Fachbücher
Header-rhw-management
Logo des Fachmagazins rhw management
Logo des Fachmagazins rhw management
Menü
M

Das steht drin: rhw praxis 1/2026 ist da

von rbaumann | März 23, 2026 | Neu

rhwpraxis-1-2026-professionelle hauswirtschaft-Titel

Hauswirtschaft geht über die reine Organisation von Abläufen hinaus. Sie trägt zur Gestaltung von Beziehungen bei, schafft Kommunikationsräume und beeinflusst die Lebensqualität im Alltag. Die Beiträge dieser Ausgabe zeigen, wie professionelles hauswirtschaftliches Handeln wirken kann – fachlich fundiert und zugleich praxisnah.

Kritikgespräche führen

Wie anspruchsvoll Kommunikation in sozialen Einrichtungen ist, verdeutlicht das Interview mit Coach Gislinde Dietz ab Seite 6. Unter dem Titel „Kritikgespräche – Ein ,Nein‘ ist ein ganzer Satz“ wird deutlich, dass schwierige Gespräche keine Störung, sondern Teil der Führungsaufgabe sind. Vorbereitung, Zielklarheit und die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation unterstützen dabei, Kritik wertschätzend und gleichzeitig konsequent zu formulieren. Gerade in der Hauswirtschaft, wo Nähe, Teamarbeit und Zeitdruck aufeinandertreffen, sind diese Kompetenzen besonders relevant.

Die zentrale Rolle der Hauswirtschaft in der Altenhilfe wird im Beitrag „Für mehr Genuss und Gesundheit im Alter“ ab Seite 9 aufgezeigt. Ernährung wird hier als „Totalphänomen“ verstanden, da sie sowohl physiologische Grundlage als auch kulturelle Identität, Genussquelle und Ausdruck von Selbstbestimmung ist. Am Beispiel eines Praxisprojekts der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft (ALH) Kupferzell wird veranschaulicht, wie hauswirtschaftliche Betreuung Teilhabe fördern kann.

Wenn Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam mit angehenden Hauswirtschaftsleitungen Speisen planen, Kräuter ernten oder backen, entstehen Möglichkeiten zur Selbstwirksamkeit, Sinnstiftung und Lebensfreude. Diese Aspekte gewinnen insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Mangelernährung und Multimorbidität an Bedeutung.

Multikulturelle Vielfalt im Berufsleben

Das Interview mit Alexandra Höß zur multikulturellen Vielfalt im Berufsleben ab Seite 22 richtet den Blick auf eine Realität, die Teams zunehmend prägt. Unterschiedliche Kommunikationsstile, Zeitverständnis oder Hierarchiekonzepte können sowohl Herausforderungen als auch Chancen darstellen. Entscheidend ist eine klare Haltung in der Führung, geprägt von Respekt, Kultursensibilität und Integrationsbereitschaft. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird interkulturelle Kompetenz zu einer zentralen Zukunftsaufgabe.

Diese Ausgabe versteht Hauswirtschaft als ein professionelles Handlungsfeld mit hoher sozialer, kultureller und gesundheitlicher Relevanz und lädt dazu ein, neue Impulse für die Praxis zu gewinnen.

Sie können das Heft hier einzeln bestellen oder abonnieren.

——————————————————————————————————————————-

Besuchen Sie Fachmedien direkt – Ihr Onlineshop für Weiterbildung und Fachliteratur
Fachbücher, Zeitschriften und Weiterbildungen für die Hauswirtschaft.

Jetzt entdecken auf fachmedien-direkt.de

fachbuecher-hauswirtschaft-shop

Das könnte Sie auch interessieren:

Das größte Branchentreffen 2026, vom 14. bis 17. April in Amsterdam

Über den Autor

rbaumann

rbaumann

Weitere Beiträge

rhw-Werkzeugkoffer

Neu: Der „rhw-Werkzeugkoffer“

Immer wieder wünschen Sie sich, liebe rhw-Leserinnen, Erweiterungen oder die Originaltabellen aus den rhw-Artikeln. Diesem Wunsch kommen wir nun nach mit unserem "rhw-Werkzeugkoffer". Im rhw-Werkzeugkoffer befinden sich...

mehr lesen...
23. rhw-Hygieneforum 2025 – Jetzt anmelden!

23. rhw-Hygieneforum 2025 – Jetzt anmelden!

Am 22. Oktober 2025 findet das mittlerweile 23. rhw-Hygieneforum erneut als Online-Veranstaltung statt. Moderiert wird es von Robert Baumann, Chefredakteur von rhw management. Die Teilnehmenden erwartet ein spannender Tag voller...

mehr lesen...
Neue DZG-Studie zur Kita- & Schulverpflegung

Neue DZG-Studie zur Kita- & Schulverpflegung

Die Denkfabrik Zukunft der Gastwelt (DZG) arbeitet derzeit intensiv an einer neuen bundesweiten Studie zur Kita- & Schulverpflegung. Im Rahmen der Untersuchung mit dem Titel „Zukunft gibt’s nicht zum Nulltarif – Schul- und...

mehr lesen...