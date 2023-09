CMS Messe – internationale Reinigungsbranche trifft sich in Berlin

Nach vier Jahren kommt die Reinigungsbranchen auf der CMS Messe in Berlin wieder zusammen. Vier Tage lang geht es um die Top-Themen der Reinigungsindustrie. Die Aussteller zeigen Produktneuheiten und Innovationen, demonstrieren aber auch, wie sich die Branche durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit wandelt. Wir vom Fachmagazin rhw management – Reinigung, Haus-Wirtschaft – sind natürlich auch dabei und zeigen Ihnen, was die Messe für HWLs, soziale Einrichtungen und Dienstleister zu bieten hat. Seien Sie außerdem gespannt, wer die Gewinner des Purus-Awards sind.

421 Aussteller aus 25 Ländern – nach der langen coronabedingte Messepause klingt das nach Aufbruchstimmung. Endlich können Unternehmen können während der CMS Messe auf 31.000 Quadratmetern zeigen, welche Innovationen und Neuentwicklungen in ihren Produkten stecken. 86 Neuheiten, 29 Messepremieren und neun Weltpremieren haben die Aussteller im Vorfeld der Messe angekündigt. Neben Live-Präsentationen geht es in diesem Jahr vor allem um Networking und Wissensaustausch. Im Mittelpunkt stehen dabei Schwerpunkte wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit – Themen, die im CMS Praxisforum in Halle 6.2 intensiv diskutiert werden. So diskutieren Experten unter anderem welche Auswirkungen der Green Deal auf die Reinigungsbranche hat.

Das bietet die CMS Messe für die Hauswirtschaft

Auch für Besucherinnen und Besucher aus der Hauswirtschaft und sozialen Einrichtungen hat die Messe viel zu bieten. So liegt am Mittwoch im CMS Praxisforum der Fokus auf Hygiene sowie Datenschutz und IT. Und am Donnerstag geht es um Daytime Cleaning, digitale Mitarbeiter-Unterweisungen und die Frage, wie Exoskelette als ergonomische Unterstützung bei körperlicher Arbeit eingesetzt werden können. Nicht zu vergessen, die Verleihung des Purus-Awards, in den Kategorien „Großmaschinen“, „Kleinmaschinen“, „Equipment“ sowie „Digitale Tools und Systeme“. Neu dabei sind in diesem Jahr die Bereiche „Waschraumhygiene“ und „Reinigungsmittel.

Gewinner des Purus-Awards

Die Entscheidung ist gefallen und die Gewinner des Perus-Awards stehen fest. Diese Unternehmen können sich über die Auszeichnung freuen:

KATEGORIE GEWINNER Großmaschinen Gaussium mit Bodenreinigungsroboter „Scrubber 50 Pro“ Kleinmaschinen Hako mit Scheuersaugmaschine „Scrubmaster B5 ORB 430“ Equipment Vermop mit Wischbezug „Universal One Sprint“ Digitale Tools und Systeme Soobr mit KI-Planungstool „Soobr – Smart Cleaning“ Waschraumhygiene Wepa Professional mit Hygienepapier „Black Satino Green Grow“ Reinigungsmittel Dr. Schnell mit Reinigungsmittel „Evolution Floor Pods“

rhw-Expertentalk

Und noch einen Termin sollten Sie sich auf Ihre Liste für den CMS-Messebesuch schreiben. Jeden Tag, an allen vier Messetagen, findet am Berufsverband Hauswirtschaft e.V. der rhw-Expertentalk statt. Jeweils um 13.30 Uhr diskutieren Expertinnen und Experten über Aktuelles aus der Hauswirtschaft. Verpassen Sie also diese Termine nicht, wenn Sie sich auf der CMS sind.

Lassen Sie sich von unserem heutigen Messerundgang inspirieren:

Nexaro zeigt seinen kompakten Saugroboter Ergonomie steht bei Schneider Professional im Vordergrund

Saugroboter

Nexaro zeigt auf der CMS Messe eine Weltneuheit: Den ersten kompakten Saugroboter, speziell entwickelt für die Bedürfnisse gewerblicher Reiniger. Der Reinigungsspezialist setzt dabei auf das Prinzip: lieber mehrere Geräte zentral steuern, die in Büros und Open Office-Flächen bereitstehen, als eine große Maschine. Der Vorteil: Türen müssen nicht geöffnet werden. Preislich liegen die Geräte bei ab 2.300 Euro. Das Tochterunternehmen von Vorwerk kooperiert zudem seit Kurzem mit der GVS Group, Vollsortimenter mit über 120.000 Produkten aus den Bereichen Reinigung und Pflege, wie Geschäftsführer, Dr. Henning Hayn, gegenüber rhw management erkärte.

Ergonomie und Nachhaltigkeit

Für Schneidereit Professional liegt die Zukunft der Gebäudereinigung in Nachhaltigkeit und Ergonomie. Die Waschmaschine, die das Unternehmen auf der CMS Berlin präsentiert steht deshalb auf einem höhenverstellbaren Sockel. Eine Kamera erfasst die Körpergröße der Benutzerin oder des Benutzers und stellt die Trommelhöhe entsprechend ein. Zudem erkennt die Maschine den Verschmutzungsgrad der Wäsche. Die Dosierungsanlage lässt individuell nach den Vorgaben der Reinigungsmittelhersteller konfigurieren.

