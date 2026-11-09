Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft 2026: Beste Talente ausgezeichnet

Vom 5. bis 7. November 2026 trafen sich die besten Nachwuchskräfte der Hauswirtschaft in Heidelberg aus acht Bundesländern*, um bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft 2026 (DJHW) ihr Können unter Beweis zu stellen.

Austragungsort war in diesem Jahr die Hotelfachschule am Boxberg. Drei Tage lang standen fachliches Wissen, praktisches Geschick, Kreativität und professionelles Arbeiten im Mittelpunkt. Ausgerichtet wurde der Wettbewerb vom Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e. V.

Die Teilnehmerinnen der Deutschen Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft 2026 stellten sich anspruchsvollen Aufgaben. Hierbei wurde deutlich, wie vielseitig und verantwortungsvoll das Berufsfeld Hauswirtschaft ist.

Deutsche Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft 2026: Siegerin kommt aus Bremen

Besonders groß war die Freude bei den drei Erstplatzierten. Alina Mori aus Bremen sicherte sich den Titel der Deutschen Juniorenmeisterin 2026. Über den zweiten Platz freute sich Amrei Focke aus Niedersachsen. Und Teresa Walter aus Baden-Württemberg komplettierte das Siegerinnentrio auf dem dritten Platz.

Auch in den Einzel- und Teamwertungen wurden besondere Leistungen gewürdigt. Dabei wurde Julia Eichstetter aus Bayern als Siegerin der Theorieaufgabe ausgezeichnet. Ebenfalls aus Bayern kommt Theresa März. Sie wurde Siegerin in der Kategorie beste Anleitungsaufgabe. Als bestes Team ausgezeichnet wurde anschließend das Trio um Sinem Baran aus Hessen, Alina Mori aus Bremen und Melanie Lacoban aus Baden-Württemberg. Siegerinnen bei der Ausarbeitung – und Präsentationsaufgabe wurden Noelle Suchomski aus dem Saarland sowie Tabea Bühler aus Baden-Württemberg.

Fachtagung ergänzte das Programm

Im Rahmen der Deutschen Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft fand am 7. November 2026 in Heidelberg auch die Fachtagung „Who runs the world? – Smarte Köpfe, starke Hauswirtschaft“ statt. Im Mittelpunkt standen dabei Frauen in Führung, souveräne Kommunikation und Existenzgründung in der Hauswirtschaft. Hinzu kamen fachliche Impulse, Austausch und eine Podiumsdiskussion boten in Heidelberg Raum für neue Perspektiven und Vernetzung. Organisiert und moderiert wird diese Fachtagung von einer Klasse angehender Hauswirtschaftlicher Betriebsleiterinnen. Sie stammen von der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft (ALH) Kupferzell unter der stellvertretenden Schulleiterin Daniela Katz-Raible und Fachlehrerin Berenice Barg.

* Schleswig-Holstein, Bremen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Sachsen, Niedersachsen

Foto/Grafik: Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e. V.

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