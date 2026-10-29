Der Deutsche Hauswirtschaftsrat (DHWiR) feierte Ende Oktober 2026 in Frankfurt am Main sein zehnjähriges Bestehen. Seit seiner Gründung 2016 setzt er sich für die Interessen der Hauswirtschaft ein und stärkt ihre Stimme in Politik und Gesellschaft.

Am 26. Oktober 2026 feierte der Deutsche Hauswirtschaftsrat sein Jubiläum bei der Ratsversammlung im Diakonissenhaus in Frankfurt am Main. Zehn hauswirtschaftliche Verbände gründeten den DHWiR in der Stadt am Main am 19. November 2016. Heute gehören ihm mehr als 30 Organisationen an. Ina Hauck, Stadträtin, in Vertretung des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main überbrachte Grußworte.

Gemeinsam für mehr Anerkennung

Die ehemalige Vizepräsidentin Wilma Losemann erinnerte an die Aufbruchstimmung der Anfangsjahre. Ein Höhepunkt war der erste Deutsche Hauswirtschaftskongress 2019 in Berlin mit 340 Teilnehmenden, dem weitere Kongresse in Hannover und Köln folgten.

Auch ihre Nachfolgerin Sigried Boldajipour betonte die Entwicklung des DHWiR zu einer anerkannten Interessenvertretung. Eine Herausforderung bleibt es, in wechselnden politischen Zuständigkeiten die richtigen Ansprechpartner zu finden.

Die heutige Präsidentin Ursula Schukraft blickte auf die Gründung zurück und richtete den Blick nach vorn: „Zehn Jahre Deutscher Hauswirtschaftsrat sind nicht nur ein Grund zum Feiern. Sie sind auch ein Auftrag für die Zukunft!“

Hauswirtschaft als Schlüssel für die Zukunft

In einer Podiumsdiskussion standen Bildung, Pflege und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Die Beteiligten waren sich einig: Die Hauswirtschaft braucht belastbare Zahlen und Daten, um ihren gesellschaftlichen Beitrag sichtbar zu machen.

Auch politisch setzt der DHWiR wichtige Impulse. 2026 führte er Gespräche mit Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas und initiierte einen Runden Tisch Hauswirtschaft im Saarland. Zudem will er die Hauswirtschaft stärker im europäischen Care Deal verankern.

Das Jubiläum 10 Jahre Deutscher Hauswirtschaftsrat zeigt: Der Deutsche Hauswirtschaftsrat stärkt seit zehn Jahren die Interessen der Branche. Jetzt geht es darum, ihre Bedeutung noch sichtbarer zu machen.

Foto: DHWiR

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