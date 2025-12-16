Die neue rhw praxis 4/2025 ist da!

Im aktuellen Schwerpunkt dreht sich alles um Hygiene und Lagerwirtschaft. Praxisnah und kompakt zeigt die neue rhw praxis, wie Einrichtungen in der Hauswirtschaft nachhaltiger, effizienter und kostensparender arbeiten können.
Die Themen dieser Ausgabe:
- Hygienebeauftragte: Am Ball bleiben bei hygienerelevanten Themen
- Hefepilz: Candida auris breitet sich in Europa aus
- Reinigung im Krankenhaus: Hygiene ist Teamsport
- Reha-Einrichtungen: Neue KRINKO-Leitlinie erschienen
- Arbeitsräume: Die Konzeption sollte an erster Stelle stehen
- Digitale Warenwirtschaft: Effizient, nachhaltig und zukunftsorientiert arbeiten
- Verpflegungskonzept: Speisenversorgung mit KI – effizient und individuell
- Verpflegung: Mahlzeiten digital managen
- Abfallkonzepte: Fettabscheider – die unbekannten Wesen
- Messebericht: Highlights der Messe CMS in Berlin