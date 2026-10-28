Farbverlust bei blauer Wäsche im Heim: Was steckt dahinter?

Blaue Unterwäsche, T-Shirts und Jogginghosen verlieren bereits nach wenigen Waschgängen ihre Farbe und werden grau oder braun. Woran liegt dieser Farbverlust bei Wäsche im Heim?

Antwort von Sascha Kühnau

Ich bin den möglichen Ursachen für den Farbverlust bei Buntwäsche auf den Grund gegangen und zeige, wie Pflegeeinrichtungen gegensteuern können. Die Frage dieser Pflegeeinrichtung hat mich vor eine knifflige Aufgabe gestellt: Während andere Farben unauffällig blieben, verlor blaue Baumwollwäsche zunehmend ihre ursprüngliche Farbintensität. Um mögliche Ursachen einzugrenzen, habe ich zusätzliche Fachpartner konsultiert.

Eine grundlegende Änderung der Farbstoffzusammensetzung ist nicht zwangsläufig der Grund. Vielmehr können empfindliche Farbstoffe, Waschchemikalien und äußere Einflüsse zusammenspielen. Besonders kritisch sind Bleichmittelrückstände, eine falsche Waschmitteldosierung oder die versehentliche Verwendung von Vollwaschmittel. Auch Schweiß, Kosmetika und medizinische Salben können Farbveränderungen verursachen. Ein grauer Schleier kann zudem durch Kalkseifen und Schmutzablagerungen entstehen.

Wie lässt sich der Farbverlust bei Wäsche im Heim verhindern?

Ich empfehle, zunächst die Dosieranlage, Einspülkästen und Waschmaschinen auf Rückstände von Bleichmitteln und Vollwaschmittel zu überprüfen. Auch die Beladungsmenge, Waschmitteldosierung und Wasserhärte sollten kontrolliert werden.

Zusätzlich kann ein Waschversuch bei 40 °C statt 60 °C Aufschluss geben, sofern die Hygieneanforderungen und Pflegeetiketten dies zulassen. Bei einzelnen betroffenen Bewohnern lohnt es sich außerdem, mögliche Einflüsse durch Hautpflegeprodukte oder Medikamente zu prüfen.

Schrittweise zur Ursache

Entscheidend ist, systematisch vorzugehen: Ist die Verfärbung flächig oder punktuell? Sind bestimmte Bewohner besonders betroffen? Solche Beobachtungen helfen, die Ursache einzugrenzen und gezielte Maßnahmen einzuleiten.

Mein erstes Fazit: Farbverlust bei blauer Wäsche ist ein komplexes Problem. Mit einer systematischen Überprüfung des Waschprozesses lassen sich mögliche Fehlerquellen identifizieren und die Farbqualität langfristig verbessern.

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Foto: Beispielfoto, generiert mit AI

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