Auf dem Foto rechts oben: Verkaufsleiter Gesundheitswesen, Dirk Vosshall (links) und Arnd Lüticke, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb von Schneidereit Professional

Geschäftsführer Uwe Stahl von Stahl Wäschereimaschinen zeigt Gewerbemaschinen Miele setzt auf Digitalisierung und vernetzt den Maschinenpark per WLAN

Wäschereimaschinen

Die Gewerbewaschmaschinen von Stahl Wäschereimaschinen bieten alles, was für die Wäsche von Wischmopps benötigt wird. Die Frontlader umfassen eine Füllmenge von fünf bis 110 Kilogramm und kommen auch mit Matten zurecht. Komplettausstatter Stahl bietet seine Maschinen in verschiedenen Verkaufs- und Leihmodellen an – beispielsweise als Mietmodell mit oder ohne Reparatur-Full-Service, als Leasing oder Direktkauf.

Mopp-Wäsche

Vielleicht hat es Miele schon geahnt, dass die Waschmaschine PWM 509 für den Purus Award nominiert ist und sie deshalb „Mop Star“ getauft. Sie ist auf die Bedürfnisse von Gebäudereinigern optimiert. Das Bedienungspanel ist mit einem Fulltouch-Farbrahmen ausgestattet, abgestimmt ist auf die passende Tuchfarbe. So steht Rot beispielsweise für Sanitärreinigung. Die Maschine bietet 30 auswählbare Sprachen und lässt sich über WLAN vernetzen. Damit bietet der Hersteller die Voraussetzung für die Vernetzung von Gewerbemaschinen und Prozessoptimierung über die Endgeräteunabhängige Anwendung „Move“. So lässt sich der Maschinenpark bequem von überall managen – eine Erleichterung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem in Altenheimen.

Auf dem Foto oben rechts sind Michael Arendes, Produktmanager Miele Professional (rechts) und Angelika Schläger, Miele Professional Presse zu sehen.

Scheuersaugmaschine

Die Scheuersaugmaschine T380a ist eine der Neuheiten, die Tennant auf der CMS Berlin zeigt. Die Maschine ist auch für den Betrieb in Kliniken geeignet und kann trotz Fachkräftemangel eingesetzt werden, da sie autonom funktioniert. Tennant bietet das Gerät nur als Mietservice-Modell an. Der Grund: Die Entwicklung bei Reinigungsmaschinen ist so schnell, dass es laut Hersteller nicht sinnvoll wäre, ein Gerät zu kaufen. Das Mietmodell hat in der Regel eine Laufzeit von 68 Monten, Updates inklusive. Mit AWO läuft bereits ein Projekt mit T380a.

Auf dem Foto oben sind Christoph Preuß, Country Sales Director und eine Mitarbeiterin von Tennant zu sehen.

Dürfen wir vorstellen?

Hier ist er der Star unseres aktuellen Titel der neuen Ausgabe von rhw management. Wir haben Saugroboter „Pudo“ von TCO Robotics nun auch persönlich kennengelernt.

Und das erwartet Sie morgen auf der CMS

Terminvorschau für Donnerstag, 21. September 2023

10:30 – 11:00 Uhr, Daytime cleaning at European level, Matteo Matarazzo, Director General EFCI, Ort: CMS Praxisforum Halle 6.2

11:00 – 12:00 Uhr, Öffentliche Vergabe in Deutschland – Noch zeitgemäß oder dringend reformbedürftig?, Rechtsanwalt Dr. Dietmar Buchholz, Oliver Knedlich, Ausschuss Technik und Betriebswirtschaft, BIV Moderation: Wolfgang Molitor, Hauptgeschäftsführer BIV, Ort: CMS Praxisforum Halle 6.2

11:00 – 13:00 Uhr, Aktive Exoskelette als maßgeschneiderte Arbeitsplatzunterstützung – Vortrag, Live-Demo und Ausprobieren des aktiven Exoskeletts S700, Ort: Speakers‘ Corner Halle 5.2

13:30 – 14:00 Uhr, Mitarbeiter-Unterweisung – Digitalisierung eröffnet neue Wege Vorstellung eines Pilotprojektes, Robert Röhrig, Geschäftsstellenleiter Landesinnung Sachsen-Anhalt; Horst Keen, Ausschuss Technik und Betriebswirtschaft I BIV; Christian Walesch Mit-Geschäftsführer | HALBE TREPPE, Ort: CMS Praxisforum Halle 6.2

14:00 – 14:30 Uhr, Was Sie über Exoskelette wissen sollten, Kerstin Steindorf, Referatsleiterin Referatsleiterin Abteilung Gesundheit Referat Ergonomie, BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Ort: CMS Praxisforum Halle 6.2

15:00 – 15:20 Uhr, Innovativ denken – Nachhaltig handeln, Dr. Axel Schloßbauer Bereichsleiter Produktsysteme | DR.SCHNELL GmbH & Co.KgaA, Ort: Speakers‘ Corner Halle 5.2

Hinweis auf Übersicht mit allen Events:

https://www.cms-berlin.de/de/Die-Messe/Rahmenprogramm-Events/

Autoren: Christiane Manow-Le Ruyet, Angelika Hochmuth, Robert Baumann (Fotos)