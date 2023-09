Messe CMS 2023 – Gesichter und Geschichten

Bei der CMS Messe 2023 in Berlin (dem Termin des Jahres 2023 für Hygiene und Gebäudereinigung) kamen natürlich viele bekannte Gesichter der Branche zusammen. Wir stellen einige von ihnen vor. Hier das kleine Who is Who der Branche.

Eindrücke und Personen von der CMS… wird laufend ergänzt. Noch mehr Nachrichten und Fotos finden Sie auch hier im Bericht.

Ab Freitag folgt ein Interview und Foto mit Rainer Kenter.

Die rhw management lag an drei Orten auf der Messe CMS aus

rhw-Autor Peter Strauch beim rhw-Expertentalk

Thomas Schnell und Antje Schumann von Dr. Schnell

rhw-Referentin Christine Klöber, KlöberKASSEL, Robert Baumann (rhw) und Beate Imhof-Gildein (Berufsverband Hauswirtschaft e.V.)

Jury-Mitglied Martin Lutz (mit Armschoner) vom FIGR Metzingen

Große Freude: Das Team von Dr. Schnell gewann 2023 den PURUS-Innovation-Award (links Moderatorin, rechts Prof. Benjamin Eilts)

Prof. Dr. Benjamin Eilts (rechts mit Robert Baumann) wird zum 21. rhw-Hygieneforum am 8. November 2023 erwartet

Auch Dr. Manuel Heintz vom Schubert Hygiene Institut ist beim 21. rhw-Hygieneforum am 8. November 2023 dabei, neben ihm Sabine Rose Mück (rechts) und Beate Imhof-Gildein (Mitte)

rhw-Autor Sascha Kühnau beim rhw-Expertentalk in Halle 2

Mareike Reis (Mitte) und Anja Wilhelm (links) von der Housekeeping Akademie waren zum CMS-Expertentalk der rhw management in Halle 2 herzlich eingeladen

Rainer Kenter, Geschäftsführer von Kenter



