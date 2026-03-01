Das größte Branchentreffen 2026, vom 14. bis 17. April in Amsterdam

Als weltweit führende Plattform für Fachleute aus dem Reinigungs- und Hygienesektor treibt die Interclean seit 1967 Innovation und Fortschritt voran.

2026 kehrt die Interclean Amsterdam nun in die RAI Amsterdam zurück und bringt Hersteller, Innovatoren und Entscheider aus aller Welt zusammen – und ist damit ein zentraler Meetingpoint für eine Branche im Wandel.

„Die Interclean Amsterdam hat immer schon die Energie, die Innovation und den Ehrgeiz unserer Branche zum Ausdruck gebracht.

Als Mitglied des Beirats erlebe ich aus erster Hand, wie sie von den ersten Ideen bis hin zu den Erfahrungen vor Ort durch Zusammenarbeit geprägt ist. Es ist wirklich eine Messe, die von der Branche für die Branche gemacht wird.“ – – Martin Stolz, INPACS, Mitglied des Beirats – –

Mit einer erweiterten Ausstellungsfläche, einer wachsenden internationalen Ausstellerbasis und einem noch umfassenderen Programm an Live-Demonstrationen und Wissenssessions unterstreicht die Messe den Wandel der Branche in Richtung Automatisierung, autonome Robotik und nachhaltige Lösungen.

Vier Erlebniszentren, die Innovation in Aktion zeigen

Das Herzstück der Interclean Amsterdam 2026 sind vier spezielle Erlebniszentren, die jeweils einen praktischen Einblick in die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen bieten.

Healthcare Experience (Halle 12)

In Zusammenarbeit mit der internationalen Initiative Clean Hospitals stellt die Interclean hier Infektionsprävention, Hygienestandards und Reinigungslösungen für das Gesundheitswesen und die Langzeitpflege in den Mittelpunkt.



Hospitality Experience (Halle 8)

Dieser Bereich befindet sich in der neu erweiterten Halle 8 und wurde zusammen mit dem BICSc [British Institute of Cleaning Science] entwickelt. Hier werden Innovationen im Bereich der Reinigung im Gastgewerbe präsentiert. In der Halle werden auch neue Produktsegmente vorgestellt, darunter Lösungen für die Wäsche- und Textilpflege und die Schädlingsbekämpfung.



Outdoor Cleaning Experience (Außeneingang K)

Live-Demonstrationen im Freien, einschließlich professioneller Fensterreinigungsvorführungen der Firmen i-team und PTH Global.



Robot Experience (Halle 5)

Ein spezieller Bereich für autonome Reinigungsroboter mit Live-Vorführungen von führenden Herstellern wie Sparkoz, Adlatus, LionsBot, Gausium, Shenzhen Yunjie Technology, Allybot und Ecovacs.



Expertenperspektiven

Die Interclean Amsterdam 2026 stellt Aus- und Fortbildung sowie fachlichen Austausch in den Mittelpunkt der Messe, mit vier speziellen Wissensbühnen, die sich mit den Menschen, Praktiken und Technologien befassen, welche die professionelle Reinigung prägen.

Hauptpodium

ISSA-Sitzungen, Best Practices, Diskussionsrunden mit preisgekrönten Unternehmen, eine Sitzung zu innovativen KI-Anwendungen [AI Gems] und die Verleihung der Innovation Awards.



ISSA Knowledge Sessions (Dienstag-Donnerstag)

Ein gezieltes Programm, das Entwicklungen in den Bereichen Gastgewerbe und Freizeit, Arbeitsplatz und kommerzielle Umgebungen sowie Gesundheitswesen und Langzeitpflege untersucht, mit Sitzungen zu den Themen Gästeerlebnis, intelligente Einrichtungen und Reinigung mit dem Blick auf Gesundheit und Sicherheit.



ECHA-Sessions (Dienstag-Donnerstag)

Preisgekrönte Organisationen der European Cleaning & Hygiene Awards tauschen sich in moderierten Diskussionen über Innovation und Nachhaltigkeit, Personalentwicklung und Zusammenarbeit in der Branche aus.



Fachpodien

Zusätzliche Podien, die den Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Hygiene sowie Daten und Technologie gewidmet sind und sich in von Experten geleiteten Vorführungen mit neuen Trends und praktischen Anwendungen befassen. Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören Zvoove, Essity, Diversey, Toolsense, Arxada, Afidamp, Gausium, Excel Dryer, Werner & Mertz, Pollet, Ashine Diamond Tools und Wepa.

Der Freitag schließlich ist für einen informelleren Abschluss der Interclean Amsterdam 2026 reserviert, der ein Gleichgewicht zwischen Brancheneinblicken, Feiern und Kontakten schafft. Auf dem Programm stehen die Konferenz „Feel Good Friday“, die Verleihung der Preise „National Cleaner of the Year“ und „Cleaning Team of the Year“ sowie der „Vrijdagmiddagborrel“, der größte Messeausklang der Branche, der neben dem Rahmenprogramm auch Raum für Networking und sozialen Austausch bietet.

Über die Interclean Amsterdam

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Merken Sie sich den Termin für die weltweit wichtigste Reinigungs- und Hygienemesse vor und seien Sie beim größten Branchentreffen im Jahr 2026 mit dabei.

Mehr Infos:

Hallenplan: https://www.intercleanshow.com/amsterdam/exhibition-info/floor-plan

Programm: https://www.intercleanshow.com/amsterdam/programme

Anmeldung: https://www.intercleanshow.com/amsterdam/register

