschen, die in der Diakonie Kork leben, sondern auch Wäsche von Fremdkunden. Hinzu kommt ein Näh- und Bügelservice für Privatkunden.

Rund 40 Prozent der insgesamt 34 Beschäftigten in der Wäscherei haben eine anerkannte Beeinträchtigung. Darunter sind Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, mit einer schweren Erkrankung und auch Gehörlose. Mitarbeitende mit und ohne Beeinträchtigung arbeiten in der Wäscherei zusammen auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Das Inklusionsunternehmen hat sich das Ziel gesetzt, vermehrt auf digitale Systeme zu setzen. Damit sollen Arbeitsprozesse neu strukturiert und diese wirtschaftlicher gestaltet werden. Dank einer Förderung der „Aktion Mensch“ kann die Wäscherei verschiedene digitale Lösungen umsetzen und in den Arbeitsalltag integrieren. Somit ist die InA.Coach App ist ein Baustein dieser Strategie für barrierefreies Arbeiten in der Wäscherei.

„Wir haben überlegt, wie wir es gestalten können, dass Mitarbeitende Dinge, die sie vergessen haben, sich selbst wieder aneignen können. Und zwar ohne immer wieder bei uns nachfragen zu müssen“, berichtet Beate Wassermann, die Betriebsleiterin der Inklusionswäscherei. Oft würde man Mitarbeitenden etwas erklären, diese nicken dann mit dem Kopf. Doch wisse man häufig nicht, ob die Inhalte verstanden wurden oder ob der oder die Betreffende schon abgeschaltet hat.

Mit dem Smartphone kommen alle gut klar

„Wir haben auch festgestellt, dass alle Beschäftigten, egal welche Beeinträchtigung sie haben und wie alt sie sind, mit dem Smartphone klarkommen. Und genau dies haben wir uns zu Hilfe genommen“, so die Betriebsleiterin, die Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin sowie Fachwirtin für Organisation und Führung ist und seit 2015 beim Textil Service Kork arbeitet.

Die App kann auch noch für viele weitere Anwendungen genutzt werden. Wenn eine Reinigungskraft beispielsweise allein in einem Objekt arbeitet, könnte die Vorgesetzte ihr per App Aufgaben zuweisen, die an dem Tag erledigt werden müssen. Dann kann die Reinigungskraft vor Ort selbstständig eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten.

Mittlerweile bietet das InA.Studio auch einen „Aufgaben-Marktplatz“. Hier lassen sich eigene erstellte Aufgaben mit wenigen Klicks auf dem Marktplatz veröffentlichen und damit anderen zur Verfügung stellen. Andere Nutzer können diese Aufgaben mitnehmen, bei Bedarf individuell anpassen und im eigenen InA.Coach Account verwenden.

„Wir haben in der Wäscherei schon viele spezielle Aufgaben, diese mussten wir zunächst selbst erstellen“, so die Betriebsleiterin. Aber immer gleiche Aufgaben wie „Hemden bügeln“ oder „Fenster putzen“ würden sich für den Marktplatz eignen, damit andere Nutzer diese übernehmen können.

Fazit: Die App ist eine interessante Option für die Anleitung und Ausbildung im gesamten hauswirtschaftlichen Bereich. Den ganzen Artikel lesen Sie in der rhw management 11/2026.

Alexandra Höß

Foto: Textil Service Kork gGmbH

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