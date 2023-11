Digitale Lösungen kompensieren den Fachkräftemangel!

Effizienter Personaleinsatz durch digitale Füllstanderfassung – mit den innovativen Lösungen von Hailo digital_hub optimieren Sie die Organisation und den Einsatz Ihrer Mitarbeiter durch tagesaktuelle Abfalldaten – digital auf einen Blick.

In einer zunehmend wettbewerbsorientierten Welt, in der Nachhaltigkeit und Effizienz immer wichtiger werden, sehen sich Reinigungsdienstleister einer gewaltigen Herausforderung gegenüber: dem Fachkräftemangel. Die Frage, wie Mitarbeitende effektiver eingesetzt, die Qualität der Dienstleistungen gesteigert und gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt werden können, steht im Mittelpunkt. Hier knüpft Hailo digital_hub an.

Eine Antwort auf den Fachkräftemangel

Die Lösung ist ein datenbasiertes Abfallmanagement – der Schlüssel zur nachhaltigen und effizienten Ressourcenallokation. Seit 2019 entwickelt Hailo digital_hub intelligente Lösungen zur Optimierung von Abfallmanagementprozessen. Herzstück der zugrunde liegenden Technologie ist die komplexe Cloud-Analyse relevanter Abfalldaten. Mithilfe von Machine Learning werden diese Daten ausgewertet und in übersichtlichen Dashboards oder via APIs tagesaktuell präsentiert.

Diese Technologie ermöglicht präzise Vorhersagen für den richtigen Entleerungszeitpunkt und liefert exakte Informationen zur optimalen Einsatzplanung aller Mitarbeitenden. Dadurch wird aktiv Zeit gespart, es werden gleichzeitig Kosten gesenkt und die Ressourcenallokation optimiert. Abfallentsorgung wird zum Wettbewerbsvorteil.

Mit dem Produkt Smart Waste Solutions unterstützt Hailo digital_hub Reinigungsdienstleister dabei, ihre Dienstleistungen zielgerichtet und nachhaltig zu optimieren. Intelligente Sensoren erfassen Füllstände und Nutzungsdaten in zentralen Abfallsammelstationen, was präzise datenbasierte Informationen zu Leerungs- und Reinigungsbedarfen ermöglicht. Das reduziert operative Reinigungsaufwände und -kosten und ermöglicht bedarfsgerechtes „Cleaning on Demand“. Auf diese Weise werden einzigartige Wettbewerbsvorteile geschaffen.

Intelligente Lösungen für nachhaltiges Abfallmanagement

Der Druck steigt für alle – mit der verpflichtenden Einführung der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ab 2024 müssen Unternehmen exakte und überprüfbare Kennzahlen zur Abfallerzeugung offenlegen. Auch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) wird Unternehmen in der Lieferkette und Reinigungsdienstleister betreffen.

Hailo digital_hub macht Reinigungsdienstleister zu Lösungsanbietern für Endkunden und wertvollen Partnern bei der Erfüllung dieser Anforderungen. Die intelligenten Lösungen umfassen eine breite Palette von innovativen Ansätzen: datenbasiertes Abfallmanagement, bei dem Abfalldaten gesammelt, analysiert und präzise Kennzahlen bereitgestellt werden. Die IoT-basierten Abfallsensoren ermöglichen Echtzeitüberwachung und präzise Daten zur Abfallfüllung. Zudem bieten die Abfalltrennsysteme mit integrierten Sensoren eine effiziente Abfalltrennung und Rückführung von wertvollen Materialien in die Kreislaufwirtschaft.

Mit diesen Lösungen unterstützt Hailo digital_hub dabei, das Abfallmanagement zu optimieren, Kosten zu senken und gleichzeitig die Umweltauswirkungen der Dienstleistungen zu reduzieren.

Reinigungsdienstleister können so mithilfe der Smart Waste Solutions den Fachkräftemangel kompensieren und sich als Vorreiter in ihrer Branche positionieren. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie nicht nur effizienteres Organisieren und Arbeiten, sondern auch umweltfreundlichere Prozesse. Sie verbessert die Abfalltrennung und fördert das Recycling wertvoller Materialien, was den steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen entspricht und die Umweltauswirkungen der Dienstleistungen reduziert.

Hailo digital_hub: Ihr Partner für eine digitale und nachhaltige Zukunft

Die digitalen Lösungen sind auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen ausgerichtet. Sie helfen dabei, den Anforderungen der European Sustainability Reporting Standards ab 2024 gerecht zu werden, und unterstützen beim ESG-Reporting. Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz wird Reinigungsdienstleister in die Pflicht nehmen, und Hailo digital_hub steht dabei als Partner zur Seite.

Die Partnerschaft mit Hailo digital_hub bietet Reinigungsdienstleistern eine Vielzahl von Vorteilen. Sie profitieren von einer effizienteren Ressourcenallokation, die es ermöglicht, das Team optimal einzusetzen. Das Ergebnis ist eine spürbare Verbesserung der Dienstleistungsqualität, die von Kunden geschätzt wird.

Darüber hinaus ermöglichen die Lösungen eine erhebliche Kostenreduktion bei der Abfallentsorgung, was die betriebliche Rentabilität steigert. Präzise Vorhersagen zur Entleerung und Reinigungsplanung sparen nicht nur Zeit, sondern auch Betriebsmittel.

Die Zukunft der Reinigungsdienstleistungen ist digital, nachhaltig und effizient. Hailo digital_hub ist der Partner auf diesem Weg. Die intelligenten Lösungen ermöglichen es, den Fachkräftemangel zu bewältigen und das Unternehmen in eine erfolgreiche, digitale Zukunft zu führen.

Foto: Alle tagesaktuellen Füllstände auf einen Blick für ein effektives „Cleaning on Demand“ Copyright © 2023 Hailo digital_hub